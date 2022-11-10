Re: "Строители уезжали в Аулиеколь" - Дольщики...

Отправлено: - 16:51

В старом добром СССР когда родители наконец то получили долгожданную квартиру в двухэтажке, которую строили лет 5 наверное,мы потом сверлили дырки в перекрытиях и сливали воду,оказалось плиты положили со снегом или льдом внутри,а тут дом ещё строится и увидели конденсат,отопление дадут прогреется и всё подсохнет.