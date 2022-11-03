Отправлено: - 09:30

У нас принято-же смотреть за три девять земель, а как у них там? Более 3 лет тому назад, обсуждали на форуме, тогда по моей просьбе Макс из Канады поместил фото их остановки, для последующего сравнения с нашими. Ниже фото, ещё ниже как обычно, процитирую самого себя.Кайрат стайер: Да действительно дивные, вот значит откуда идея стеклянных остановок к нам пришла, только у нас недоработали, не полностью здесь вкурили, изготовили вариант для африканских стран. Плюсы и минусы, на мой взгляд на вскидку: у вас тыльная сторона обращена в сторону дороги, у нас фасадная в сторону дороги; Стекла сплошные у нас имеется просвет между потолком и вертикальными боковыми перегородками изготовленными также из стекла, там примерно сантиметром 30-40 и зимой гуляет ветер: Снизу панелей у нас просвет поболее. Сидячих мест у нас поболее, правда зимой можно сидеть только в тулупе.Ещё одно существенное различие можно отметить: у нас фасадная сторона полностью открыта, то есть частично не остеклена, зимой сильно продувается, у вас с тыльной стороны предусмотрен выход, при этом остальная часть застеклена. Одна надежда на изменение климата, может через определённое время станет теплее в зимнее время года;Подробнее здесь: