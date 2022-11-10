Отправлено: - 19:10

viktorian85:

Так и все другие живут. Поэтому и говорю двуязычие.

Цитата:Тема скользкая, на самом деле, только в Казахстане если я не ошибаюсь, делопроизводство возможно на 2х языках. Чтобы ни говорили про Назарбаева, это его заслуга в том , что здесь и сейчас, в г. Костанае, в основном говорят на русском языке. Я знаю, пока я не повернусь старенькие ажешки заговаривают со мной на русском, лишь увидев, что я не русский продолжают на казахском. большая доля русскоязычных уехало, не только за лучшей жизнью. но и для того, чтобы не разговаривать на казахском. Самое главное, в чём я совершенно уверен, речь ведь не идёт о запрете русского языка, не о замене его казахским, речь идёт о увеличении роли государственного языка, о том , чтобы он применялся в том объеме, который приличествует государственному языку независимого государства. Именно поэтому казахи в большинстве своём знают русский язык, потому что в Советском союзе без него невозможно было прожить . Так казахи то сумели, почему сейчас русскоязычные наши граждане не могут, для меня непонятно