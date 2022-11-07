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"В каждом доме есть дефекты" - Погорельцев в Аулиеколе заселили до ввода жилья в эксплуатацию
"В каждом доме есть дефекты" - Погорельцев в Аулиеколе заселили до ввода жилья в эксплуатацию
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45456
"В каждом доме есть дефекты" - Погорельцев в Аулиеколе заселили до ввода жилья в эксплуатацию
Отправлено: 07.11.22 - 20:34
- На сегодняшний день акты ввода в эксплуатацию не подписаны в связи с устранением дефектов, - ответил Танжариков. - Подписана декларация о выполнении работ, она принята всеми ответственными службами. Подписано заключение о соответствии выполненных работ проекту.
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s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 920
Re: "В каждом доме есть дефекты" - Погорельцев в...
Отправлено: 08.11.22 - 09:52
Цитата:
А им специально 5 млн, выделили , чтобы септик вычёрпывать, если не работать, сколько раз опорожнить септик можно? Лень считать, а на калькуляторе не научился
maxsaf:
Наверное в том что он заполняется часто слишком.
Наверное в том что он заполняется часто слишком.
А им специально 5 млн, выделили , чтобы септик вычёрпывать, если не работать, сколько раз опорожнить септик можно? Лень считать, а на калькуляторе не научился
Г
(Журналисты)
- Регистрация:
- 01.03.19
- Сообщений:
- 93
"В каждом доме есть дефекты" - Погорельцев в Аулиеколе заселили до ввода жилья в эксплуатацию
Отправлено: 08.11.22 - 09:53
Цитата:
Проблема в том, что септик временный и имеет риск быть заполненным не отходами жизнедеятельности, а талыми водами. Я никогда не жил в селе, но судя по реакции самих сельчан, которые говорят о проблемах в СМИ, есть все-таки смысл спросить у чиновников как так вышло.
Цитата:
Это никак не красит и не оправдывает власти. Это нормально, когда государство заботится о своих гражданах, помогает им в период ЧП и не только. Это его работа, а не великий подвиг. Поэтому нет ничего плохого, когда журналисты спрашивают у ответственных лиц о качестве проделанной ими работы. Нормально, если журналисты спрашивают как тратятся государственные деньги. А я напомню, что из резерва правительства на строительство домов выделено 2,3 млрд тенге. Что не нормально - трещины и подтопления в построенных за бюджет домах.
Добринцофф:
пользуешься дальше благами цивилизации.В чём проблема?
пользуешься дальше благами цивилизации.В чём проблема?
Проблема в том, что септик временный и имеет риск быть заполненным не отходами жизнедеятельности, а талыми водами. Я никогда не жил в селе, но судя по реакции самих сельчан, которые говорят о проблемах в СМИ, есть все-таки смысл спросить у чиновников как так вышло.
Цитата:
Добринцофф:
Я лично знаю двоих погорельцов которым власти никак не помогали
Я лично знаю двоих погорельцов которым власти никак не помогали
Это никак не красит и не оправдывает власти. Это нормально, когда государство заботится о своих гражданах, помогает им в период ЧП и не только. Это его работа, а не великий подвиг. Поэтому нет ничего плохого, когда журналисты спрашивают у ответственных лиц о качестве проделанной ими работы. Нормально, если журналисты спрашивают как тратятся государственные деньги. А я напомню, что из резерва правительства на строительство домов выделено 2,3 млрд тенге. Что не нормально - трещины и подтопления в построенных за бюджет домах.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 920
Re: "В каждом доме есть дефекты" - Погорельцев в...
Отправлено: 08.11.22 - 10:15
Цитата:
Ну одно подтопление точно будет весной, потому , как зимой только ПСД сделают. а работы начнут, как подсохнет.Вы , как журналисты всё правильно делаете, единственное я бы спросил, перед, тем как строить начинать, кто нибудь анализ какой то делает? Как можно построить, не подумав о площадке где строят, не учесть возможность подтопления, это же не паводок, не форс мажор какой то, обычный дождь со снегом. И как можно было при проектировании домов, предусмотрев, те самые злосчастные унитазы, не предусмотреть куда из них будут уходить фекалии. Знаю я как это делается, взяли уже готовый проект и не подумав построили, а проект то предназначался для места, где есть централизованная канализация, опять мы возвращаемся к голове или вернее отсутствии оной
Георгий ГОВОРОВ:
Проблема в том, что септик временный и имеет риск быть заполненным не отходами жизнедеятельности, а талыми водами
Проблема в том, что септик временный и имеет риск быть заполненным не отходами жизнедеятельности, а талыми водами
Ну одно подтопление точно будет весной, потому , как зимой только ПСД сделают. а работы начнут, как подсохнет.Вы , как журналисты всё правильно делаете, единственное я бы спросил, перед, тем как строить начинать, кто нибудь анализ какой то делает? Как можно построить, не подумав о площадке где строят, не учесть возможность подтопления, это же не паводок, не форс мажор какой то, обычный дождь со снегом. И как можно было при проектировании домов, предусмотрев, те самые злосчастные унитазы, не предусмотреть куда из них будут уходить фекалии. Знаю я как это делается, взяли уже готовый проект и не подумав построили, а проект то предназначался для места, где есть централизованная канализация, опять мы возвращаемся к голове или вернее отсутствии оной
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 8978
"В каждом доме есть дефекты" - Погорельцев в Аулиеколе заселили до ввода жилья в эксплуатацию
Отправлено: 08.11.22 - 10:52
Цитата:
Вот в том то и дело ,что в этом случае в рекордные сроки были построены новые дома,люди до холодов не остались без крыши над головой.
