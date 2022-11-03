Отправлено: - 09:42

Vit:

Где то рядом с Варшавой. Не центр, типа пригород. Два месяца назад. Тоже всё в стекле. Но там конечно не наши суровые зимы.

saba:

Ну это точно от наших ветров не спасёт, если только одного человека возле боковой стенки. Уж больно неглубокая

Цитата:Для Европейских стран и наших городов, как Шымкент, Талды-курган, Туркестан приемлемо.Цитата:Ниже по ссылке информация за некоммерческую организацию, которая привлекает внимание к городским темам для формирования общественного запроса на удобные города и высокое качество жизни. Организация реализовала по всей России более 80 крупных социальных проектов.Заметка от 2012 года, но она актуальна и в настоящее время. Так, задаются вопросом, какими должны быть московские остановки? Цитирую отрывок из заметки:- Остановка должна хорошо освещаться, причем не засчет рекламного лайтбокса, а засчет хорошего верхнего света.- Павильон должен защищать пассажиров от ветра, дождя и снега. В наших условиях логично делать павильоны с трехсторонней защитой, причем без всяких щелей.Подробнее здесь: