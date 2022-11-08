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≡ Не знающим казахского не будут давать гражданство: правительство подготовило законопроект
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45456
Не знающим казахского не будут давать гражданство: правительство подготовило законопроект
Отправлено: 08.11.22 - 11:26
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Правительство Казахстана подготовило новый закон, согласно которому не знающим государственный язык не будут давать гражданство. Мигранты могут изучать язык на базе учебно-методических центров "Тіл" при акиматах.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
920
Re: Не знающим казахского не будут давать гражданство:...
Отправлено: 08.11.22 - 13:52
#15
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Цитата:
Skeptic:
Есть ещё страны, дающие гражданство тем, кто вложит в их экономику энную сумму

Мы тут как то обсуждали эту тему, вы наверное в этот момент вышли куда то, за то. что иностранный гражданин делает инвестиции в экономику Казахстана на сумму в 300000 долларов США имеет право на ВНЖ в Казахстане
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
920
Re: Не знающим казахского не будут давать гражданство:...
Отправлено: 08.11.22 - 14:06
#16
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Цитата:
111:
А что, за мной когда то были националистические высказывания?

А Z патриоты постоянно путают правительство РФ и Россию . Если я против политики нынешнего руководства РФ, то это не означает автоматически, что я ненавижу Россию и русский народ. Правители приходят и уходят, народ останется. Русофобия, если буквально перевести, страх перед русскими, а трактуется , как неприятие всего русского. так вот у меня много друзей русских, я люблю русскую литературу, музыку, да много чем, к чему приложил руку гений русского народа. но политику нынешнего руководства РФ, я не приемлю абсолютно
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13188
Re: Не знающим казахского не будут давать гражданство:...
Отправлено: 08.11.22 - 16:23
#17
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Цитата:
viktorian85:
Нелогичный ход со стороны правительства.

Помнится у вас в России мигранты тоже экзамены сдают на знание русского и истории России
Или это другое?
Цитата:
Skeptic:
кона к нему будет прописана масса исключений для привлечения в страну специалистов. Крайними останутся только оралманы/кандасы.

Каких специалистов?
Все что нужны тут есть
А по договору иностранцам наше гражданство не нужно
Крайними останутся кандасы а они что казахского не знают? Цитата:
Skeptic:
Отсюда люди стремятся выехать

Не заметил в этом году
Как бы наши местные уже подумывают надо ли им выезжать а главное теперь куда?
В России мрак
В Украине ужас
В Германию не берут без языка
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11733
Re: Не знающим казахского не будут давать гражданство:...
Отправлено: 08.11.22 - 18:31
#18
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Цитата:
abaika95:

Незнаю кто там сдаёт экзамены. Но в Москве каждый второй мигрант ваще не разговаривает и не понимает по русски. Если в Казахстане мы хоть немного в разумеем казахский язык, какие то азы знаем, менталитет знаем, обычии знаем, То те ваше ноль.
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d
§ dvb
(Пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
373
Не знающим казахского не будут давать гражданство: правительство подготовило законопроект
Отправлено: 08.11.22 - 18:50
#19
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Цитата:
Vit:
Но в Москве каждый второй мигрант ваще не разговаривает и не понимает по русски


Уверен? Хотя куда я, это же местный эксперт, он все знает. Про Москву особенно
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
920
Re: Не знающим казахского не будут давать гражданство:...
Отправлено: 08.11.22 - 20:03
#20
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Цитата:
Vit:
Незнаю кто там сдаёт экзамены.

