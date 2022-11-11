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≡ Договор с ботаниками, клумбы по-новому и автополив — перспективы озеленения в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45474
Договор с ботаниками, клумбы по-новому и автополив — перспективы озеленения в Костанае
Отправлено: 11.11.22 - 13:14
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О них 7 ноября на отчетной встрече с населением немало говорил аким областного центра Марат ЖУНДУБАЕВ. Говорил, обобщая некоторый опыт и вспоминая свои же планы полугодовой давности.
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
4107
Re: Договор с ботаниками, клумбы по-новому и автополив —...
Отправлено: 11.11.22 - 13:14
#1
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Одобряю, надеюсь будет последовательным в своих начинаниях, может и город вновь станет зелёным.
Кулагин был молодцом в этом плане, при нём высаживалось и чистилось.
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