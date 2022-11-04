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«Врет и не краснеет?» - Активисты по переводу Костанайской области в свой часовой пояс обвиняют вице-министра здравоохранения РК во лжи
«Врет и не краснеет?» - Активисты по переводу Костанайской области в свой часовой пояс обвиняют вице-министра здравоохранения РК во лжи
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45461
«Врет и не краснеет?» - Активисты по переводу Костанайской области в свой часовой пояс обвиняют вице-министра здравоохранения РК во лжи
Отправлено: 04.11.22 - 11:18
На странице Instagram Азамата КАРИМОВА 3 ноября появился пост с фотографией бывшего руководителя управления здравоохранения Костанайской области, а ныне вице-министра Вячеслава ДУДНИКА. На его фото был вопрос: «Почему вице-министр откровенно врет и не краснеет?»
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С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1084
Re: «Врет и не краснеет?» - Активисты по переводу Костанайской...
Отправлено: 05.11.22 - 12:23
Пожалуйста,давайте не будем спорить с наукой и вообще со всем цивилизованным и умным! Ну почему даже время у нас должно быть не нашим?? Ну почему даже оно (время) у нас должно быть через опу?? Что за страна у нас такая!? Верните и не позорьтесь это обсуждать!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13189
Re: «Врет и не краснеет?» - Активисты по переводу Костанайской...
Отправлено: 07.11.22 - 11:14
Цитата:
Удобно,комфортно,по китайски
Живут по одному времени,работают по другому
И главное Ведлер там нет
И институтов геофизики и хренологии кототрые будут доказывать что жить надо по другому)
Цитата:
Интересно откеда вы это знаете? Неужто вы бывший аким Павлодарской области?
Цитата:
Логично
Архимед веса не имеет его в центре никто не уважает
Поэтому давите на акима чтобы он что?)) Он же якобы веса не имеет чтобы позвонить в центр и сказать так я решил мы переводим время и баста! Смысл по вашей логике на него то давить?))
Кстати важное уточнение Кулагин и тот с усиками тоже веса не имели раз время не переводили? Или тогда все высыпались и дети не болели от хренобиологии?))
Эл-починно:
А что в Китае не так? То что у них один часовой пояс? Ну это же не недостаток. Так как там просто время начала работы урегулировано по поясам. Цитата - //И по какому времени тогда живут в Синьцзяне и Тибете? Тоже по пекинскому. Однако рабочий день начинается на два часа позже: офисы и госучреждения
А что в Китае не так? То что у них один часовой пояс? Ну это же не недостаток. Так как там просто время начала работы урегулировано по поясам. Цитата - //И по какому времени тогда живут в Синьцзяне и Тибете? Тоже по пекинскому. Однако рабочий день начинается на два часа позже: офисы и госучреждения
Удобно,комфортно,по китайски
Живут по одному времени,работают по другому
И главное Ведлер там нет
И институтов геофизики и хренологии кототрые будут доказывать что жить надо по другому)
Цитата:
ACROS:
Наш - среди коллег акимов и Центра - не очень ценится, я знаю что говорю.
Наш - среди коллег акимов и Центра - не очень ценится, я знаю что говорю.
Интересно откеда вы это знаете? Неужто вы бывший аким Павлодарской области?
Цитата:
ACROS:
вопрос перевода времени в регионе - полностью ЗАВИСИТ только и только от акима области. Так что товарищ или госпожа Ведлер, если действительно хотите перевода - давите и давите на Архимеда. Центр тут НИЧЕГО не решит. Всё отдано на откуп Акимам.
вопрос перевода времени в регионе - полностью ЗАВИСИТ только и только от акима области. Так что товарищ или госпожа Ведлер, если действительно хотите перевода - давите и давите на Архимеда. Центр тут НИЧЕГО не решит. Всё отдано на откуп Акимам.
Логично
Архимед веса не имеет его в центре никто не уважает
Поэтому давите на акима чтобы он что?)) Он же якобы веса не имеет чтобы позвонить в центр и сказать так я решил мы переводим время и баста! Смысл по вашей логике на него то давить?))
Кстати важное уточнение Кулагин и тот с усиками тоже веса не имели раз время не переводили? Или тогда все высыпались и дети не болели от хренобиологии?))
«Врет и не краснеет?» - Активисты по переводу Костанайской области в свой часовой пояс обвиняют вице-министра здравоохранения РК во лжи
Отправлено: 09.11.22 - 19:32
По вацапу идет, сюда не знаю как скинуть, 13го числа будет всенародное восстание у акимата народа Костанайщины по поводу времени?
