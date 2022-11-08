Отправлено: - 13:52

Skeptic:

Есть ещё страны, дающие гражданство тем, кто вложит в их экономику энную сумму

Цитата:Мы тут как то обсуждали эту тему, вы наверное в этот момент вышли куда то, за то. что иностранный гражданин делает инвестиции в экономику Казахстана на сумму в 300000 долларов США имеет право на ВНЖ в Казахстане