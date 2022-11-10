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≡ Арт-терапия в костюме привидения
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45466
Арт-терапия в костюме привидения
Отправлено: 10.11.22 - 01:29
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30 октября в Костанае отмечали Хеллоуин. Мероприятие прошло в Американском уголке в библиотеке им. Толстого. Его обсуждение в соцсетях показало, как разделено общество в отношении к этому празднику. Запрета праздника требовали инициативные группы родителей, а в разные годы с такой инициативой выступали общественники и депутаты мажилиса. «НГ» поговорила с психологом, президентом ОО «Мигдаль» Владимиром АЛЕКСАНИНЫМ. В этом году его наряд монахини на костанайском Хеллоуине был признан «самым страшным.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1582
Re: Арт-терапия в костюме приведения
Отправлено: 10.11.22 - 01:29
#1
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Господин Георгий Говоров, а я вас огорчу, если скажу что согласно правилам русской орфографии, слово привидение пишется так, когда дело касается привидений. А и слово приведение пишется так, если дело касается приведения.
Вы, то что имели сказать?
:lol:
И таки да, мушшина, наряжающийся в женский наряд, таки трансвистит.
Или оно так и что?
Свистит себе потихоньку, как рак на горе...
:-o
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1582
Re: Арт-терапия в костюме приведения
Отправлено: 10.11.22 - 01:35
#2
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И таки да, сатанизм, не есть основа жызни нашего казахского общества, ибо это есть пропаганда его распада.
Господин Георгий Говоров, как сильно вы его хотите, изучая казахский язык, язык народа, на земле которого вы проживаете?
:oops:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1074
Re: Арт-терапия в костюме приведения
Отправлено: 10.11.22 - 01:42
#3
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Какой то мутный тип, этот интервьюируемый. :lol:
//- Хеллоуин я праздную давно, просто в этом году впервые так масштабно. Этой осенью мы праздновали его 5 дней://
Хосподи, я новый год больше 2-ух дней просто не выживу, а он 5-ть дней? И что ? Хелуин... :oops:
//- Насколько эти праздники проникли в культуру Казахстана? - Не проникли, до сих пор не проникли. Я не вижу какого-то ажиотажа, связанного с Хеллоуином. Я был в Нью-Йорке на параде в честь Хеллоуина, когда перекрывали Бродвей. У нас такое есть?//
А и что в Казахстане есть Бродвей? :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1074
Re: Арт-терапия в костюме приведения
Отправлено: 10.11.22 - 01:57
#4
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И таки да, в той же Германии Бродвеев тоже нет, поэтому также наверное ничего и не перекрывают. :lol: А и таки празднуют его, те кто его (этот праздник) празднуют всего один вечер. Бывает детишки по квартирам ходют, конфеты собирают. Но 5-ть дней, это что принимать нужно? 8-)
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d
§ dvb
(Пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
374
Re: Арт-терапия в костюме приведения
Отправлено: 10.11.22 - 01:59
#5
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в костюме приведения
--------------------------------

Ну что, Гафуров, похоже, что объявленные вами работы над ошибками людьми, типа Говорова, игнорируются. Смешно ведь, когда человек, из раза в раз, пишущий с ошибками свои опусы, пытается обсуждать серьезные темы типа творчества БИ-2 или постановок местного театра. Вы вообще понимаете, до чего вы газету довели своим руководством?
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
550
Арт-терапия в костюме приведения
Отправлено: 10.11.22 - 08:48
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из досье стало понятно, почему "психолог" пропагандирует у нас этот сатанизм.
Его на пушечный выстрел к детям подпускать нельзя.

[Исправлено: Skeptic, 10.11.2022 - 08:50]
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8843
Re: Арт-терапия в костюме приведения
Отправлено: 10.11.22 - 09:34
#7
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Цитата:
В этом году его наряд монахини на костанайском Хеллоуине был признан «самым страшным».

матерь божья, так это на прошлой обложке НГ был еще и он :-o
Я помню его только как исполнителя на разных городских мероприятиях. В досье этой страницы почему-то нет.

Цитата:
Посмотрите на фотографии, как украшают те же торговые центры в США и у нас.

Патамушта там это потребля...во, а у нас украшение для души.
Буду с нетерпением репортажа ждать как товарищ Алексанин 7 дней празднует Масленицу и 3 дня Наурыз ;-)
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3227
Re: Арт-терапия в костюме приведения
Отправлено: 10.11.22 - 09:38
#8
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Всё разумно объяснил.Но...
Как-то странно этому явлению давать определение "праздник".Что тут праздновать? Победу разума над суевериями?
Или что?(Привет Don Juliо! :lol: )
А, вообще-то, свобода выбора - хочешь отмечай, хочешь нет. А не "тащить, и не пущать".
Но и пропагандировать не надо. Прикололись,развлеклись и хорош
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
526
Арт-терапия в костюме привидения
Отправлено: 10.11.22 - 09:56
#9
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Цитата:
Don Julio:
слово привидение пишется так, когда дело касается привидений.

Спасибо, исправили
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
550
Арт-терапия в костюме привидения
Отправлено: 10.11.22 - 10:08
#10
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Цитата:
таноми52:
Победу разума над суевериями

Скорее наоборот.
А насчёт свободы выбора и "не "тащить, и не пущать" не соглашусь.
Свобода, это осознанная необходимость, а не вседозволенность. Помните: "твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека"?
И для того, чтобы всё это регулировать, существует государство и законы. Именно чтобы "не пущать" к нам всякую мерзость.
Иначе можно договориться до полной европейского образца "толерантности" со всем пропагандируемыми там извращениями. Оно нам надо?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
928
Re: Арт-терапия в костюме привидения
Отправлено: 10.11.22 - 10:40
#11
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Не знаю, не вижу ничего хорошего и ничего плохого в Хэллоуине. Подурачиться в молодом возрасте, почему бы и нет? То , что г-н психолог делает это уже в вполне себе взрослом состоянии, то наверное он фанат, при этом не обязательно быть сатанистом. насчёт того. что нужно читать не только рассуждения в Ватсаппе, а серьёзные книги на 100% согласен. А запрещать и не пущать к нам эту тлетворную бяку, мы это 100 раз проходили, никогда это к хорошим результатам не приводило и всё равно найдутся сторонники этого. тема мне кажется выеденного яица не стоит
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