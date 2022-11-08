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[Исправлено: Vit, 09.11.2022 - 01:34]

Тоже два раза лоханулся. Первый раз когда женился. Второй раз лет 8 назад где то под Рязанью подошёл дедушка с монетами в руках. Говорит сынок, купи за сколько не жалко. Вот нашёл под печкой, видимо от прадеда заначка осталась. Короче на вид старые монеты. 5 штук. Ну всё подумал я, теперь я заживу, куплю мерседес и белую яхту.А фиг там. Развод был. Оказывается не я один клюнул)) сувенирки короче.