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≡ Знание казахского в обмен на гражданство. Эксперты объяснили, кого коснется новшество
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45466
Знание казахского в обмен на гражданство. Эксперты объяснили, кого коснется новшество
Отправлено: 10.11.22 - 12:35
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Поправки в закон для желающих получить казахстанский паспорт анонсировал премьер-министр Алихан Смаилов. Эксперты рассказали, кого это коснется в первую очередь и где можно выучить государственный язык.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19835
Re: Знание казахского в обмен на гражданство. Эксперты...
Отправлено: 10.11.22 - 12:35
#1
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Молодцы.
Везде сейчас без знания государственного ну никак..
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