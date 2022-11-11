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≡ Архимед Мухамбетов обсудит с народом перевод Костанайской области в свой часовой пояс. Но когда?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45474
Архимед Мухамбетов обсудит с народом перевод Костанайской области в свой часовой пояс. Но когда?
Отправлено: 11.11.22 - 11:23
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Об этом глава региона сообщил в ответ на официальный запрос «НГ», который мы отправляли в связи с тем, что активисты по переводу области в свой часовой пояс потребовали от Архимеда Мухамбетова встречи 13 ноября.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19850
Re: Архимед Мухамбетов обсудит с народом перевод Костанайской...
Отправлено: 11.11.22 - 11:23
#1
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Митинг 864х тысяч человек, которых призвали прийти, пройдет вроде 20го?
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7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
70
Re: Архимед Мухамбетов обсудит с народом перевод Костанайской...
Отправлено: 11.11.22 - 11:32
#2
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Что тут обсуждать пусть вернут природное время и больше никогда не спорят с природой. Если будет обсуждение значит никого перевода не будет. С кем обсуждать? Сносят в городе дома для строительства многоэтажек и не проводят никаких обсуждений, а тут надумали спрашивать. Хотят пригласить людей и устроить показуху и теперь до декабря будут думать как лучше провести обсуждение, чтобы ничего не менять
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
552
Архимед Мухамбетов обсудит с народом перевод Костанайской области в свой часовой пояс. Но когда?
Отправлено: 11.11.22 - 12:06
#3
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"...данный вопрос не входит в его компетенцию..."
Странное заявление.
Все, кто следит за происходящим, давно знают, что именно Архимед Мухамбетов тормозит решение вопроса о возвращении области в свой часовой пояс. Это - в его компетенции?
И как тогда быть с акимом Кызылординской области Крымбеком Кушербаевым, который вернул свою область с свой часовой пояс? Это было в его компетенции?
Очевидно, что А.Мухамбетов только на словах "за", а на деле продолжает мешать решению этого вопроса в пользу здравого смысла.
Не плохо было бы, если "НГ" задаст Мухамбетову такой прямой вопрос.
Если он "за", что что мешает ему последовать примеру Кушербаева и подписать представление в правительство с просьбой/требованием вернуть Костанайскую область в свой часовой пояс?

[Исправлено: Skeptic, 11.11.2022 - 12:07]
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1086
Re: Архимед Мухамбетов обсудит с народом перевод Костанайской...
Отправлено: 11.11.22 - 12:58
#4
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А что решать я не пойму?? Есть наука,есть часовые пояса. Что решать??? Или мы опять хотим выглядеть идиотами в глазах цивилизованного мира? Иностранец прилетает к нам и его телефон настойчиво показывает 16.00,но мы умные говорим что нет! 17.00 уже, балбес! Господа противники науки,вы с своём уме вообще???
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
4107
Re: Архимед Мухамбетов обсудит с народом перевод Костанайской...
Отправлено: 11.11.22 - 13:08
#5
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Не царское это дело с народом общаться, проведёт (если) то формально, как в Рудном.
Был бы он выборный, может и бежал бы на встречи.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13193
Архимед Мухамбетов обсудит с народом перевод Костанайской области в свой часовой пояс. Но когда?
Отправлено: 11.11.22 - 14:39
#6
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Молодец Архимед наконец-то себе в команду нормального политтехнолога взял
Хотите встречу насчёт перевода? Будет но не факт. Не факт что о переводе и не факт что вас туда позовут и не факт что в этом году а вообще я за перевод и попробуйте теперь что-то возразить)) а не нравится жалуйтесь наверх но будтье уверены там вам также встречу назначат в июле))
Кстати до сих пор странная ситуация
Насчёт строек,подтопления домов и всего остального население сразу бежит жаловаться через голову напрямую токаеву,пишут петиции,видео записывают
А в вопросе времени упорно не втягивают столицу и АП в это дело,упорно))
В чем причина интересно?
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