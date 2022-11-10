Отправлено: - 09:34

В этом году его наряд монахини на костанайском Хеллоуине был признан «самым страшным».

Посмотрите на фотографии, как украшают те же торговые центры в США и у нас.

Цитата:матерь божья, так это на прошлой обложке НГ был еще и онЯ помню его только как исполнителя на разных городских мероприятиях. В досье этой страницы почему-то нет.Цитата:Патамушта там это потребля...во, а у нас украшение для души.Буду с нетерпением репортажа ждать как товарищ Алексанин 7 дней празднует Масленицу и 3 дня Наурыз