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≡ «В целях легкого обогащения» - Более 46 млн тенге привлекли создатели финансовой пирамиды в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45456
«В целях легкого обогащения» - Более 46 млн тенге привлекли создатели финансовой пирамиды в Костанае
Отправлено: 08.11.22 - 13:40
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Согласно обвинительному заключению, Тропанец по предварительному сговору с Гульшат Жетписпаевой и Шынгысом Кемельбаевым открыла в Костанае фирму, зарегистрированную на территории Гонконга.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5592
Re: «В целях легкого обогащения» - Более 46 млн тенге привлекли...
Отправлено: 08.11.22 - 13:40
#1
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Мне кажется люди никогда не перестанут быть наивными идиотами. Моя знакомая умудрилась ещё в девяностых продать квартиру и вложиться в хопер- инвест, для чего поехала прямиком в белокаменную. Я сопровождал ее а этом вояже, однако ширпотреб в Лужниках так скрутил мою голову, что я потратил свои деньги на всякую ерунду, которая спасла меня от опрометчивого поступка и затянула в бизнес.
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1444
Re: «В целях легкого обогащения» - Более 46 млн тенге привлекли...
Отправлено: 08.11.22 - 14:15
#2
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жажда легкой наживы многим отключает разум
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11735
«В целях легкого обогащения» - Более 46 млн тенге привлекли создатели финансовой пирамиды в Костанае
Отправлено: 09.11.22 - 02:17
#3
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Тоже два раза лоханулся. Первый раз когда женился. Второй раз лет 8 назад где то под Рязанью подошёл дедушка с монетами в руках. Говорит сынок, купи за сколько не жалко. Вот нашёл под печкой, видимо от прадеда заначка осталась. Короче на вид старые монеты. 5 штук. Ну всё подумал я, теперь я заживу, куплю мерседес и белую яхту.А фиг там. Развод был. Оказывается не я один клюнул)) сувенирки короче. :lol:

[Исправлено: Vit, 09.11.2022 - 01:34]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11735
Re: «В целях легкого обогащения» - Более 46 млн тенге привлекли...
Отправлено: 09.11.22 - 02:21
#4
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А 500 рублей я отдал. Мелочь но прикольная история как я так повёлся. Урок. До сих пор помню. А сколько было потом всяких мутных предложений)) но всё. Поздно, учёный уже)
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1071
«В целях легкого обогащения» - Более 46 млн тенге привлекли создатели финансовой пирамиды в Костанае
Отправлено: 09.11.22 - 02:23
#5
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Цитата:
Vit:

Ну как ты так, Буратино с золотым ключиком не смотрел? :lol:



[Исправлено: Эл-починно, 09.11.2022 - 02:24]
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