Отправлено: - 23:12

ПолиграфЪ Боярышников:

Интересно где люди деньги берут? Так ведь 65% жители уже погасили задолженность?

Цитата:...... Боярышников живёт на Луне или вообще где не понимаю....где где в Караганде,если в Европе замки покупают не говоря про Ландонград а что стоит простому гражданину купить квартиру в провинцеальном городке.....просто работают.Не зря соседи бегут.