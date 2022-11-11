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4) обеспечить до проведения встреч с населением:



создание комиссии по сбору запросов и предложений населения для создания пула проблемных вопросов, в том числе с участием членов собрания местного сообщества и общественных советов;



сбор, анализ запросов и предложений от населения, поступивших на интернет-портал открытых данных и блог-платформу акимов, а также в других формах коммуникации;



проведение информационно-агитационной работы в средствах массовой информации, в том числе в региональных печатных изданиях, на радио, официальных интернет-ресурсах и веб-портале "электронного правительства", интернет-портале открытых данных, а также на официальных аккаунтах акиматов (аппаратов акимов), в социальных сетях и общедоступных местах;



организацию объявления о проведении встречи акима с населением:



за две недели до дня встречи, проводимой акимом области, города республиканского значения и столицы, района, города областного и районного значения;

Это в его стиле, он боится неудобных вопросов, а его формализм известен давно. Это так называемая "Полуправда", которая нужна только ему самому для прикрытия. Вроде как бы и была встреча, а по факту имитация и вовсе не это имел ввиду Президент в своём Указе № 826 от 03 марта 2022 года.Цитата: