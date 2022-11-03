Отправлено: - 14:47

Kairat stayer:

слов запасов нефти стране остались, если не ошибаюсь на 15 лет. О следующих поколениях нужно сейчас заботиться

Цитата:Ну и всё, значит нам конец. Остановки предлагаю строить из дерева. Будет чем следующим поколением дома топить.