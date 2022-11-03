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≡ В ожидании мест для ожидания
 
 
Страница 2 из 2«12
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45456
В ожидании мест для ожидания
Отправлено: 03.11.22 - 15:21
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Установка сотни новых остановочных павильонов стала поводом для беспокойства костанайцев. 26 октября отдел ЖКХ акимата Костаная сообщил в Instagram о заключении договора с алматинским ТОО «Айым-2020» на установку до конца ноября 100 новых остановочных павильонов. А также о том, что старые остановки из центра города демонтируют и перенесут на окраины. Что думают об этом костанайцы и что отвечают чиновники, в репортаже «НГ».
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11728
В ожидании мест для ожидания
Отправлено: 08.11.22 - 14:47
#15
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Цитата:
Kairat stayer:
слов запасов нефти стране остались, если не ошибаюсь на 15 лет. О следующих поколениях нужно сейчас заботиться

Ну и всё, значит нам конец. Остановки предлагаю строить из дерева. Будет чем следующим поколением дома топить.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3544
В ожидании мест для ожидания
Отправлено: 08.11.22 - 15:21
#16
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Цитата:
Vit:
Ну и всё, значит нам конец. Остановки предлагаю строить из дерева. Будет чем следующим поколением дома топить.


Настоящий ты человек, уже поздно.

Со слов Д.Cатпаева и экспертов, как отметил выше, ещё у нас есть 15 лет на индустриализацию страны. Хотя, уже ранее неоднократно пытались реализовать различные программы, но ничего путного не получилось. Опять же со слов Досыма, якобы доходы от нефти составляют больше половины бюджета. При этом, в открытых источниках не нашёл подтверждения.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3544
В ожидании мест для ожидания
Отправлено: 08.11.22 - 15:27
#17
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Цитата:
Vit:
Ну и всё, значит нам конец. Остановки предлагаю строить из дерева. Будет чем следующим поколением дома топить.


А, ещё Виталий, в последнее время, ты начал, иногда шутить. Вот, правда, лично я затрудняюсь, как реагировать, то ли смеяться или грустить и плакать.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11728
В ожидании мест для ожидания
Отправлено: 08.11.22 - 15:33
#18
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Цитата:
Kairat stayer:
Кайрат да какие тут шутки. Любой школьник вам скажет что Казахстан без нефти и два дня не протянет.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3544
В ожидании мест для ожидания
Отправлено: 08.11.22 - 15:52
#19
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Цитата:
Vit:
Кайрат да какие тут шутки. Любой школьник вам скажет что Казахстан без нефти и два дня не протянет.


Поэтому, нужно перестраиваться. В противном случае, в перспективе отстанем от каравана. Пока есть время, целых 15 лет, но чем быстрее приступим, тем лучше.
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8978
В ожидании мест для ожидания
Отправлено: 08.11.22 - 15:59
#20
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Цитата:
Kairat stayer:
с его слов запасов нефти стране остались, если не ошибаюсь на 15 лет. О следующих поколениях нужно сейчас заботиться, что мы им оставим, открытые остановки?

Мне кажется если сейчас начать подготавливать нынешние поколение к закрытым остановочным павильонам,то как раз лет чер 15 можно будет их устанавливать.
Можно урок в школе ввести,объяснять ,что писить,какать и выкручивать лампочки в остановках это нехорошо.
Считаю что сейчас ставить такие павильоны рановато,менталитет и сознание граждан ещё не готово к такому.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3544
В ожидании мест для ожидания
Отправлено: 08.11.22 - 16:19
#21
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Цитата:
Добринцофф:
Считаю что сейчас ставить такие павильоны рановато,менталитет и сознание граждан ещё не готово к такому


Выше отметил, что в Астане устанавливают. Понимаю, что у них столичный бюджет позволяет. Если внимательно выше прочитаете, никто не говорит, что всё нужно закрыть. Речь идёт, чтобы снизу не было щелей. Тем более, чиновники сами отмечают, якобы закрытые павильоны установим.

