Отправлено: - 16:32

drakon:

Не знаю я - Казахский. И не буду - учить..

Однако, по его словам, к некоторым категориям эти требования не применяются – это этнические казахи, а также несовершеннолетние.

Цитата:Ну было бы странно если ты в Германии казахский учил бы))Арабский и турецкий приоритетнее вам сейчасЦитата:Так понимаю ввели эту норму чтобы вытянуть казахов из воюющей России предоставивив им тут все условияТолько вот это большая ошибка правительства которая сыграет с ними злую шутку в будущемКазахи живущие вне Казахстана по мнению Смаилова значит с рожденья с молоком матери впитывают знания языка,истории Казахстана и законодательства РК особенно в последних правках?))