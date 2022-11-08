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35 млн тенге будет стоить Новый год в Костанае — цену назвал аким города
35 млн тенге будет стоить Новый год в Костанае — цену назвал аким города
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