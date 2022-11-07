Отправлено: - 16:25

Vit:

Сибирь отдать Америке? Поставить там натовскую базу и продавать китайцам газ/нефть. И тогда англосаксы успокоятся и оставят русских в покое?

Vit:

Я предлагаю другой вариант. Бабахнуть по Пентагону. И начать на планете новую жизнь с нуля. Без Америки

Vit:

Создать новую цивилизацию, правильную, порядочную без олигархов и баксов. Создать на всей земле комунизм.

viktorian85:

Ты перечислила 10 случаев из них несколько фейков. Это ни о чём. Десятки тысяч как раз норм одеты. По началу был бардак. Сейчас исправляют постепенно исправляют.

Цитата:Много у нас баз поставили в казахстане после развала СССР?Зачем оно им надо они и так по договору нефть и газ будут качатьТолько сейчас нефтяные бабки из Сибири уходят в Москву оставляя сибирь ни с чем а так будут на местах оставаться и может хоть чучуть выправят диспропорциюЦитата:Одни радикалы в тапочках тоже так говорилиБахнем по Пентагону и сразу заживём красиво без мирового жандармаБахнулиПо ПентагонуЖандарм не поняв такой наглости пальчиком махнул 2 страны в труху сразу превратилПотом подумав что слабо как-то наказал этих наглецов в тапочках ещё 6 стран срубил что до сих пор из каменного века выбраться не могутЯ бы лучше не злил жандарма он мстительный шибкоЦитата:Что мешало 30 лет ее создавать?Почему новый мир должен начаться с убийства украинцев? Ну хотите вы в России постоянно социальную справедливость строить ну стройте у себя сами,покажите пример всему миру что ваша система лучше и тогда мир сам к вам потянется подальше от жандармаВсе эти бедные африканцы,обиженные вьетнамцы и гордые латиносы партизаныНет начали строить какую-то дичь в стиле "всё в кашу и вперемешку" где имперцы воюют вместе с коммунистами,черная сотня и евразийцы рядом с поклонниками че Гевары,откровенные фашисты и нацики из отрядов Русич в рядах росгвардии когда по телику трындят о войне против нацизма а бойцы со значками сс фоткаются на фоне нового памятника Ленину в МелитополеВсе смешалось в доме еблонискихПоэтому и в мире эту кашу никто понять не может че Россия пытается строить из себяЛибо Недоимперию либо недосссрЛибо вообще под США периода 70ых коситИ союзники сейчас подстать,северная Корея и ЭритреяЦитата:Че там в Паловке то?Разобрались сколько мобиков полегло?)