«Врет и не краснеет?» - Активисты по переводу Костанайской области в свой часовой пояс обвиняют вице-министра здравоохранения РК во лжи
Отправлено: 09.11.22 - 19:34
«Врет и не краснеет?» - Активисты по переводу Костанайской области в свой часовой пояс обвиняют вице-министра здравоохранения РК во лжи
Отправлено: 09.11.22 - 19:35
На митинг придут 864 тысячи человек..
Надо потусоваться тоже там..
Надо потусоваться тоже там..
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 922
«Врет и не краснеет?» - Активисты по переводу Костанайской области в свой часовой пояс обвиняют вице-министра здравоохранения РК во лжи
Отправлено: 09.11.22 - 19:44
Цитата:
население всей области чуть больше 900000 человек. откуда столько?
[Исправлено: saba, 09.11.2022 - 19:44]
111:
На митинг придут 864 тысячи человек..
На митинг придут 864 тысячи человек..
население всей области чуть больше 900000 человек. откуда столько?
[Исправлено: saba, 09.11.2022 - 19:44]
«Врет и не краснеет?» - Активисты по переводу Костанайской области в свой часовой пояс обвиняют вице-министра здравоохранения РК во лжи
Отправлено: 09.11.22 - 19:46
Цитата:
Он же сказал всем прийти, назвал цифру 864 тысячи..
Зимой сколько бастующих было тут, около тысячи?
А если придут 5 тысяч, опять у моего дома стрелять начнут?
saba:
население всей области чуть больше 900000 человек. откуда столько?
население всей области чуть больше 900000 человек. откуда столько?
Он же сказал всем прийти, назвал цифру 864 тысячи..
Зимой сколько бастующих было тут, около тысячи?
А если придут 5 тысяч, опять у моего дома стрелять начнут?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 922
Re: «Врет и не краснеет?» - Активисты по переводу Костанайской...
Отправлено: 09.11.22 - 19:53
Цитата:
Если Тауельсиздик 85, это с другой стороны , где бывшая филармония, так, что твой дом не должен пострадать
111:
А если придут 5 тысяч, опять у моего дома стрелять начнут?
А если придут 5 тысяч, опять у моего дома стрелять начнут?
Если Тауельсиздик 85, это с другой стороны , где бывшая филармония, так, что твой дом не должен пострадать
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2931
«Врет и не краснеет?» - Активисты по переводу Костанайской области в свой часовой пояс обвиняют вице-министра здравоохранения РК во лжи
Отправлено: 09.11.22 - 19:56
Цитата:
Вот так и создаются фейки. Теперь будем знать, откуда они берутся.
Он сказал, что затронуто здоровье 864 тыс человек.
111:
На митинг придут 864 тысячи человек..
На митинг придут 864 тысячи человек..
Вот так и создаются фейки. Теперь будем знать, откуда они берутся.
Он сказал, что затронуто здоровье 864 тыс человек.
«Врет и не краснеет?» - Активисты по переводу Костанайской области в свой часовой пояс обвиняют вице-министра здравоохранения РК во лжи
Отправлено: 09.11.22 - 20:02
Цитата:
Он сказал прийти всем.
А все это сколько?
То то..
Все это все, не больше и не меньше..
Козлов я:
Он сказал, что затронуто здоровье 864 тыс человек
Он сказал, что затронуто здоровье 864 тыс человек
Он сказал прийти всем.
А все это сколько?
То то..
Все это все, не больше и не меньше..
«Врет и не краснеет?» - Активисты по переводу Костанайской области в свой часовой пояс обвиняют вице-министра здравоохранения РК во лжи
Отправлено: 09.11.22 - 20:04
Цитата:
Там центральная дорога, там не набегаешься.
Все равно прибегут к акимату, будут бастовать перед нашим домом, убегать в парк, возвращаться , кидать камни, грабить магазины..
saba:
Если Тауельсиздик 85, это
Если Тауельсиздик 85, это
Там центральная дорога, там не набегаешься.
Все равно прибегут к акимату, будут бастовать перед нашим домом, убегать в парк, возвращаться , кидать камни, грабить магазины..
«Врет и не краснеет?» - Активисты по переводу Костанайской области в свой часовой пояс обвиняют вице-министра здравоохранения РК во лжи
Отправлено: 09.11.22 - 20:07
Цитата:
Он призвал прийти Всех..
Не сказал же только 5 тысяч, или десять..
А назвав количество пострадавших от болезней, а это 864 по моему тысяч человеков, он призвал прийти Всех на митинг..
Все это Все!
Козлов я:
Он сказал, что затронуто здоровье 864 тыс
Он сказал, что затронуто здоровье 864 тыс
Он призвал прийти Всех..
Не сказал же только 5 тысяч, или десять..
А назвав количество пострадавших от болезней, а это 864 по моему тысяч человеков, он призвал прийти Всех на митинг..
Все это Все!
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