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≡ Один лифт работает, второй - нет. Надземный переход по пр. Назарбаева вновь проверила корреспондент "НГ"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45475
Один лифт работает, второй - нет. Надземный переход по пр. Назарбаева вновь проверила корреспондент "НГ"
Отправлено: 11.11.22 - 17:57
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Проблемы с подъемниками в надземном переходе по пр. Назарбаева в Костанае полностью не устранили. Оба лифта не работали с конца прошлой недели, как пояснили в отделе ЖКХ - из-за замыкания в сетях.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3232
Re: Один лифт работает, второй - нет. Надземный переход по пр....
Отправлено: 11.11.22 - 17:57
#1
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Цитата:
"Лифты ушли в ошибку из-за неправильного использования" - сообщила диспетчер. И обещала, что монтер все ИСПОРТИТ".

Источник:


Так вот, оказывается, кто виноват!
Монтёр всё портит :lol: ;-)
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2932
Re: Один лифт работает, второй - нет. Надземный переход по пр....
Отправлено: 11.11.22 - 18:29
#2
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Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1480
Один лифт работает, второй - нет. Надземный переход по пр. Назарбаева вновь проверила корреспондент "НГ"
Отправлено: 11.11.22 - 18:42
#3
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Цитата:
таноми52:

Исправил, спасибо)
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