На счёт менталитета и сознания, вандалов всяких нужно выявлять, с помощью камер видеонаблюдения и.т.д. и привлекать к строгой ответственности, с освещением в СМИ.

Во время третьего рейха в Германии не было безбилетных пассажиров. Возникает вопрос, как добились? Многие наверное не знают, просто безбилетных пассажиров выявляли и расстреливали на месте. Конечно не гуманно, зато искоренили безбилетных пассажиров.
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8978
В ожидании мест для ожидания
Отправлено: 08.11.22 - 16:37
#22
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Цитата:
Kairat stayer:
На счёт менталитета и сознания, вандалов всяких нужно выявлять, с помощью камер видеонаблюдения и.т.д. и привлекать к строгой ответственности, с освещением в СМИ.

По всему городу стоят разбитые макеты школьниц и школьников,которых установили возле пешеходных переходов,много варваров привлекли?
Вот то же самое будет с закрытыми павильонами,люди свой мусор до помойки не могут донести в подъезде оставляют,а тут вообще халява стоит ничейный стеклянный домик посреди улицы,можно тут же бухнуть поспать и в туалет сходить.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
915
В ожидании мест для ожидания
Отправлено: 08.11.22 - 16:42
#23
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Так а возле Плазы тоже вроде была обогреваемая. которая с кондиционером, внутрь не заходил, желания не было, но вроде какашек не наблюдалось, во всяком случае люди внутри сидели
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3544
В ожидании мест для ожидания
Отправлено: 08.11.22 - 16:45
#24
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Выше, пост текущего года:

Цитата:
Kairat stayer:
Так, в окончательном эскизе, якобы закрытой остановки, имеются щели между основанием (землёй) и несущими перегородками павильона. Во первых, зимнее время года будет задуваться снегом. Во вторых, будет продуваться ветрами.


Выше, пост от 2019 года:

Цитата:
Kairat stayer:
Стекла сплошные у нас имеется просвет между потолком и вертикальными боковыми перегородками изготовленными также из стекла, там примерно сантиметром 30-40 и зимой гуляет ветер: Снизу панелей у нас просвет поболее.


На мой взгляд, нужно было, чтобы не было снизу щелей (между землёй и боковыми перегородками). Возможно, можно было, как вариант, уменьшить высоту перегородок на 20-30 сантиметров, тем самым, в конечном результате не было бы щелей.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
915
В ожидании мест для ожидания
Отправлено: 08.11.22 - 16:48
#25
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Насчёт нефти слышал цифру в 60 лет, насчёт урана в 140 лет за достоверность не ручаюсь, в интернете часто живых людей хоронят, не то, что про запасы. А Джакишев к следующей весне какие то результаты обещал представить, сейчас эксперименты идут, если бы 11 лет не сидел , сколько бы пользы мог принести
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3544
В ожидании мест для ожидания
Отправлено: 08.11.22 - 16:51
#26
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Цитата:
saba:
Так а возле Плазы тоже вроде была обогреваемая. которая с кондиционером, внутрь не заходил, желания не было, но вроде какашек не наблюдалось, во всяком случае люди внутри сидели


В местах массового пребывания граждан, люди наверное не будут непристойными явлениями заниматься, ещё наверняка установлены камеры видеонаблюдения.

Тем более, в остановочных павильонах, используют же перегородки из стекла. Возможно вандалы их разбивали, скорее всего единичные случаи.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
915
В ожидании мест для ожидания
Отправлено: 08.11.22 - 16:52
#27
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А щели видимо по СНИПАМ положены, потому . что везде
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3544
В ожидании мест для ожидания
Отправлено: 08.11.22 - 16:55
#28
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Цитата:
saba:
Насчёт нефти слышал цифру в 60 лет...


Интервью Д.Сатпаева с различными экспертами, последние утверждают, что разведанных на 15 лет осталось.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3544
В ожидании мест для ожидания
Отправлено: 08.11.22 - 16:57
#29
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Цитата:
saba:
А щели видимо по СНИПАМ положены, потому . что везде


Не везде возле центрального рынка видел без щелей. У предыдущих снизу и сверху щели.
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