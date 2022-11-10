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≡ Знание казахского в обмен на гражданство. Эксперты объяснили, кого коснется новшество
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45470
Знание казахского в обмен на гражданство. Эксперты объяснили, кого коснется новшество
Отправлено: 10.11.22 - 12:35
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Поправки в закон для желающих получить казахстанский паспорт анонсировал премьер-министр Алихан Смаилов. Эксперты рассказали, кого это коснется в первую очередь и где можно выучить государственный язык.
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
569
Знание казахского в обмен на гражданство. Эксперты объяснили, кого коснется новшество
Отправлено: 10.11.22 - 18:39
#15
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Цитата:
111:
Покажи закон... И устройся в акимат или в другие спецслужбы.. В сантехнике да, это не важно..

Сам найдёшь. Казахский государственный. Русский межнационального общения.

Не только в сантехнике неважно, а во всей жизни. Ты же живёшь без казахского и проблем нету. Так и все другие живут. Поэтому и говорю двуязычие.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
935
Re: Знание казахского в обмен на гражданство. Эксперты...
Отправлено: 10.11.22 - 19:10
#16
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Цитата:
viktorian85:
Так и все другие живут. Поэтому и говорю двуязычие.

Тема скользкая, на самом деле, только в Казахстане если я не ошибаюсь, делопроизводство возможно на 2х языках. Чтобы ни говорили про Назарбаева, это его заслуга в том , что здесь и сейчас, в г. Костанае, в основном говорят на русском языке. Я знаю, пока я не повернусь старенькие ажешки заговаривают со мной на русском, лишь увидев, что я не русский продолжают на казахском. большая доля русскоязычных уехало, не только за лучшей жизнью. но и для того, чтобы не разговаривать на казахском. Самое главное, в чём я совершенно уверен, речь ведь не идёт о запрете русского языка, не о замене его казахским, речь идёт о увеличении роли государственного языка, о том , чтобы он применялся в том объеме, который приличествует государственному языку независимого государства. Именно поэтому казахи в большинстве своём знают русский язык, потому что в Советском союзе без него невозможно было прожить . Так казахи то сумели, почему сейчас русскоязычные наши граждане не могут, для меня непонятно
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19846
Знание казахского в обмен на гражданство. Эксперты объяснили, кого коснется новшество
Отправлено: 10.11.22 - 19:32
#17
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Цитата:
viktorian85:
Казахский государственный.

В том то и дело..
Что это касается только наших детей.
Стариканам учить бесполезно..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17411
Re: Знание казахского в обмен на гражданство. Эксперты...
Отправлено: 10.11.22 - 22:39
#18
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Цитата:
saba:
большая доля русскоязычных уехало, не только за лучшей жизнью. но и для того, чтобы не разговаривать на казахском

В точку

Цитата:
saba:
почему сейчас русскоязычные наши граждане не могут, для меня непонятно

111 уже много раз отвечал на этот вопрос: не хочет 8-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17411
Re: Знание казахского в обмен на гражданство. Эксперты...
Отправлено: 10.11.22 - 22:41
#19
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Цитата:
viktorian85:
Сам найдёшь. Казахский государственный. Русский межнационального общения.

Не найдет. Нет такого больше. Убрали по-тихому :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1077
Знание казахского в обмен на гражданство. Эксперты объяснили, кого коснется новшество
Отправлено: 10.11.22 - 23:00
#20
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Извечная тема в КЗ. Утомляет уже. Казахоязычные переведите для примера motherboard, процессор, кесарево сечение, ну или уж тот же парашют, на казахский. Вот после и поговорить можно будет. :lol:
ПС - как калитка, на казахском? 8-)
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1586
Знание казахского в обмен на гражданство. Эксперты объяснили, кого коснется новшество
Отправлено: 10.11.22 - 23:14
#21
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Цитата:
111:
Покажи закон...

Вырисовывается следующая картина. То есть ты обязан знать казахский, но не обязан знать Законы!?
Как же вы их тогда исполняете, как законопослушные граждане?
:lol:
Цитата:
111:
И устройся в акимат или в другие спецслужбы.. В сантехнике да, это не важно..

Так ведь сантехники же тогда тоже спецслужбы! По очистке засоров и отведению стоков продуктов жизнедеятельности...
;-)
И почему сантехнику не нужно знать госязык?
И, да, как если он им не владеет, не говорящий по русски домовладелец обьяснит, что вызвал для прочистки унитаза?
Или сантехнику, самому догадываться, по запаху?
:-x
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1077
Знание казахского в обмен на гражданство. Эксперты объяснили, кого коснется новшество
Отправлено: 10.11.22 - 23:27
#22
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Может найдутся смелые, озвучат так же закон или правило (в Германии так называется) Кирхгоффа или закон Бойля Мариотта, кто на казахском языке? :lol: Про секс по телефону, это отдельная тема. :lol:
:lol:

ПС - Без обид, просто немного юмора. Просто может мне кто объяснить, зачем мне гражданство Казахстана, да ещё с изучением языка?

