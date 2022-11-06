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Николай ВОРОНИН: И нам есть чем гордиться!
Николай ВОРОНИН: И нам есть чем гордиться!
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45469
Николай ВОРОНИН: И нам есть чем гордиться!
Отправлено: 06.11.22 - 10:49
Столицу Казахстана внесли в Книгу рекордов Гиннесса. И удостоилась она такой чести за количество переименований. Этот город за последние 60 лет менял название аж пять раз: Акмолинск, Целиноград, Акмола, Астана, Нур-Султан, опять Астана.
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Николай ВОРОНИН: И нам есть чем гордиться!
Отправлено: 07.11.22 - 11:00
Цитата:
Молодец! Белка и Стрелка = Гагарин!
Какие там личные порывы, личные качества... Все герои ТОЙ страны - это ведь белки и стрелки, подневольные и безвольные
Интересно, а американские астронавты по каким причинам попали в космос?
Ну, уж им то, конечно свойственны патриотизм,самоотверженность, право выбора, тяга к открытиям, к неизведанному, бескорыстие
Alehander:
так вот Гагарин - такой же подопытный.
так вот Гагарин - такой же подопытный.
Молодец! Белка и Стрелка = Гагарин!
Какие там личные порывы, личные качества... Все герои ТОЙ страны - это ведь белки и стрелки, подневольные и безвольные
Интересно, а американские астронавты по каким причинам попали в космос?
Ну, уж им то, конечно свойственны патриотизм,самоотверженность, право выбора, тяга к открытиям, к неизведанному, бескорыстие
Николай ВОРОНИН: И нам есть чем гордиться!
Отправлено: 07.11.22 - 11:22
Цитата:
Элементарно, Ватсон!
Потому, что он не был гражданином СССР, в который входил Казахстан, потому что он не взлетал с Байконура и ещё много "потому", для ЗДРАВОмыслящих
abaika95:
Почему тогда улицы Нила армстронга нет?
Почему тогда улицы Нила армстронга нет?
Элементарно, Ватсон!
Потому, что он не был гражданином СССР, в который входил Казахстан, потому что он не взлетал с Байконура и ещё много "потому", для ЗДРАВОмыслящих
(Пользователи)
- Регистрация:
- 17.04.12
- Сообщений:
- 49
Re: Николай ВОРОНИН: И нам есть чем гордиться!
Отправлено: 07.11.22 - 11:42
Почему тогда улицы Нила армстронга нет?
____________________________________
Потому что он на Луну не летал...
____________________________________
Потому что он на Луну не летал...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13190
Николай ВОРОНИН: И нам есть чем гордиться!
Отправлено: 07.11.22 - 11:47
Цитата:
Аааа вот оно чо
Я то думал тут все про планетарный подвиг трындят и о том что Гагарин фигура космического масштаба а главным в его подвиге оказалось по сути мелкое мещанство,фактор гражданства и местечковости
Тоесть полети Гагарин первым в космос из Франции он бы нафиг не интересен был бы нам с его планетарным подвигом?
Теперь понятно я то думал тут все его исторической фигурой горды,требуют улицу в его часть а оказывается всем просто нравится что он имел гражданство СССР и полетел в космос из арендованного сейчас Россией Байконура
Дааа для Казахстана конечно важная фигура
Странно почему по этой логике никто не требует у нас тут улицу Солженицына
Человек имел гражданство СССР
Сидел в Казахстане
Фигура историческая мирового масштаба как борец с тоталитаризмом
Почему улицы в честь него нет у нас а в честь Гагарина есть?
таноми52:
Потому, что он не был гражданином СССР, в который входил Казахстан, потому что он не взлетал с Байконура и ещё много "потому", для ЗДРАВОмыслящих
Потому, что он не был гражданином СССР, в который входил Казахстан, потому что он не взлетал с Байконура и ещё много "потому", для ЗДРАВОмыслящих
Аааа вот оно чо
Я то думал тут все про планетарный подвиг трындят и о том что Гагарин фигура космического масштаба а главным в его подвиге оказалось по сути мелкое мещанство,фактор гражданства и местечковости
Тоесть полети Гагарин первым в космос из Франции он бы нафиг не интересен был бы нам с его планетарным подвигом?
Теперь понятно я то думал тут все его исторической фигурой горды,требуют улицу в его часть а оказывается всем просто нравится что он имел гражданство СССР и полетел в космос из арендованного сейчас Россией Байконура
Дааа для Казахстана конечно важная фигура
Странно почему по этой логике никто не требует у нас тут улицу Солженицына
Человек имел гражданство СССР
Сидел в Казахстане
Фигура историческая мирового масштаба как борец с тоталитаризмом
Почему улицы в честь него нет у нас а в честь Гагарина есть?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13190
Николай ВОРОНИН: И нам есть чем гордиться!
Отправлено: 07.11.22 - 11:53
Цитата:
А какие личные порывы у Гагарина?
