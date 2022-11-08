Re: «В целях легкого обогащения» - Более 46 млн тенге привлекли...

Отправлено: - 13:40

Мне кажется люди никогда не перестанут быть наивными идиотами. Моя знакомая умудрилась ещё в девяностых продать квартиру и вложиться в хопер- инвест, для чего поехала прямиком в белокаменную. Я сопровождал ее а этом вояже, однако ширпотреб в Лужниках так скрутил мою голову, что я потратил свои деньги на всякую ерунду, которая спасла меня от опрометчивого поступка и затянула в бизнес.