[Исправлено: Эл-починно, 10.11.2022 - 23:31]
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1586
Знание казахского в обмен на гражданство. Эксперты объяснили, кого коснется новшество
Отправлено: 10.11.22 - 23:34
#23
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Цитата:
saba:
Самое главное, в чём я совершенно уверен, речь ведь не идёт о запрете русского языка, не о замене его казахским, речь идёт о увеличении роли государственного языка, о том , чтобы он применялся в том объеме, который приличествует государственному языку независимого государства.

Здесь на эту тираду можно только что ответить? Только что любую угрозу угнетением можно облечь в мягкую форму, оставаясь при этом белым и пушистым-пушистым...
Цитата:
saba:
Именно поэтому казахи в большинстве своём знают русский язык, потому что в Советском союзе без него невозможно было прожить .

А как же тезис, что повсеместно, особенно на югах, проживают пожилые люди владеющие только казахским? Они что, не знают, что они в СССР не могли жить?
Попрошу вас им об этом сказать, как билингву. А то так и не узнают об этом...
:-o
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1586
Знание казахского в обмен на гражданство. Эксперты объяснили, кого коснется новшество
Отправлено: 10.11.22 - 23:42
#24
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Цитата:
saba:
Именно поэтому казахи в большинстве своём знают русский язык, потому что в Советском союзе без него невозможно было прожить .

Я вам открою тайну! Только не кому об этом, договорились?
Казахи учили русский язык, вовсе не из-за почтения к законам либо мифического уважения к русским, а потому что он давал доступ к знаниям. Потому что у родителей был выбор: или оставить чадо в ауле, извините, баранов пасти, либо выпхнуть его в город, выучится хоть на кого-то.
И тогда к вам вопрос. Почему доступ к знаниям давал русский, а не казахский язык, и кто в этом виноват?
А когда ответите, сами себе, вопрос изучения казахского отпадёт сам по себе!
:lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
935
Re: Знание казахского в обмен на гражданство. Эксперты...
Отправлено: 11.11.22 - 09:47
#25
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Цитата:
Эл-починно:
парашют, на казахский.

это слово заимствованное из французского языка, есть слова , которые не переводятся и есть , также наши идиоты , которые из чрезмерного рвения переводят такие слова, яркий пример аэропорт.
А насчёт Ваших слов про утомляет, речь ведь не идёт собственно о языке. речь с нашей стороны. казахов, идёт об уважении к государству Казахстан, к нации которая дала имя этому государству, страна ведь называется Казахстан, а не филиал Российской Федерации. Про то, что Вы живя в Германии научились немецкому языку и вам даже в голову не могло прийти, что может быть иначе. И так везде кроме Казахстана, ну бывают говорят исключения, в США на Брайтон бич говорят есть
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
935
Re: Знание казахского в обмен на гражданство. Эксперты...
Отправлено: 11.11.22 - 09:54
#26
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Цитата:
Эл-починно:
Просто может мне кто объяснить, зачем мне гражданство Казахстана, да ещё с изучением языка?

Вам не нужно, но есть оказывается такие люди, которые хотят этого,Закон написан именно для них, Вас он совершенно не касается.
А закон Бойля Марриотта, или законы Ньютона перевести несложно, да они уже и переведены, просто вы об этом не знаете, т.к. они Вас не касаются.
Да и на русский язык, на котором мы с Вами учили эти законы по моему в 6 классе они были переведены, писались то они кажется на английском. законы Ньютона точно
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19846
Знание казахского в обмен на гражданство. Эксперты объяснили, кого коснется новшество
Отправлено: 11.11.22 - 10:04
#27
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Цитата:
Эл-починно:
Просто может мне кто объяснить, зачем мне гражданство Казахстана, да ещё с изучением языка?

Хех..
Ты как вроде потерял одну Родину, бросил другую, то бишь Казахстан, живешь в третьей Родине Германии..
Зачем?
Зачем тебе знание нашего языка?
Спи спокойно брат..
Это касается совершенно других людей, кто верит в Казахстан, кто считает будущим Казахстан, кто любит Казахстан!
Иначе быть не может..
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
935
Re: Знание казахского в обмен на гражданство. Эксперты...
Отправлено: 11.11.22 - 10:12
#28
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Цитата:
Don Julio:
Я вам открою тайну

Я Вам тоже открою тайну,на великом и могучем вы пишете с ошибками иногда, возможно это ваш стиль, ну что же
И ещё в 30 е годы при том самом ужасном Сталине, русским учителям со знанием казахского доплачивали к тарифу 30 %, так что необязательно знать русский язык, чтобы получать знания. а если вы ещё копнетесь немного в историю, например Алаш Орды, то увидите, что там были очень интеллигентные и образованные люди, которые увы не умели пасти баранов. Да безусловно русский язык нам многое дал и плане культуры и в плане знаний. Но это никак не отменяет тезиса, что знание языков обогащает человека духовно. ведь в конце концов не самые глупые люди . например Кобзон наизусть цитировали Абая, да и Папа римский когда приезжал в Астану тоже. То, что Вы говорите, достаточно обидные слова, ибо аз них можно сделать вывод, что казахский не надо учить, потому , что почерпнуть в нём нечего . А это уж простите за резкие слова , очевидная глупость
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