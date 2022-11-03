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В ожидании мест для ожидания
В ожидании мест для ожидания
N
Я робот(Пользователи)
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В ожидании мест для ожидания
Отправлено: 03.11.22 - 15:21
Установка сотни новых остановочных павильонов стала поводом для беспокойства костанайцев. 26 октября отдел ЖКХ акимата Костаная сообщил в Instagram о заключении договора с алматинским ТОО «Айым-2020» на установку до конца ноября 100 новых остановочных павильонов. А также о том, что старые остановки из центра города демонтируют и перенесут на окраины. Что думают об этом костанайцы и что отвечают чиновники, в репортаже «НГ».
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В ожидании мест для ожидания
Отправлено: 08.11.22 - 14:47
Цитата:
Ну и всё, значит нам конец. Остановки предлагаю строить из дерева. Будет чем следующим поколением дома топить.
Kairat stayer:
слов запасов нефти стране остались, если не ошибаюсь на 15 лет. О следующих поколениях нужно сейчас заботиться
слов запасов нефти стране остались, если не ошибаюсь на 15 лет. О следующих поколениях нужно сейчас заботиться
Ну и всё, значит нам конец. Остановки предлагаю строить из дерева. Будет чем следующим поколением дома топить.
В ожидании мест для ожидания
Отправлено: 08.11.22 - 15:21
Цитата:
Настоящий ты человек, уже поздно.
Со слов Д.Cатпаева и экспертов, как отметил выше, ещё у нас есть 15 лет на индустриализацию страны. Хотя, уже ранее неоднократно пытались реализовать различные программы, но ничего путного не получилось. Опять же со слов Досыма, якобы доходы от нефти составляют больше половины бюджета. При этом, в открытых источниках не нашёл подтверждения.
Vit:
Ну и всё, значит нам конец. Остановки предлагаю строить из дерева. Будет чем следующим поколением дома топить.
Ну и всё, значит нам конец. Остановки предлагаю строить из дерева. Будет чем следующим поколением дома топить.
Настоящий ты человек, уже поздно.
Со слов Д.Cатпаева и экспертов, как отметил выше, ещё у нас есть 15 лет на индустриализацию страны. Хотя, уже ранее неоднократно пытались реализовать различные программы, но ничего путного не получилось. Опять же со слов Досыма, якобы доходы от нефти составляют больше половины бюджета. При этом, в открытых источниках не нашёл подтверждения.
В ожидании мест для ожидания
Отправлено: 08.11.22 - 15:27
Цитата:
А, ещё Виталий, в последнее время, ты начал, иногда шутить. Вот, правда, лично я затрудняюсь, как реагировать, то ли смеяться или грустить и плакать.
Vit:
Ну и всё, значит нам конец. Остановки предлагаю строить из дерева. Будет чем следующим поколением дома топить.
Ну и всё, значит нам конец. Остановки предлагаю строить из дерева. Будет чем следующим поколением дома топить.
А, ещё Виталий, в последнее время, ты начал, иногда шутить. Вот, правда, лично я затрудняюсь, как реагировать, то ли смеяться или грустить и плакать.
В ожидании мест для ожидания
Отправлено: 08.11.22 - 15:33
Цитата:
Kairat stayer:Кайрат да какие тут шутки. Любой школьник вам скажет что Казахстан без нефти и два дня не протянет.
В ожидании мест для ожидания
Отправлено: 08.11.22 - 15:52
Цитата:
Поэтому, нужно перестраиваться. В противном случае, в перспективе отстанем от каравана. Пока есть время, целых 15 лет, но чем быстрее приступим, тем лучше.
Vit:
Кайрат да какие тут шутки. Любой школьник вам скажет что Казахстан без нефти и два дня не протянет.
Кайрат да какие тут шутки. Любой школьник вам скажет что Казахстан без нефти и два дня не протянет.
Поэтому, нужно перестраиваться. В противном случае, в перспективе отстанем от каравана. Пока есть время, целых 15 лет, но чем быстрее приступим, тем лучше.
В ожидании мест для ожидания
Отправлено: 08.11.22 - 15:59
Цитата:
Мне кажется если сейчас начать подготавливать нынешние поколение к закрытым остановочным павильонам,то как раз лет чер 15 можно будет их устанавливать.
