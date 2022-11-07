Отправлено: - 10:52

Георгий ГОВОРОВ:

Это нормально, когда государство заботится о своих гражданах, помогает им в период ЧП и не только. Это его работа, а не великий подвиг.

Георгий ГОВОРОВ:

Проблема в том, что септик временный и имеет риск быть заполненным не отходами жизнедеятельности, а талыми водами.

Цитата:Вот в том то и дело ,что в этом случае в рекордные сроки были построены новые дома,люди до холодов не остались без крыши над головой.Это они должны были созвать брифинг и сказать спасибо,вместо этого одни жалобы.Цитата:Ну что значит временный ?То что он сделан из бетонных колец?Всегда так строили,у меня дома и на работа такие септики,а пластиковые ёмкости под септики начали использовать сравнительно недавно .Это частный сектор,септик единственное решение в данном случае. В ЗТБ до 2000 года не было центральной канализации,многоквартирные дома ,пятиэтажки были подключены к септикам всё это бежало по центральным улицам и никому дела не было.А тут затопило,власти опять помогли ,даже септики им откачали.У меня кстати на работе то же каждую весну грунтовые воды в септик идут и интересно если написать в газету приедут откачают нахаляву?