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≡ 35 млн тенге будет стоить Новый год в Костанае — цену назвал аким города
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45456
35 млн тенге будет стоить Новый год в Костанае — цену назвал аким города
Отправлено: 08.11.22 - 14:01
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8 ноября прошла отчетная встреча главы местной исполнительной власти Марата ЖУНДУБАЕВА с населением, бизнес-сообществом. Он сообщил, что средства на проведение праздника в бюджете заложены, подрядчики определены.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8842
Re: 35 млн тенге будет стоить Новый год в Костанае — цену назвал...
Отправлено: 08.11.22 - 14:01
#1
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Цитата:
- А мы, чтобы поддержать, проведем общегородской конкурс на лучшее новогоднее оформление бизнес-объектов. Образование подключится — они свой конкурс проведут.

Вот это правильно! Поддерживаю!
А то как вспомню прошлогоднее позорище, то аж стыдно до сих пор за город. Когда при прошлом акиме Ахметове у меня во дворе было ярче, чем во всем сити-центре.
Да и школы надо привлекать. У меня в детстве на территории 7 школы каждый год силами нас же, учеников, и коллектива делали горку, лепили фигуры. Несколько раз ставили ёлку. детей с улицы загнать нельзя было, гуляли на свежем воздухе, закалялись.
Теперь же лень и высокомерие у всех ... от родителей до педагогов...Никто лишний раз пошевелиться не хочет.
Предлагаю конкурс и для многоквартирных домов объявить. Два участника уже будет: я и Заканыч ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19813
35 млн тенге будет стоить Новый год в Костанае — цену назвал аким города
Отправлено: 08.11.22 - 19:35
#2
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Цитата:
yudjin:
Два участника уже будет: я и Заканыч

Ну..
Конечно, готов поучавствовать, но мое участие тут конечно будет ради участия..
С тобой не по соревнуешься в горке, в елке..
Хотя посмотрим, двор на двор..
Ну это ближе к декабрю яснее будет, такая муть оказывается, снег ловить и таскать его..
Если решим, проигравший ставит шампанское и пьет за Победителя..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11731
35 млн тенге будет стоить Новый год в Костанае — цену назвал аким города
Отправлено: 08.11.22 - 19:44
#3
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Ставлю на Юджина. Опыта больше. Хотя и Марик напористый, может че нибудь и учудить.
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