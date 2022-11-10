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≡ Пропавшую девушку нашли мертвой в Карабалыкском районе
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45476
Пропавшую девушку нашли мертвой в Карабалыкском районе
Отправлено: 10.11.22 - 00:26
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26-летняя Галина Галкина пропала 3 ноября. Ее мать обратилась в полицию за помощью в поиске дочери. В этот же день было принято процессуальное решение о начале досудебного расследования.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1077
Re: Пропавшую девушку нашли мертвой в Карабалыкском районе
Отправлено: 10.11.22 - 00:26
#1
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//Назначены судебно-медицинские экспертизы, которая установить причину смерти.//
Наверное - /назначена судебно-медицинская экспертиза/
/которая установит/ а не установить.
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