Можно урок в школе ввести,объяснять ,что писить,какать и выкручивать лампочки в остановках это нехорошо.
Считаю что сейчас ставить такие павильоны рановато,менталитет и сознание граждан ещё не готово к такому.
Kairat stayer:
с его слов запасов нефти стране остались, если не ошибаюсь на 15 лет. О следующих поколениях нужно сейчас заботиться, что мы им оставим, открытые остановки?
с его слов запасов нефти стране остались, если не ошибаюсь на 15 лет. О следующих поколениях нужно сейчас заботиться, что мы им оставим, открытые остановки?
Мне кажется если сейчас начать подготавливать нынешние поколение к закрытым остановочным павильонам,то как раз лет чер 15 можно будет их устанавливать.
Можно урок в школе ввести,объяснять ,что писить,какать и выкручивать лампочки в остановках это нехорошо.
Считаю что сейчас ставить такие павильоны рановато,менталитет и сознание граждан ещё не готово к такому.
В ожидании мест для ожидания
Отправлено: 08.11.22 - 16:19
Цитата:
Выше отметил, что в Астане устанавливают. Понимаю, что у них столичный бюджет позволяет. Если внимательно выше прочитаете, никто не говорит, что всё нужно закрыть. Речь идёт, чтобы снизу не было щелей. Тем более, чиновники сами отмечают, якобы закрытые павильоны установим.
На счёт менталитета и сознания, вандалов всяких нужно выявлять, с помощью камер видеонаблюдения и.т.д. и привлекать к строгой ответственности, с освещением в СМИ.
Во время третьего рейха в Германии не было безбилетных пассажиров. Возникает вопрос, как добились? Многие наверное не знают, просто безбилетных пассажиров выявляли и расстреливали на месте. Конечно не гуманно, зато искоренили безбилетных пассажиров.
Добринцофф:
Считаю что сейчас ставить такие павильоны рановато,менталитет и сознание граждан ещё не готово к такому
Считаю что сейчас ставить такие павильоны рановато,менталитет и сознание граждан ещё не готово к такому
Выше отметил, что в Астане устанавливают. Понимаю, что у них столичный бюджет позволяет. Если внимательно выше прочитаете, никто не говорит, что всё нужно закрыть. Речь идёт, чтобы снизу не было щелей. Тем более, чиновники сами отмечают, якобы закрытые павильоны установим.
На счёт менталитета и сознания, вандалов всяких нужно выявлять, с помощью камер видеонаблюдения и.т.д. и привлекать к строгой ответственности, с освещением в СМИ.
Во время третьего рейха в Германии не было безбилетных пассажиров. Возникает вопрос, как добились? Многие наверное не знают, просто безбилетных пассажиров выявляли и расстреливали на месте. Конечно не гуманно, зато искоренили безбилетных пассажиров.
В ожидании мест для ожидания
Отправлено: 08.11.22 - 16:37
Цитата:
По всему городу стоят разбитые макеты школьниц и школьников,которых установили возле пешеходных переходов,много варваров привлекли?
Вот то же самое будет с закрытыми павильонами,люди свой мусор до помойки не могут донести в подъезде оставляют,а тут вообще халява стоит ничейный стеклянный домик посреди улицы,можно тут же бухнуть поспать и в туалет сходить.
Kairat stayer:
На счёт менталитета и сознания, вандалов всяких нужно выявлять, с помощью камер видеонаблюдения и.т.д. и привлекать к строгой ответственности, с освещением в СМИ.
На счёт менталитета и сознания, вандалов всяких нужно выявлять, с помощью камер видеонаблюдения и.т.д. и привлекать к строгой ответственности, с освещением в СМИ.
По всему городу стоят разбитые макеты школьниц и школьников,которых установили возле пешеходных переходов,много варваров привлекли?
Вот то же самое будет с закрытыми павильонами,люди свой мусор до помойки не могут донести в подъезде оставляют,а тут вообще халява стоит ничейный стеклянный домик посреди улицы,можно тут же бухнуть поспать и в туалет сходить.