Его выбрали просто потомучто русак и биография для Пропаганды подходящая
Лететь Титов должен был,он больше подходил по всем параметрам кроме одного
На немца сильно похож на чистого арийца да ещё и имя Герман
Вот и стал он из за своей природной голливудской внешности космонавтом номер 2 в истории
Белка и стрелка))Цитата:
Ну явно не по внешним данным и нужной рабоче-крестьянской биографии
таноми52:
Молодец! Белка и Стрелка = Гагарин! Какие там личные порывы, личные качества... Все герои ТОЙ страны - это ведь белки и стрелки, подневольные и безвольные
Молодец! Белка и Стрелка = Гагарин! Какие там личные порывы, личные качества... Все герои ТОЙ страны - это ведь белки и стрелки, подневольные и безвольные
А какие личные порывы у Гагарина?
Его выбрали просто потомучто русак и биография для Пропаганды подходящая
Лететь Титов должен был,он больше подходил по всем параметрам кроме одного
На немца сильно похож на чистого арийца да ещё и имя Герман
Вот и стал он из за своей природной голливудской внешности космонавтом номер 2 в истории
Белка и стрелка))Цитата:
таноми52:
Интересно, а американские астронавты по каким причинам попали в космос? Ну, уж им то, конечно свойственны патриотизм,самоотверженность, право выбора, тяга к открытиям, к неизведанному, бескорыстие
Интересно, а американские астронавты по каким причинам попали в космос? Ну, уж им то, конечно свойственны патриотизм,самоотверженность, право выбора, тяга к открытиям, к неизведанному, бескорыстие
Ну явно не по внешним данным и нужной рабоче-крестьянской биографии
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Рудный
- Регистрация:
- 07.08.19
- Сообщений:
- 330
Николай ВОРОНИН: И нам есть чем гордиться!
Отправлено: 07.11.22 - 12:32
Насколько я помню в 2019-м году, когда улицу Гагарина переименовывали в проспект Назарбаева,то улицу Гвардейская переименовали в Гагарина. Никто не забыт, ничто не забыто. Так о чём спор? Нужна Гагарина олд? Кстати про Мусабаева было бы в тему
[Исправлено: Alehander, 07.11.2022 - 12:33]
[Исправлено: Alehander, 07.11.2022 - 12:33]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13190
Re: Николай ВОРОНИН: И нам есть чем гордиться!
Отправлено: 07.11.22 - 13:48
Цитата:
Спор о том что якобы Гагарин не достоин такой маленькой улицы как бывшая гвардейская
Ему только проспект нужен
Они (старонники сохранения и истории и памяти) просто торгуются уже как бабки на базаре тем самым только делая хуже в плане благочестивого отношения к исторической памяти
Осталось только линейкой измерять каждую улицу и визжать что Гашека длиннее Маяковского а по Карбышева шумно поэтому надо по рангу личностей (котрый они для себя придумали) все улицы поменять местами потомучто это оскорбляет память
Alehander:
Так о чём спор
Так о чём спор
Спор о том что якобы Гагарин не достоин такой маленькой улицы как бывшая гвардейская
Ему только проспект нужен
Они (старонники сохранения и истории и памяти) просто торгуются уже как бабки на базаре тем самым только делая хуже в плане благочестивого отношения к исторической памяти
Осталось только линейкой измерять каждую улицу и визжать что Гашека длиннее Маяковского а по Карбышева шумно поэтому надо по рангу личностей (котрый они для себя придумали) все улицы поменять местами потомучто это оскорбляет память
Re: Николай ВОРОНИН: И нам есть чем гордиться!
Отправлено: 10.11.22 - 18:16
Цитата:
Ишь ты, как научился извращать и передёргивать!
abaika95:
таноми52: Потому, что он не был гражданином СССР, в который входил Казахстан, потому что он не взлетал с Байконура и ещё много "потому", для ЗДРАВОмыслящих
Аааа вот оно чо Я то думал тут все про планетарный подвиг трындят и о том что Гагарин фигура космического масштаба а главным в его подвиге оказалось по сути мелкое мещанство,фактор гражданства и местечковости Тоесть полети Гагарин первым в космос из Франции он бы нафиг не интересен был бы нам с его планетарным подвигом?
таноми52: Потому, что он не был гражданином СССР, в который входил Казахстан, потому что он не взлетал с Байконура и ещё много "потому", для ЗДРАВОмыслящих
Аааа вот оно чо Я то думал тут все про планетарный подвиг трындят и о том что Гагарин фигура космического масштаба а главным в его подвиге оказалось по сути мелкое мещанство,фактор гражданства и местечковости Тоесть полети Гагарин первым в космос из Франции он бы нафиг не интересен был бы нам с его планетарным подвигом?
Ишь ты, как научился извращать и передёргивать!
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 932
Николай ВОРОНИН: И нам есть чем гордиться!
Отправлено: 10.11.22 - 19:27
Цитата:
Но закончилось всё крымской войной для Николая 1
abaika95:
Но Николай их взял и перевешал и правил ещё 25 лет сделав из России сверхдержаву того времени
Но Николай их взял и перевешал и правил ещё 25 лет сделав из России сверхдержаву того времени
Но закончилось всё крымской войной для Николая 1
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