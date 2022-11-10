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≡ Знание казахского в обмен на гражданство. Эксперты объяснили, кого коснется новшество
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45469
Знание казахского в обмен на гражданство. Эксперты объяснили, кого коснется новшество
Отправлено: 10.11.22 - 12:35
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Поправки в закон для желающих получить казахстанский паспорт анонсировал премьер-министр Алихан Смаилов. Эксперты рассказали, кого это коснется в первую очередь и где можно выучить государственный язык.
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
569
Знание казахского в обмен на гражданство. Эксперты объяснили, кого коснется новшество
Отправлено: 10.11.22 - 18:39
#15
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Цитата:
111:
Покажи закон... И устройся в акимат или в другие спецслужбы.. В сантехнике да, это не важно..

Сам найдёшь. Казахский государственный. Русский межнационального общения.

Не только в сантехнике неважно, а во всей жизни. Ты же живёшь без казахского и проблем нету. Так и все другие живут. Поэтому и говорю двуязычие.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
932
Re: Знание казахского в обмен на гражданство. Эксперты...
Отправлено: 10.11.22 - 19:10
#16
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Цитата:
viktorian85:
Так и все другие живут. Поэтому и говорю двуязычие.

Тема скользкая, на самом деле, только в Казахстане если я не ошибаюсь, делопроизводство возможно на 2х языках. Чтобы ни говорили про Назарбаева, это его заслуга в том , что здесь и сейчас, в г. Костанае, в основном говорят на русском языке. Я знаю, пока я не повернусь старенькие ажешки заговаривают со мной на русском, лишь увидев, что я не русский продолжают на казахском. большая доля русскоязычных уехало, не только за лучшей жизнью. но и для того, чтобы не разговаривать на казахском. Самое главное, в чём я совершенно уверен, речь ведь не идёт о запрете русского языка, не о замене его казахским, речь идёт о увеличении роли государственного языка, о том , чтобы он применялся в том объеме, который приличествует государственному языку независимого государства. Именно поэтому казахи в большинстве своём знают русский язык, потому что в Советском союзе без него невозможно было прожить . Так казахи то сумели, почему сейчас русскоязычные наши граждане не могут, для меня непонятно
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19841
Знание казахского в обмен на гражданство. Эксперты объяснили, кого коснется новшество
Отправлено: 10.11.22 - 19:32
#17
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Цитата:
viktorian85:
Казахский государственный.

В том то и дело..
Что это касается только наших детей.
Стариканам учить бесполезно..
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