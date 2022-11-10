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≡ "Строители уезжали в Аулиеколь" - Дольщики жалуются на сорванные сроки стройки в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45469
"Строители уезжали в Аулиеколь" - Дольщики жалуются на сорванные сроки стройки в Костанае
Отправлено: 10.11.22 - 16:51
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Дом № 108 в микрорайоне Береке должны были сдать в эксплуатацию в июле 2022 года, а заселиться владельцы новых квартир планировали уже в сентябре. Но в начале ноября строители продолжают возводить 9 этаж.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8979
Re: "Строители уезжали в Аулиеколь" - Дольщики...
Отправлено: 10.11.22 - 16:51
#1
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В старом добром СССР когда родители наконец то получили долгожданную квартиру в двухэтажке, которую строили лет 5 наверное,мы потом сверлили дырки в перекрытиях и сливали воду,оказалось плиты положили со снегом или льдом внутри,а тут дом ещё строится и увидели конденсат,отопление дадут прогреется и всё подсохнет.
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