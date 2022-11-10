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≡ Смаилов: Экзамен по казахскому языку для получения гражданства поможет адаптации в стране
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45469
Смаилов: Экзамен по казахскому языку для получения гражданства поможет адаптации в стране
Отправлено: 10.11.22 - 15:02
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Премьер-министр РК Алихан Смаилов прокомментировал новый закон, согласно которому людям, не знающим государственный язык, не будут давать казахстанское гражданство. Такая практика применяется во многих странах, подчеркнул премьер-министр.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25521
Re: Смаилов: Экзамен по казахскому языку для получения...
Отправлено: 10.11.22 - 15:02
#1
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Не знаю я - Казахский.
И не буду - учить... :lol: :-o
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13190
Re: Смаилов: Экзамен по казахскому языку для получения...
Отправлено: 10.11.22 - 16:32
#2
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Цитата:
drakon:
Не знаю я - Казахский. И не буду - учить..

Ну было бы странно если ты в Германии казахский учил бы))
Арабский и турецкий приоритетнее вам сейчас
Цитата:
Однако, по его словам, к некоторым категориям эти требования не применяются – это этнические казахи, а также несовершеннолетние.

Так понимаю ввели эту норму чтобы вытянуть казахов из воюющей России предоставивив им тут все условия
Только вот это большая ошибка правительства которая сыграет с ними злую шутку в будущем
Казахи живущие вне Казахстана по мнению Смаилова значит с рожденья с молоком матери впитывают знания языка,истории Казахстана и законодательства РК особенно в последних правках?))
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
950
Re: Смаилов: Экзамен по казахскому языку для получения...
Отправлено: 10.11.22 - 20:19
#3
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Не вопрос.
Но почему Смаилов?
Где -улы?
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
932
Re: Смаилов: Экзамен по казахскому языку для получения...
Отправлено: 10.11.22 - 20:41
#4
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Цитата:
electro:
Но почему Смаилов?

Я тоже не улы и что? каждый выбирает то, что он хочет.Свобода выбора знаете ли
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
993
Re: Смаилов: Экзамен по казахскому языку для получения...
Отправлено: 10.11.22 - 20:59
#5
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Цитата:
Премьер-министр РК Алихан Смаилов прокомментировал новый закон, согласно которому людям, не знающим государственный язык, не будут давать казахстанское гражданство.

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Что сказать? Красава!
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