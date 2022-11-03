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≡ В ожидании мест для ожидания
 
 
Страница 3 из 3«123
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45456
В ожидании мест для ожидания
Отправлено: 03.11.22 - 15:21
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Установка сотни новых остановочных павильонов стала поводом для беспокойства костанайцев. 26 октября отдел ЖКХ акимата Костаная сообщил в Instagram о заключении договора с алматинским ТОО «Айым-2020» на установку до конца ноября 100 новых остановочных павильонов. А также о том, что старые остановки из центра города демонтируют и перенесут на окраины. Что думают об этом костанайцы и что отвечают чиновники, в репортаже «НГ».
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19813
В ожидании мест для ожидания
Отправлено: 08.11.22 - 19:39
#30
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В России вот такие вот ставят в Красноярске..
С кошкой Лилей..

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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
920
Re: В ожидании мест для ожидания
Отправлено: 08.11.22 - 20:12
#31
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Цитата:
111:
В России вот такие вот ставят в Красноярске

Тоже щель внизу , правда не такая большая. наверное для чего то нужно. чтобы снег выдувало например
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11735
В ожидании мест для ожидания
Отправлено: 08.11.22 - 20:28
#32
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Вот нашёл в телефоне. Где то рядом с Варшавой. Не центр, типа пригород. Два месяца назад. Тоже всё в стекле. Но там конечно не наши суровые зимы.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
920
Re: В ожидании мест для ожидания
Отправлено: 08.11.22 - 20:43
#33
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Цитата:
Vit:
Где то рядом с Варшавой

Ну это точно от наших ветров не спасёт, если только одного человека возле боковой стенки. Уж больно неглубокая
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1071
В ожидании мест для ожидания
Отправлено: 08.11.22 - 20:49
#34
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Цитата:
saba:
Ну это точно от наших ветров не спасёт,

Тогда просто юрты ставить. Горячий чай с баурсаками подавать можно, пока автобуса ждёшь. :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
920
Re: В ожидании мест для ожидания
Отправлено: 08.11.22 - 21:14
#35
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Я сейчас без машины, живу в центре, поэтому общественным транспортом сильно не пользуюсь. но и когда работал. а особенно сейчас заметил. после пандемии автобусы стали ходить ужасно.у нас было много автобусников во время карантина, видимо не все на работу вернулись. а автобусы М. Шаяхметова, после его смерти вообще на металлолом пустили
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6940
В ожидании мест для ожидания
Отправлено: 08.11.22 - 23:59
#36
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Цитата:
Kairat stayer:

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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3548
В ожидании мест для ожидания
Отправлено: 09.11.22 - 09:42
#37
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Цитата:
Vit:
Где то рядом с Варшавой. Не центр, типа пригород. Два месяца назад. Тоже всё в стекле. Но там конечно не наши суровые зимы.


Для Европейских стран и наших городов, как Шымкент, Талды-курган, Туркестан приемлемо.

Цитата:
saba:
Ну это точно от наших ветров не спасёт, если только одного человека возле боковой стенки. Уж больно неглубокая


Ниже по ссылке информация за некоммерческую организацию, которая привлекает внимание к городским темам для формирования общественного запроса на удобные города и высокое качество жизни. Организация реализовала по всей России более 80 крупных социальных проектов.

Заметка от 2012 года, но она актуальна и в настоящее время. Так, задаются вопросом, какими должны быть московские остановки? Цитирую отрывок из заметки:

- Остановка должна хорошо освещаться, причем не засчет рекламного лайтбокса, а засчет хорошего верхнего света.
- Павильон должен защищать пассажиров от ветра, дождя и снега. В наших условиях логично делать павильоны с трехсторонней защитой, причем без всяких щелей.

Подробнее здесь:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3548
В ожидании мест для ожидания
Отправлено: 09.11.22 - 09:46
#38
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Интервью Д.Сатпаева с различными экспертами, последние утверждают, что разведанных на 15 лет осталось.

Здесь:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3548
В ожидании мест для ожидания
Отправлено: 09.11.22 - 09:48
#39
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Цитата:
Гога:


Так, вы тоже не нашли. Более того, со сбытом проблемы, которые далее будут усугубляться.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3548
В ожидании мест для ожидания
Отправлено: 09.11.22 - 10:27
#40
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Цитата:
Kairat stayer:
- Павильон должен защищать пассажиров от ветра, дождя и снега. В наших условиях логично делать павильоны с трехсторонней защитой, причем без всяких щелей.


В городе Курган РФ в 2018 году, установили остановочные павильоны с трехсторонней защитой, соответственно без щелей (фото ниже). Вместе с тем, в заметке отмечают (ссылка ниже), что тогда курганцы критиковали новые остановки за их небольшие размеры и отсутствие защиты от ветра. Оказывается, у них тоже вандалы орудуют. Зауральцы отмечают, что «умные остановки» необходимо делать антивандальными: только за последние полгода (2018 год) от рук вандалов в Кургане пострадало около десятка новых остановочных комплексов.

Кстати, наша область граничит с Курганской областью, расстояние от Костаная до Кургана 313 километров, значит климатические условия не отличаются.



Подробнее здесь:
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