Re: Шагала ты моя... или Месседж от акимата

Отправлено: - 10:52

Насчёт архитектуры, раньше архитектор города и был царь и бог по строительству, но после некоторых злоупотреблений, Шукеев по моему сильно урезал полномочия городской архитектуры, правда не в курсе, насколько сильно это помогло , кстати реклама в городе, тоже была в ведении архитектуры. К Миллениуму помню привозил рекламные материалы для украшения города рулила архитектура. а расплачивался почему то " Стикс".