Это они должны были созвать брифинг и сказать спасибо,вместо этого одни жалобы.
Цитата:
Ну что значит временный ?То что он сделан из бетонных колец?Всегда так строили,у меня дома и на работа такие септики,а пластиковые ёмкости под септики начали использовать сравнительно недавно .Это частный сектор,септик единственное решение в данном случае. В ЗТБ до 2000 года не было центральной канализации,многоквартирные дома ,пятиэтажки были подключены к септикам всё это бежало по центральным улицам и никому дела не было.
А тут затопило,власти опять помогли ,даже септики им откачали.
У меня кстати на работе то же каждую весну грунтовые воды в септик идут и интересно если написать в газету приедут откачают нахаляву?
Георгий ГОВОРОВ:
Это нормально, когда государство заботится о своих гражданах, помогает им в период ЧП и не только. Это его работа, а не великий подвиг.
Это нормально, когда государство заботится о своих гражданах, помогает им в период ЧП и не только. Это его работа, а не великий подвиг.
Вот в том то и дело ,что в этом случае в рекордные сроки были построены новые дома,люди до холодов не остались без крыши над головой.
Это они должны были созвать брифинг и сказать спасибо,вместо этого одни жалобы.
Цитата:
Георгий ГОВОРОВ:
Проблема в том, что септик временный и имеет риск быть заполненным не отходами жизнедеятельности, а талыми водами.
Проблема в том, что септик временный и имеет риск быть заполненным не отходами жизнедеятельности, а талыми водами.
Ну что значит временный ?То что он сделан из бетонных колец?Всегда так строили,у меня дома и на работа такие септики,а пластиковые ёмкости под септики начали использовать сравнительно недавно .Это частный сектор,септик единственное решение в данном случае. В ЗТБ до 2000 года не было центральной канализации,многоквартирные дома ,пятиэтажки были подключены к септикам всё это бежало по центральным улицам и никому дела не было.
А тут затопило,власти опять помогли ,даже септики им откачали.
У меня кстати на работе то же каждую весну грунтовые воды в септик идут и интересно если написать в газету приедут откачают нахаляву?
Г
(Журналисты)
- Регистрация:
- 01.03.19
- Сообщений:
- 93
Re: "В каждом доме есть дефекты" - Погорельцев в...
Отправлено: 08.11.22 - 15:07
Цитата:
Не путайте ваш частный септик и дома, построенные за счет налогоплательщиков.
Добринцофф:
У меня кстати на работе то же каждую весну грунтовые воды в септик идут и интересно если написать в газету приедут откачают нахаляву?
У меня кстати на работе то же каждую весну грунтовые воды в септик идут и интересно если написать в газету приедут откачают нахаляву?
Не путайте ваш частный септик и дома, построенные за счет налогоплательщиков.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13188
"В каждом доме есть дефекты" - Погорельцев в Аулиеколе заселили до ввода жилья в эксплуатацию
Отправлено: 08.11.22 - 16:19
Цитата:
Я рад что за мои деньги налогоплательщика построили дома для погорельцев
Да с дефектами ну а куда без них при такой спешке
Но я как налогоплательщик не шибко рад что теперь за мои налоги им чистят дворы ещё и собираются делать септики которые там и так и есть временные но которые переполнились водой в связи с осадками
Мне как налогоплательщику кажется это перебором беря в учёт что там и так большие суммы внесли строительные фирмы,меценаты и все остальные помощники+по 3 миллиона дали на руки,так что теперь непонятно дома за чей счёт построены? Оплатили их стоимость фирмам или те в порыве благородности за свой счёт их возвели?
Напутали,запутали всех
Георгий ГОВОРОВ:
Не путайте ваш частный септик и дома, построенные за счет налогоплательщиков.
Не путайте ваш частный септик и дома, построенные за счет налогоплательщиков.
Я рад что за мои деньги налогоплательщика построили дома для погорельцев
Да с дефектами ну а куда без них при такой спешке
Но я как налогоплательщик не шибко рад что теперь за мои налоги им чистят дворы ещё и собираются делать септики которые там и так и есть временные но которые переполнились водой в связи с осадками
Мне как налогоплательщику кажется это перебором беря в учёт что там и так большие суммы внесли строительные фирмы,меценаты и все остальные помощники+по 3 миллиона дали на руки,так что теперь непонятно дома за чей счёт построены? Оплатили их стоимость фирмам или те в порыве благородности за свой счёт их возвели?
Напутали,запутали всех
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1635
"В каждом доме есть дефекты" - Погорельцев в Аулиеколе заселили до ввода жилья в эксплуатацию
Отправлено: 08.11.22 - 16:43
Цитата:
В том то всё и дело, что ноги растут из 2019, когда эта территория была отведена под застройку согласно ген.плану. Но до сего времени не было желающих там строиться.
saba:
Как можно построить, не подумав о площадке где строят, не учесть возможность подтопления, это же не паводок, не форс мажор какой то, обычный дождь со снегом.
Как можно построить, не подумав о площадке где строят, не учесть возможность подтопления, это же не паводок, не форс мажор какой то, обычный дождь со снегом.
В том то всё и дело, что ноги растут из 2019, когда эта территория была отведена под застройку согласно ген.плану. Но до сего времени не было желающих там строиться.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 1070
"В каждом доме есть дефекты" - Погорельцев в Аулиеколе заселили до ввода жилья в эксплуатацию
Отправлено: 09.11.22 - 01:06
Цитата:
терпенье и только терпенье.
abaika95:
Но я как налогоплательщик не шибко рад что теперь за мои налоги им чистят дворы
Но я как налогоплательщик не шибко рад что теперь за мои налоги им чистят дворы
терпенье и только терпенье.
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