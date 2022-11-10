Знание казахского в обмен на гражданство. Эксперты объяснили, кого коснется новшество
Отправлено: 10.11.22 - 12:35
Поправки в закон для желающих получить казахстанский паспорт анонсировал премьер-министр Алихан Смаилов. Эксперты рассказали, кого это коснется в первую очередь и где можно выучить государственный язык. Читать новость
5555: А все потому, что страна у нас многонациональная и русский является де факто языком межнационального общения.
Страна никогда не будет мононациональной, молодёжь в перспективе будет говорит минимум на двух языках, на казахском и русском, а более продвинутые ещё и английским будут владеть.
Учёный-демограф Александр Алексеенко, доктор исторических наук и профессор Восточно-Казахстанского государственного университета имени С. Аманжолова, в 2018 году, отмечал, что через 20 лет при сегодняшней тенденции, при движении возрастной структуры без влияния внешних факторов 90% населения Казахстана будут представителями титульной нации. Русских — процентов 5-7. Это последствия демографического взрыва у казахов и волн старения у русских.
Kairat stayer: при движении возрастной структуры без влияния внешних факторов
в вашем сообщении это ключевая фраза со значением. Вы сами верите что этого не произойдет за 20 лет? В период мировой истории когда на 2-3 года прогноз сложно сделать.... Так и я могу прогнозировать: "при сохранении неблагоприятных внешнеполитических и экономических тенденций в мире 90% населения на территории Казахстана будет говорит через 50 лет на мандарине".
5555: Вы сами верите что этого не произойдет за 20 лет? В период мировой истории когда на 2-3 года прогноз сложно сделать....
Неоднократно обсуждали, казахи в основном, в большинстве своем не уезжают в другие страны. Славяне выпускники уезжают в Россию, выше доктор наук правильно говорит, идёт старение этноса и рождаемость ниже.
Kairat stayer: Неоднократно обсуждали, казахи в основном, в большинстве своем не уезжают в другие страны.
Пожалуйста, более 4 лет тому назад, отдельным "грамотеям" в 2018 году разъяснял, цитирую:
Kairat stayer: Согласно данным, того же Центра социологических исследований Минобрнауки РФ, действительно Казахстан является лидером по числу студентов, обучающихся в российских вузах. Так в 2015—2016 академическом году в России было 73 455 студентов казахстанцев, на втором месте Украина (23 217 человек), замыкает тройку лидеров Китай (22 529 человек).По данным Ассоциации высших учебных заведении РК, в 2016 году в иностранных вузах обучались более 100 тысяч студентов казахстанцев, из них более 73 тысячи (73455) учились в России на всех курсах. При этом высшее образование подразумевает обучения, не считая на отдельные специфические специальности 4 года, тогда ежегодно в среднем едут около 18500 абитуриентов (2014-2015 и 2016-2017 учебные годы). Скорее всего такая тенденция будет сохранятся и далее.В 2017 году году из казахстанских школ выпустились более 136 тысяч учеников, из общего количества выпускников с казахским языком обучения свыше 90 800, с русским - 39 300, на других языках – 6 100.
Кайрат стайер: Предполагаю, что в основном учиться в Россию едут абитуриенты окончившие школы на русском языке обучения не зависимо от национальной принадлежности, при этом преимущественно славяни. Получается, что почти половина выпускников ежегодно уезжают и обучаются за границей у северных соседей, другая половина остаётся в РК, у части из них нет возможности обучатся за рубежом или не могут получит грант на бесплатное обучение.
Исходя из изложенного следует, что из 136000 выпускников, в прошлом году выехали поступать в Россию примерно 18500 абитуриентов или 13,6%. В настоявшее время соседи нуждаются в различных мигрантах, по данным Росстата, в прошлом году в России на свет появилось на 203 тыс. младенцев меньше, чем годом ранее. Единственным регионом страны, где не был зафиксирован спад рождаемости, оказалась Чечня. При этом, у нас гарантирована свобода выбора дошкольного, среднего, средне-специального и ВУЗ-а, принятие соответствующего решения остается за родителями, они сами решают в какое заведение отдать своих детей, на казахском или на русском языке воспитания и обучения. Да соглашусь, что уровень образования в РФ лучше чем у нас, но в мировом масштабе нет, так в рейтинге 100 лучших ВУЗ-ов только МГУ им. Ломоносова на 95 месте, впереди планеты американские, европейские и развивающие азиатские страны и.т.д. Поэтому мы направляем своих лучших выпускников в лучшие ВУЗ-ы мира по различным государственным программам, в том числе "Болашақ", вместе с тем, отдельные выпускники были уличены в коррупции, но это единицы.
5555: Так и я могу прогнозировать: "при сохранении неблагоприятных внешнеполитических и экономических тенденций в мире 90% населения на территории Казахстана будет говорит через 50 лет на мандарине".
И об этом отмечал в 2017 и 2020 г., цитирую отрывок:
Кайрат стайер: Да, оставь ты Финнов в покое, я же ранее отметил, что заслуживают уважения, молодцы! Советская Власть отпустили их с миром, без всякого сожаления благодаря дедушке Ленину. Даже А.С.Пушкин в своё время, к ним пренебрежительно относился: «По мшистым, топким берегам чернели избы здесь и там, приют убогого чухонца.». Типа, чего с них взять-Чухонцев, однако они доказали свою жизнеспособность и оказались впереди нас. В том и дело у них был свой путь развития, отличающейся от Советов. На счёт обладателей второй экономики, народ очень трудолюбивый, они экономически всех будут прибирать, нам главное не пожелтеть от их натиска.
Kairat stayer: Можно, спрогнозировать, что на исконно мандаринских территориях, через 30 лет будут говорить на мандарине.
Прогнозы, прогнозами будущие поколения увидят, в 2020 году отмечал:
Кайрат стайер: Думаю войны не будет, обстановка в настоящее время накаляется в Ливии, турецкий парламент вчера одобрил меморандум о размещении войск в Ливии в поддержку признанного ООН национального правительства страны, по их обращению. Как было ранее когда Б.Асад обратился к РФ и там разместили войска. В конечном результате США взяли под контроль практически все нефтяные месторождения. В Ливии генерала Хафтара который ведёт войну против правительственных войск поддерживают Россия, Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ.При этом на мой взгляд в перспективе мирную экспансию Китая не следует со счетов сбрасывать, с ними провели в 2008 году демаркацию границ, официально территориальных споров нет. Между Китаем и СССР в 1960 годы разразился территориальный конфликт с вооружённым столкновением. Необходимо учесть, что в 1858 и 1860 году Российская империя подписала с ослабевшим Китаем Айгунский и Пекинский договоры, по которым она получала Дальневосточный регион, в том числе и Приморский край. Общая площадь которых два раза больше Индии, но коренного населения мало проживает, если не ошибаюсь чуть более 6 миллионов человек. Неоднозначные события произошли чуть позже, когда Альянс восьми держав, в 1900 году в который вошли Российская империя, США, Германская империя, Великобритания, Франция, Японская империя, Австро-Венгрия и Италия, чьи войска вторглись в Цинский Китай в ответ на массовые убийства христиан и разгромили императорскую армию Китая.
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