В ожидании мест для ожидания
Отправлено: 08.11.22 - 16:42
Так а возле Плазы тоже вроде была обогреваемая. которая с кондиционером, внутрь не заходил, желания не было, но вроде какашек не наблюдалось, во всяком случае люди внутри сидели
В ожидании мест для ожидания
Отправлено: 08.11.22 - 16:45
Выше, пост текущего года:
Цитата:
Выше, пост от 2019 года:
Цитата:
На мой взгляд, нужно было, чтобы не было снизу щелей (между землёй и боковыми перегородками). Возможно, можно было, как вариант, уменьшить высоту перегородок на 20-30 сантиметров, тем самым, в конечном результате не было бы щелей.
Цитата:
Kairat stayer:
Так, в окончательном эскизе, якобы закрытой остановки, имеются щели между основанием (землёй) и несущими перегородками павильона. Во первых, зимнее время года будет задуваться снегом. Во вторых, будет продуваться ветрами.
Так, в окончательном эскизе, якобы закрытой остановки, имеются щели между основанием (землёй) и несущими перегородками павильона. Во первых, зимнее время года будет задуваться снегом. Во вторых, будет продуваться ветрами.
Выше, пост от 2019 года:
Цитата:
Kairat stayer:
Стекла сплошные у нас имеется просвет между потолком и вертикальными боковыми перегородками изготовленными также из стекла, там примерно сантиметром 30-40 и зимой гуляет ветер: Снизу панелей у нас просвет поболее.
Стекла сплошные у нас имеется просвет между потолком и вертикальными боковыми перегородками изготовленными также из стекла, там примерно сантиметром 30-40 и зимой гуляет ветер: Снизу панелей у нас просвет поболее.
На мой взгляд, нужно было, чтобы не было снизу щелей (между землёй и боковыми перегородками). Возможно, можно было, как вариант, уменьшить высоту перегородок на 20-30 сантиметров, тем самым, в конечном результате не было бы щелей.
В ожидании мест для ожидания
Отправлено: 08.11.22 - 16:48
Насчёт нефти слышал цифру в 60 лет, насчёт урана в 140 лет за достоверность не ручаюсь, в интернете часто живых людей хоронят, не то, что про запасы. А Джакишев к следующей весне какие то результаты обещал представить, сейчас эксперименты идут, если бы 11 лет не сидел , сколько бы пользы мог принести
В ожидании мест для ожидания
Отправлено: 08.11.22 - 16:51
Цитата:
В местах массового пребывания граждан, люди наверное не будут непристойными явлениями заниматься, ещё наверняка установлены камеры видеонаблюдения.
Тем более, в остановочных павильонах, используют же перегородки из стекла. Возможно вандалы их разбивали, скорее всего единичные случаи.
saba:
Так а возле Плазы тоже вроде была обогреваемая. которая с кондиционером, внутрь не заходил, желания не было, но вроде какашек не наблюдалось, во всяком случае люди внутри сидели
Так а возле Плазы тоже вроде была обогреваемая. которая с кондиционером, внутрь не заходил, желания не было, но вроде какашек не наблюдалось, во всяком случае люди внутри сидели
В местах массового пребывания граждан, люди наверное не будут непристойными явлениями заниматься, ещё наверняка установлены камеры видеонаблюдения.
Тем более, в остановочных павильонах, используют же перегородки из стекла. Возможно вандалы их разбивали, скорее всего единичные случаи.
В ожидании мест для ожидания
Отправлено: 08.11.22 - 16:52
А щели видимо по СНИПАМ положены, потому . что везде
В ожидании мест для ожидания
Отправлено: 08.11.22 - 16:55
Цитата:
Интервью Д.Сатпаева с различными экспертами, последние утверждают, что разведанных на 15 лет осталось.
saba:
Насчёт нефти слышал цифру в 60 лет...
Насчёт нефти слышал цифру в 60 лет...
Интервью Д.Сатпаева с различными экспертами, последние утверждают, что разведанных на 15 лет осталось.
В ожидании мест для ожидания
Отправлено: 08.11.22 - 16:57
Цитата:
Не везде возле центрального рынка видел без щелей. У предыдущих снизу и сверху щели.
saba:
А щели видимо по СНИПАМ положены, потому . что везде
А щели видимо по СНИПАМ положены, потому . что везде
Не везде возле центрального рынка видел без щелей. У предыдущих снизу и сверху щели.
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