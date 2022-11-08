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Не знающим казахского не будут давать гражданство: правительство подготовило законопроект
Не знающим казахского не будут давать гражданство: правительство подготовило законопроект
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45456
Не знающим казахского не будут давать гражданство: правительство подготовило законопроект
Отправлено: 08.11.22 - 11:26
Правительство Казахстана подготовило новый закон, согласно которому не знающим государственный язык не будут давать гражданство. Мигранты могут изучать язык на базе учебно-методических центров "Тіл" при акиматах.
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Re: Не знающим казахского не будут давать гражданство:...
Отправлено: 08.11.22 - 13:52
Цитата:
Мы тут как то обсуждали эту тему, вы наверное в этот момент вышли куда то, за то. что иностранный гражданин делает инвестиции в экономику Казахстана на сумму в 300000 долларов США имеет право на ВНЖ в Казахстане
Skeptic:
Есть ещё страны, дающие гражданство тем, кто вложит в их экономику энную сумму
Есть ещё страны, дающие гражданство тем, кто вложит в их экономику энную сумму
Мы тут как то обсуждали эту тему, вы наверное в этот момент вышли куда то, за то. что иностранный гражданин делает инвестиции в экономику Казахстана на сумму в 300000 долларов США имеет право на ВНЖ в Казахстане
Re: Не знающим казахского не будут давать гражданство:...
Отправлено: 08.11.22 - 14:06
Цитата:
А Z патриоты постоянно путают правительство РФ и Россию . Если я против политики нынешнего руководства РФ, то это не означает автоматически, что я ненавижу Россию и русский народ. Правители приходят и уходят, народ останется. Русофобия, если буквально перевести, страх перед русскими, а трактуется , как неприятие всего русского. так вот у меня много друзей русских, я люблю русскую литературу, музыку, да много чем, к чему приложил руку гений русского народа. но политику нынешнего руководства РФ, я не приемлю абсолютно
111:
А что, за мной когда то были националистические высказывания?
А что, за мной когда то были националистические высказывания?
А Z патриоты постоянно путают правительство РФ и Россию . Если я против политики нынешнего руководства РФ, то это не означает автоматически, что я ненавижу Россию и русский народ. Правители приходят и уходят, народ останется. Русофобия, если буквально перевести, страх перед русскими, а трактуется , как неприятие всего русского. так вот у меня много друзей русских, я люблю русскую литературу, музыку, да много чем, к чему приложил руку гений русского народа. но политику нынешнего руководства РФ, я не приемлю абсолютно
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13188
Re: Не знающим казахского не будут давать гражданство:...
Отправлено: 08.11.22 - 16:23
Цитата:
Помнится у вас в России мигранты тоже экзамены сдают на знание русского и истории России
Или это другое?
Цитата:
Каких специалистов?
Все что нужны тут есть
А по договору иностранцам наше гражданство не нужно
Крайними останутся кандасы а они что казахского не знают? Цитата:
Не заметил в этом году
Как бы наши местные уже подумывают надо ли им выезжать а главное теперь куда?
В России мрак
В Украине ужас
В Германию не берут без языка
viktorian85:
Нелогичный ход со стороны правительства.
Нелогичный ход со стороны правительства.
Помнится у вас в России мигранты тоже экзамены сдают на знание русского и истории России
Или это другое?
Цитата:
Skeptic:
кона к нему будет прописана масса исключений для привлечения в страну специалистов. Крайними останутся только оралманы/кандасы.
кона к нему будет прописана масса исключений для привлечения в страну специалистов. Крайними останутся только оралманы/кандасы.
Каких специалистов?
Все что нужны тут есть
А по договору иностранцам наше гражданство не нужно
Крайними останутся кандасы а они что казахского не знают? Цитата:
Skeptic:
Отсюда люди стремятся выехать
Отсюда люди стремятся выехать
Не заметил в этом году
Как бы наши местные уже подумывают надо ли им выезжать а главное теперь куда?
В России мрак
В Украине ужас
В Германию не берут без языка
Re: Не знающим казахского не будут давать гражданство:...
