Отправлено: - 11:14

Эл-починно:

А что в Китае не так? То что у них один часовой пояс? Ну это же не недостаток. Так как там просто время начала работы урегулировано по поясам. Цитата - //И по какому времени тогда живут в Синьцзяне и Тибете? Тоже по пекинскому. Однако рабочий день начинается на два часа позже: офисы и госучреждения

ACROS:

Наш - среди коллег акимов и Центра - не очень ценится, я знаю что говорю.

ACROS:

вопрос перевода времени в регионе - полностью ЗАВИСИТ только и только от акима области. Так что товарищ или госпожа Ведлер, если действительно хотите перевода - давите и давите на Архимеда. Центр тут НИЧЕГО не решит. Всё отдано на откуп Акимам.

Цитата:Удобно,комфортно,по китайскиЖивут по одному времени,работают по другомуИ главное Ведлер там нетИ институтов геофизики и хренологии кототрые будут доказывать что жить надо по другому)Цитата:Интересно откеда вы это знаете? Неужто вы бывший аким Павлодарской области?Цитата:ЛогичноАрхимед веса не имеет его в центре никто не уважаетПоэтому давите на акима чтобы он что?)) Он же якобы веса не имеет чтобы позвонить в центр и сказать так я решил мы переводим время и баста! Смысл по вашей логике на него то давить?))Кстати важное уточнение Кулагин и тот с усиками тоже веса не имели раз время не переводили? Или тогда все высыпались и дети не болели от хренобиологии?))