Закону уже пару лет, правда жаловались, что там тоже коррупция, так же иностранным водителям нужно сдавать на российские права
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
920
Re: Не знающим казахского не будут давать гражданство:...
Отправлено: 08.11.22 - 20:04
#21
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Имеется в виду работающим в России, водителям маршруток и такси
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
990
Не знающим казахского не будут давать гражданство: правительство подготовило законопроект
Отправлено: 08.11.22 - 22:02
#22
Комментарий проходит проверку.
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4290
Re: Не знающим казахского не будут давать гражданство:...
Отправлено: 09.11.22 - 00:11
#23
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Давно надо было принять такой закон!
И еще: лиц, открыто выступающих против изучения и знания госязыка, лишать гражданства и выдворять за пределы (в Рф и оттуда сразу на передок).
Так, чтобы шовики поджали хвосты и прикусили языки.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11733
Не знающим казахского не будут давать гражданство: правительство подготовило законопроект
Отправлено: 09.11.22 - 00:30
#24
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Цитата:
bgb:
Согласен. А то не красиво получается . Я учу язык. С каждым днём новые слова узнаю. Более того прошу своих друзей чаще использовать в разговоре со мной каз, яз. А Марикджан не фига не хочет учить. Только философствует на форуме. Пора его лишать гражданство. Тем более он сутками живёт в Украине, а не в Казахстане) ;-)
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1580
Не знающим казахского не будут давать гражданство: правительство подготовило законопроект
Отправлено: 09.11.22 - 00:57
#25
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И покатился кирпич, под гору в мрак средневековья.
Чото как-то я раньше ошибался, считая, что люди должны умнеть и становиться образованнее. Культурнее что-ли!
:lol:
Ан-нет! Скачут агалтело спесивые с своим языком, требуя их абслужевать и оважать.
Хоть бы кто пальцем о палец ударил, но нет! Всё ждут, что придёт добрый заокеанский инвестор, и наконец, понастроит туалетов, чтобы привлечь богатых европейских туристов...
Маленький беленький пушистый зверёк, я считаю!
:-o
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4290
Не знающим казахского не будут давать гражданство: правительство подготовило законопроект
Отправлено: 09.11.22 - 01:01
#26
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Цитата:
Vit:
Согласен. А то не красиво получается . Я учу язык. С каждым днём новые слова узнаю. Более того прошу своих друзей чаще использовать в разговоре со мной каз, яз.

Молодец!
Это правильно!
Я сам казах и тоже учу, а то дальше разговорного не идёт дело)))
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1070
Не знающим казахского не будут давать гражданство: правительство подготовило законопроект
Отправлено: 09.11.22 - 01:02
#27
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Цитата:
Don Julio:
Чото как-то я раньше ошибался, считая, что люди должны умнеть и становиться образованнее. Культурнее что-ли!

Это было давно и уже не правда. :lol: В прошлом веке, так и было. А сегодня спесь "благородных девиц" всё больше встречается. 8-)
Профайл
b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4290
Не знающим казахского не будут давать гражданство: правительство подготовило законопроект
Отправлено: 09.11.22 - 01:05
#28
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Цитата:
Don Julio:
И покатился кирпич, под гору в мрак средневековья. Чото как-то я раньше ошибался, считая, что люди должны умнеть и становиться образованнее. Культурнее что-ли! Ан-нет! Скачут агалтело спесивые с своим языком, требуя их абслужевать и оважать. Хоть бы кто пальцем о палец ударил, но нет! Всё ждут, что придёт добрый заокеанский инвестор, и наконец, понастроит туалетов, чтобы привлечь богатых европейских туристов... Маленький беленький пушистый зверёк, я считаю!

РФ давно ввела такое. А теперь, затеяв войну с братским народом, действительно скатилась во мрак. Весь мир осуждает...
Профайл
Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1580
Не знающим казахского не будут давать гражданство: правительство подготовило законопроект
Отправлено: 09.11.22 - 01:16
#29
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Цитата:
Эл-починно:
А сегодня спесь "благородных девиц" всё больше встречается.

Нюанс в том, что считая себя самыми-самыми, кого-то обвинять в шовинизме!?
Ну это сверхнаглость! Или сверхтупость. Или и то и другое вместе.
:lol:
Цитата:
bgb:
РФ давно ввела такое. А теперь, затеяв войну с братским народом, действительно скатилась во мрак. Весь мир осуждает...

Если, так!
Скользкой дорогой идёте, товарищи!
:lol:
Профайл
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