Отправлено: 08.11.22 - 18:31
Цитата:
Незнаю кто там сдаёт экзамены. Но в Москве каждый второй мигрант ваще не разговаривает и не понимает по русски. Если в Казахстане мы хоть немного в разумеем казахский язык, какие то азы знаем, менталитет знаем, обычии знаем, То те ваше ноль.
abaika95:
Незнаю кто там сдаёт экзамены. Но в Москве каждый второй мигрант ваще не разговаривает и не понимает по русски. Если в Казахстане мы хоть немного в разумеем казахский язык, какие то азы знаем, менталитет знаем, обычии знаем, То те ваше ноль.
d
(Пользователи)
- Регистрация:
- 01.08.14
- Сообщений:
- 373
Не знающим казахского не будут давать гражданство: правительство подготовило законопроект
Отправлено: 08.11.22 - 18:50
Цитата:
Уверен? Хотя куда я, это же местный эксперт, он все знает. Про Москву особенно
Vit:
Но в Москве каждый второй мигрант ваще не разговаривает и не понимает по русски
Но в Москве каждый второй мигрант ваще не разговаривает и не понимает по русски
Уверен? Хотя куда я, это же местный эксперт, он все знает. Про Москву особенно
Re: Не знающим казахского не будут давать гражданство:...
Отправлено: 08.11.22 - 20:03
Цитата:
Закону уже пару лет, правда жаловались, что там тоже коррупция, так же иностранным водителям нужно сдавать на российские права
Vit:
Незнаю кто там сдаёт экзамены.
Незнаю кто там сдаёт экзамены.
Закону уже пару лет, правда жаловались, что там тоже коррупция, так же иностранным водителям нужно сдавать на российские права
Re: Не знающим казахского не будут давать гражданство:...
Отправлено: 08.11.22 - 20:04
Имеется в виду работающим в России, водителям маршруток и такси
(Пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 990
Не знающим казахского не будут давать гражданство: правительство подготовило законопроект
Отправлено: 08.11.22 - 22:02
Комментарий проходит проверку.
Re: Не знающим казахского не будут давать гражданство:...
Отправлено: 09.11.22 - 00:11
Давно надо было принять такой закон!
И еще: лиц, открыто выступающих против изучения и знания госязыка, лишать гражданства и выдворять за пределы (в Рф и оттуда сразу на передок).
Так, чтобы шовики поджали хвосты и прикусили языки.
И еще: лиц, открыто выступающих против изучения и знания госязыка, лишать гражданства и выдворять за пределы (в Рф и оттуда сразу на передок).
Так, чтобы шовики поджали хвосты и прикусили языки.
Не знающим казахского не будут давать гражданство: правительство подготовило законопроект
Отправлено: 09.11.22 - 00:30
Цитата:
bgb:Согласен. А то не красиво получается . Я учу язык. С каждым днём новые слова узнаю. Более того прошу своих друзей чаще использовать в разговоре со мной каз, яз. А Марикджан не фига не хочет учить. Только философствует на форуме. Пора его лишать гражданство. Тем более он сутками живёт в Украине, а не в Казахстане)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1580
Не знающим казахского не будут давать гражданство: правительство подготовило законопроект
Отправлено: 09.11.22 - 00:57
И покатился кирпич, под гору в мрак средневековья.
Чото как-то я раньше ошибался, считая, что люди должны умнеть и становиться образованнее. Культурнее что-ли!
Ан-нет! Скачут агалтело спесивые с своим языком, требуя их абслужевать и оважать.
Хоть бы кто пальцем о палец ударил, но нет! Всё ждут, что придёт добрый заокеанский инвестор, и наконец, понастроит туалетов, чтобы привлечь богатых европейских туристов...
Маленький беленький пушистый зверёк, я считаю!
Чото как-то я раньше ошибался, считая, что люди должны умнеть и становиться образованнее. Культурнее что-ли!
Ан-нет! Скачут агалтело спесивые с своим языком, требуя их абслужевать и оважать.
