Отправлено: - 11:47

таноми52:

Потому, что он не был гражданином СССР, в который входил Казахстан, потому что он не взлетал с Байконура и ещё много "потому", для ЗДРАВОмыслящих

Цитата:Аааа вот оно чоЯ то думал тут все про планетарный подвиг трындят и о том что Гагарин фигура космического масштаба а главным в его подвиге оказалось по сути мелкое мещанство,фактор гражданства и местечковостиТоесть полети Гагарин первым в космос из Франции он бы нафиг не интересен был бы нам с его планетарным подвигом?Теперь понятно я то думал тут все его исторической фигурой горды,требуют улицу в его часть а оказывается всем просто нравится что он имел гражданство СССР и полетел в космос из арендованного сейчас Россией БайконураДааа для Казахстана конечно важная фигураСтранно почему по этой логике никто не требует у нас тут улицу СолженицынаЧеловек имел гражданство СССРСидел в КазахстанеФигура историческая мирового масштаба как борец с тоталитаризмомПочему улицы в честь него нет у нас а в честь Гагарина есть?