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Смаилов: Экзамен по казахскому языку для получения гражданства поможет адаптации в стране
Смаилов: Экзамен по казахскому языку для получения гражданства поможет адаптации в стране
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