Хоть бы кто пальцем о палец ударил, но нет! Всё ждут, что придёт добрый заокеанский инвестор, и наконец, понастроит туалетов, чтобы привлечь богатых европейских туристов...
Маленький беленький пушистый зверёк, я считаю!
Не знающим казахского не будут давать гражданство: правительство подготовило законопроект
Отправлено: 09.11.22 - 01:01
Цитата:
Молодец!
Это правильно!
Я сам казах и тоже учу, а то дальше разговорного не идёт дело)))
Vit:
Согласен. А то не красиво получается . Я учу язык. С каждым днём новые слова узнаю. Более того прошу своих друзей чаще использовать в разговоре со мной каз, яз.
Согласен. А то не красиво получается . Я учу язык. С каждым днём новые слова узнаю. Более того прошу своих друзей чаще использовать в разговоре со мной каз, яз.
Молодец!
Это правильно!
Я сам казах и тоже учу, а то дальше разговорного не идёт дело)))
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 1070
Не знающим казахского не будут давать гражданство: правительство подготовило законопроект
Отправлено: 09.11.22 - 01:02
Цитата:
Это было давно и уже не правда. В прошлом веке, так и было. А сегодня спесь "благородных девиц" всё больше встречается.
Don Julio:
Чото как-то я раньше ошибался, считая, что люди должны умнеть и становиться образованнее. Культурнее что-ли!
Чото как-то я раньше ошибался, считая, что люди должны умнеть и становиться образованнее. Культурнее что-ли!
Это было давно и уже не правда. В прошлом веке, так и было. А сегодня спесь "благородных девиц" всё больше встречается.
Не знающим казахского не будут давать гражданство: правительство подготовило законопроект
Отправлено: 09.11.22 - 01:05
Цитата:
РФ давно ввела такое. А теперь, затеяв войну с братским народом, действительно скатилась во мрак. Весь мир осуждает...
Don Julio:
И покатился кирпич, под гору в мрак средневековья. Чото как-то я раньше ошибался, считая, что люди должны умнеть и становиться образованнее. Культурнее что-ли! Ан-нет! Скачут агалтело спесивые с своим языком, требуя их абслужевать и оважать. Хоть бы кто пальцем о палец ударил, но нет! Всё ждут, что придёт добрый заокеанский инвестор, и наконец, понастроит туалетов, чтобы привлечь богатых европейских туристов... Маленький беленький пушистый зверёк, я считаю!
И покатился кирпич, под гору в мрак средневековья. Чото как-то я раньше ошибался, считая, что люди должны умнеть и становиться образованнее. Культурнее что-ли! Ан-нет! Скачут агалтело спесивые с своим языком, требуя их абслужевать и оважать. Хоть бы кто пальцем о палец ударил, но нет! Всё ждут, что придёт добрый заокеанский инвестор, и наконец, понастроит туалетов, чтобы привлечь богатых европейских туристов... Маленький беленький пушистый зверёк, я считаю!
РФ давно ввела такое. А теперь, затеяв войну с братским народом, действительно скатилась во мрак. Весь мир осуждает...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1580
Не знающим казахского не будут давать гражданство: правительство подготовило законопроект
Отправлено: 09.11.22 - 01:16
Цитата:
Нюанс в том, что считая себя самыми-самыми, кого-то обвинять в шовинизме!?
Ну это сверхнаглость! Или сверхтупость. Или и то и другое вместе.
Цитата:
Если, так!
Скользкой дорогой идёте, товарищи!
Эл-починно:
А сегодня спесь "благородных девиц" всё больше встречается.
А сегодня спесь "благородных девиц" всё больше встречается.
Нюанс в том, что считая себя самыми-самыми, кого-то обвинять в шовинизме!?
Ну это сверхнаглость! Или сверхтупость. Или и то и другое вместе.
Цитата:
bgb:
РФ давно ввела такое. А теперь, затеяв войну с братским народом, действительно скатилась во мрак. Весь мир осуждает...
РФ давно ввела такое. А теперь, затеяв войну с братским народом, действительно скатилась во мрак. Весь мир осуждает...
Если, так!
Скользкой дорогой идёте, товарищи!
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