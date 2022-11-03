Установка сотни новых остановочных павильонов стала поводом для беспокойства костанайцев. 26 октября отдел ЖКХ акимата Костаная сообщил в Instagram о заключении договора с алматинским ТОО «Айым-2020» на установку до конца ноября 100 новых остановочных павильонов. А также о том, что старые остановки из центра города демонтируют и перенесут на окраины. Что думают об этом костанайцы и что отвечают чиновники, в репортаже «НГ». Читать статью
Я сейчас без машины, живу в центре, поэтому общественным транспортом сильно не пользуюсь. но и когда работал. а особенно сейчас заметил. после пандемии автобусы стали ходить ужасно.у нас было много автобусников во время карантина, видимо не все на работу вернулись. а автобусы М. Шаяхметова, после его смерти вообще на металлолом пустили
Vit: Где то рядом с Варшавой. Не центр, типа пригород. Два месяца назад. Тоже всё в стекле. Но там конечно не наши суровые зимы.
Для Европейских стран и наших городов, как Шымкент, Талды-курган, Туркестан приемлемо.
Цитата:
saba: Ну это точно от наших ветров не спасёт, если только одного человека возле боковой стенки. Уж больно неглубокая
Ниже по ссылке информация за некоммерческую организацию, которая привлекает внимание к городским темам для формирования общественного запроса на удобные города и высокое качество жизни. Организация реализовала по всей России более 80 крупных социальных проектов.
Заметка от 2012 года, но она актуальна и в настоящее время. Так, задаются вопросом, какими должны быть московские остановки? Цитирую отрывок из заметки:
- Остановка должна хорошо освещаться, причем не засчет рекламного лайтбокса, а засчет хорошего верхнего света. - Павильон должен защищать пассажиров от ветра, дождя и снега. В наших условиях логично делать павильоны с трехсторонней защитой, причем без всяких щелей.
Kairat stayer: - Павильон должен защищать пассажиров от ветра, дождя и снега. В наших условиях логично делать павильоны с трехсторонней защитой, причем без всяких щелей.
В городе Курган РФ в 2018 году, установили остановочные павильоны с трехсторонней защитой, соответственно без щелей (фото ниже). Вместе с тем, в заметке отмечают (ссылка ниже), что тогда курганцы критиковали новые остановки за их небольшие размеры и отсутствие защиты от ветра. Оказывается, у них тоже вандалы орудуют. Зауральцы отмечают, что «умные остановки» необходимо делать антивандальными: только за последние полгода (2018 год) от рук вандалов в Кургане пострадало около десятка новых остановочных комплексов.
Кстати, наша область граничит с Курганской областью, расстояние от Костаная до Кургана 313 километров, значит климатические условия не отличаются.
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