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- А мы, чтобы поддержать, проведем общегородской конкурс на лучшее новогоднее оформление бизнес-объектов. Образование подключится — они свой конкурс проведут.

Цитата:Вот это правильно! Поддерживаю!А то как вспомню прошлогоднее позорище, то аж стыдно до сих пор за город. Когда при прошлом акиме Ахметове у меня во дворе было ярче, чем во всем сити-центре.Да и школы надо привлекать. У меня в детстве на территории 7 школы каждый год силами нас же, учеников, и коллектива делали горку, лепили фигуры. Несколько раз ставили ёлку. детей с улицы загнать нельзя было, гуляли на свежем воздухе, закалялись.Теперь же лень и высокомерие у всех ... от родителей до педагогов...Никто лишний раз пошевелиться не хочет.Предлагаю конкурс и для многоквартирных домов объявить. Два участника уже будет: я и Заканыч