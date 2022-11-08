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≡ Не знающим казахского не будут давать гражданство: правительство подготовило законопроект
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45455
Не знающим казахского не будут давать гражданство: правительство подготовило законопроект
Отправлено: 08.11.22 - 11:26
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Правительство Казахстана подготовило новый закон, согласно которому не знающим государственный язык не будут давать гражданство. Мигранты могут изучать язык на базе учебно-методических центров "Тіл" при акиматах.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
912
Re: Не знающим казахского не будут давать гражданство:...
Отправлено: 08.11.22 - 13:52
#15
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Цитата:
Skeptic:
Есть ещё страны, дающие гражданство тем, кто вложит в их экономику энную сумму

Мы тут как то обсуждали эту тему, вы наверное в этот момент вышли куда то, за то. что иностранный гражданин делает инвестиции в экономику Казахстана на сумму в 300000 долларов США имеет право на ВНЖ в Казахстане
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
912
Re: Не знающим казахского не будут давать гражданство:...
Отправлено: 08.11.22 - 14:06
#16
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Цитата:
111:
А что, за мной когда то были националистические высказывания?

А Z патриоты постоянно путают правительство РФ и Россию . Если я против политики нынешнего руководства РФ, то это не означает автоматически, что я ненавижу Россию и русский народ. Правители приходят и уходят, народ останется. Русофобия, если буквально перевести, страх перед русскими, а трактуется , как неприятие всего русского. так вот у меня много друзей русских, я люблю русскую литературу, музыку, да много чем, к чему приложил руку гений русского народа. но политику нынешнего руководства РФ, я не приемлю абсолютно
Профайл
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