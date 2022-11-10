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≡ Шагала ты моя... или Месседж от акимата
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45466
Шагала ты моя... или Месседж от акимата
Отправлено: 10.11.22 - 08:31
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Аким областного центра Марат ЖУНДУБАЕВ продемонстрировал на очередной отчетной встрече, что у него хорошая память. Он не забыл, какие планы касательно местного бизнеса озвучивал в апреле, на первом свидании такого рода. Доложил, что по ним делается. Ну и о ближайшем будущем во взаимоотношениях власти и предпринимательства сказал. Одна из фраз начиналась словами: «Никого не пытаюсь пугать...»
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K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
928
Re: Шагала ты моя... или Месседж от акимата
Отправлено: 10.11.22 - 08:31
#1
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Цитата:
Кабанбай батыра - пустые рамы

Вроде в Алмате такая улица и у нас уже появилась?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
928
Re: Шагала ты моя... или Месседж от акимата
Отправлено: 10.11.22 - 10:47
#2
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Цитата:
KOS77:
Вроде в Алмате такая улица и у нас уже появилась?

Оговорился наверное, долго в Астане жил
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
928
Re: Шагала ты моя... или Месседж от акимата
Отправлено: 10.11.22 - 10:52
#3
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Насчёт архитектуры, раньше архитектор города и был царь и бог по строительству, но после некоторых злоупотреблений, Шукеев по моему сильно урезал полномочия городской архитектуры, правда не в курсе, насколько сильно это помогло , кстати реклама в городе, тоже была в ведении архитектуры. К Миллениуму помню привозил рекламные материалы для украшения города рулила архитектура. а расплачивался почему то " Стикс".
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19835
Re: Шагала ты моя... или Месседж от акимата
Отправлено: 10.11.22 - 12:43
#4
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Да, владельцы то с арендаторов сдирают по полной, а вот сами ни крена не делают..
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