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≡ «Врет и не краснеет?» - Активисты по переводу Костанайской области в свой часовой пояс обвиняют вице-министра здравоохранения РК во лжи
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45461
«Врет и не краснеет?» - Активисты по переводу Костанайской области в свой часовой пояс обвиняют вице-министра здравоохранения РК во лжи
Отправлено: 04.11.22 - 11:18
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На странице Instagram Азамата КАРИМОВА 3 ноября появился пост с фотографией бывшего руководителя управления здравоохранения Костанайской области, а ныне вице-министра Вячеслава ДУДНИКА. На его фото был вопрос: «Почему вице-министр откровенно врет и не краснеет?»
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1084
Re: «Врет и не краснеет?» - Активисты по переводу Костанайской...
Отправлено: 05.11.22 - 12:23
#30
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Пожалуйста,давайте не будем спорить с наукой и вообще со всем цивилизованным и умным! Ну почему даже время у нас должно быть не нашим?? Ну почему даже оно (время) у нас должно быть через опу?? Что за страна у нас такая!? Верните и не позорьтесь это обсуждать!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13189
Re: «Врет и не краснеет?» - Активисты по переводу Костанайской...
Отправлено: 07.11.22 - 11:14
#31
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Цитата:
Эл-починно:
А что в Китае не так? То что у них один часовой пояс? Ну это же не недостаток. Так как там просто время начала работы урегулировано по поясам. Цитата - //И по какому времени тогда живут в Синьцзяне и Тибете? Тоже по пекинскому. Однако рабочий день начинается на два часа позже: офисы и госучреждения

Удобно,комфортно,по китайски
Живут по одному времени,работают по другому
И главное Ведлер там нет
И институтов геофизики и хренологии кототрые будут доказывать что жить надо по другому)
Цитата:
ACROS:
Наш - среди коллег акимов и Центра - не очень ценится, я знаю что говорю.

Интересно откеда вы это знаете? Неужто вы бывший аким Павлодарской области?
Цитата:
ACROS:
вопрос перевода времени в регионе - полностью ЗАВИСИТ только и только от акима области. Так что товарищ или госпожа Ведлер, если действительно хотите перевода - давите и давите на Архимеда. Центр тут НИЧЕГО не решит. Всё отдано на откуп Акимам.

Логично
Архимед веса не имеет его в центре никто не уважает
Поэтому давите на акима чтобы он что?)) Он же якобы веса не имеет чтобы позвонить в центр и сказать так я решил мы переводим время и баста! Смысл по вашей логике на него то давить?))
Кстати важное уточнение Кулагин и тот с усиками тоже веса не имели раз время не переводили? Или тогда все высыпались и дети не болели от хренобиологии?))
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19826
«Врет и не краснеет?» - Активисты по переводу Костанайской области в свой часовой пояс обвиняют вице-министра здравоохранения РК во лжи
Отправлено: 09.11.22 - 19:32
#32
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По вацапу идет, сюда не знаю как скинуть, 13го числа будет всенародное восстание у акимата народа Костанайщины по поводу времени?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19826
«Врет и не краснеет?» - Активисты по переводу Костанайской области в свой часовой пояс обвиняют вице-министра здравоохранения РК во лжи
Отправлено: 09.11.22 - 19:34
#33
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А, вот так..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19826
«Врет и не краснеет?» - Активисты по переводу Костанайской области в свой часовой пояс обвиняют вице-министра здравоохранения РК во лжи
Отправлено: 09.11.22 - 19:35
#34
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На митинг придут 864 тысячи человек..
Надо потусоваться тоже там..
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
922
«Врет и не краснеет?» - Активисты по переводу Костанайской области в свой часовой пояс обвиняют вице-министра здравоохранения РК во лжи
Отправлено: 09.11.22 - 19:44
#35
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Цитата:
111:
На митинг придут 864 тысячи человек..

население всей области чуть больше 900000 человек. откуда столько?

[Исправлено: saba, 09.11.2022 - 19:44]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19826
«Врет и не краснеет?» - Активисты по переводу Костанайской области в свой часовой пояс обвиняют вице-министра здравоохранения РК во лжи
Отправлено: 09.11.22 - 19:46
#36
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Цитата:
saba:
население всей области чуть больше 900000 человек. откуда столько?

Он же сказал всем прийти, назвал цифру 864 тысячи..
Зимой сколько бастующих было тут, около тысячи?
А если придут 5 тысяч, опять у моего дома стрелять начнут?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
922
Re: «Врет и не краснеет?» - Активисты по переводу Костанайской...
Отправлено: 09.11.22 - 19:53
#37
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Цитата:
111:
А если придут 5 тысяч, опять у моего дома стрелять начнут?

Если Тауельсиздик 85, это с другой стороны , где бывшая филармония, так, что твой дом не должен пострадать
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2931
«Врет и не краснеет?» - Активисты по переводу Костанайской области в свой часовой пояс обвиняют вице-министра здравоохранения РК во лжи
Отправлено: 09.11.22 - 19:56
#38
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Цитата:
111:
На митинг придут 864 тысячи человек..

Вот так и создаются фейки. Теперь будем знать, откуда они берутся.
Он сказал, что затронуто здоровье 864 тыс человек.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19826
«Врет и не краснеет?» - Активисты по переводу Костанайской области в свой часовой пояс обвиняют вице-министра здравоохранения РК во лжи
Отправлено: 09.11.22 - 20:02
#39
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Цитата:
Козлов я:
Он сказал, что затронуто здоровье 864 тыс человек

Он сказал прийти всем.
А все это сколько?
То то..
Все это все, не больше и не меньше..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19826
«Врет и не краснеет?» - Активисты по переводу Костанайской области в свой часовой пояс обвиняют вице-министра здравоохранения РК во лжи
Отправлено: 09.11.22 - 20:04
#40
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Цитата:
saba:
Если Тауельсиздик 85, это

Там центральная дорога, там не набегаешься.
Все равно прибегут к акимату, будут бастовать перед нашим домом, убегать в парк, возвращаться , кидать камни, грабить магазины..
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19826
«Врет и не краснеет?» - Активисты по переводу Костанайской области в свой часовой пояс обвиняют вице-министра здравоохранения РК во лжи
Отправлено: 09.11.22 - 20:07
#41
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Цитата:
Козлов я:
Он сказал, что затронуто здоровье 864 тыс

Он призвал прийти Всех..
Не сказал же только 5 тысяч, или десять..
А назвав количество пострадавших от болезней, а это 864 по моему тысяч человеков, он призвал прийти Всех на митинг..
Все это Все!
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