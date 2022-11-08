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≡ Не знающим казахского не будут давать гражданство: правительство подготовило законопроект
 
 
Страница 1 из 212»
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45455
Не знающим казахского не будут давать гражданство: правительство подготовило законопроект
Отправлено: 08.11.22 - 11:26
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Правительство Казахстана подготовило новый закон, согласно которому не знающим государственный язык не будут давать гражданство. Мигранты могут изучать язык на базе учебно-методических центров "Тіл" при акиматах.
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
480
Re: Не знающим казахского не будут давать гражданство:...
Отправлено: 08.11.22 - 11:26
#1
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Заголовок врет или текст? Я так понимаю, что заголовок, иначе все трансферы спортсменов в наше гражданство, будут вне закона.
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
566
Не знающим казахского не будут давать гражданство: правительство подготовило законопроект
Отправлено: 08.11.22 - 11:38
#2
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Цитата:
Артем Марусич:
Я так понимаю, что заголовок, иначе все трансферы спортсменов в наше гражданство, будут вне закона.

Плюс врачи, айтишники и прочие кто получил гражданство. Таких очень мало. А теперь и подавно не будет. Нелогичный ход со стороны правительства.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2930
Не знающим казахского не будут давать гражданство: правительство подготовило законопроект
Отправлено: 08.11.22 - 12:36
#3
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Цитата:
viktorian85:
и прочие кто получил гражданство.

Закон обратной силы не имеет. Если получили гражданство, то назад никто не заберет, кроме некоторых оговоренных случаев. А вот после принятия этого закона... :-x
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
547
Re: Не знающим казахского не будут давать гражданство:...
Отправлено: 08.11.22 - 13:00
#4
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Цитата:
Козлов я:

А после принятия этого закона к нему будет прописана масса исключений для привлечения в страну специалистов. Крайними останутся только оралманы/кандасы.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
912
Re: Не знающим казахского не будут давать гражданство:...
Отправлено: 08.11.22 - 13:16
#5
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Артем Марусич:
Закон обратной силы не имеет, все кто получил уже гражданство, у них никто не заберёт, я думаю будет , как в России. Минимальное знание языка и истории Казахстана
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
912
Re: Не знающим казахского не будут давать гражданство:...
Отправлено: 08.11.22 - 13:18
#6
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Цитата:
Skeptic:
Крайними останутся только оралманы/кандасы.

Ка раз таки они знают язык, получше многих. кто живёт в Казахстане, не исключая казахов
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
912
Re: Не знающим казахского не будут давать гражданство:...
Отправлено: 08.11.22 - 13:21
#7
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Это в принципе обычная практика, существующая во многих странах. В той же самой России, США, насчёт Канады и Германии , я думаю нас просветят
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19808
Не знающим казахского не будут давать гражданство: правительство подготовило законопроект
Отправлено: 08.11.22 - 13:25
#8
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Нормальный закон, я думал он был всегда, но не исполнялся..
Пора бы конечно..
В Германию и Россию не заедишь на ПМЖ, если знать не будешь их язык..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19808
Не знающим казахского не будут давать гражданство: правительство подготовило законопроект
Отправлено: 08.11.22 - 13:29
#9
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А вот кто разжигает межнациональную рознь, тем конечно не место ни на каких форумах.
Потому что элементарно подставят СМИ..
Особенно те, кого не впервые за национализм банят.
Таких Ждунов в шкурах Z-патриотов надо проверять на предметы сепаратизма и национализма, делать соответствующие мероприятия, обыски, и при наличии доказательной базы лишать гражданства Казахстана..

[Исправлено: 111, 08.11.2022 - 13:30]
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
547
Не знающим казахского не будут давать гражданство: правительство подготовило законопроект
Отправлено: 08.11.22 - 13:32
#10
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Цитата:
saba:

Это обычная практика для стран, в которые люди стремятся въехать и жить. У нас ситуация прямо противоположная. Отсюда люди стремятся выехать.
Чтобы люди стремились въехать в страну жить и мечтали получить её гражданство, нужно создать такие условия для жизни и работы, чтобы люди сами хотели выучить язык и въехать. Как в той же Германии. Есть у нас такое?
Есть ещё страны, дающие гражданство тем, кто вложит в их экономику энную сумму. С них знание языка не спрашивают.
Боюсь, скоро Казахстан вынужден будет прийти к такой практике, а этот закон отложат в сторону.
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
566
Не знающим казахского не будут давать гражданство: правительство подготовило законопроект
Отправлено: 08.11.22 - 13:38
#11
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Цитата:
111:
А вот кто разжигает межнациональную рознь, тем конечно не место ни на каких форумах.

То есть тебя пора банить тут? Цитата:
111:
Таких Ждунов в шкурах Z-патриотов надо проверять на предметы сепаратизма и национализма, делать соответствующие мероприятия, обыски, и при наличии доказательной базы лишать гражданства Казахстана..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19808
Не знающим казахского не будут давать гражданство: правительство подготовило законопроект
Отправлено: 08.11.22 - 13:40
#12
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Цитата:
viktorian85:
То есть тебя пора банить тут

А что, за мной когда то были националистические высказывания?
Странный ты чудак..
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
912
Re: Не знающим казахского не будут давать гражданство:...
Отправлено: 08.11.22 - 13:43
#13
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Цитата:
Skeptic:
У нас ситуация прямо противоположная. Отсюда люди стремятся выехать.

Я так сильно не заметил, выехать в большинстве своём хотят те, кто не хотят именно, что учить казахский язык , кто хотят лучшей в экономическом плане жизни.
Я никого не осуждаю. мои соседи сказали, не будем учить казахский язык, он не английский. нигде больше нам не пригодится, собрались и мирно выехали в Челябинскую область. Мои однокурсники многие выехали, по большей части из за того. что они видели себя именно в России, по духу она им была ближе.
Живём мы не так , чтобы как в Германии, но и не так , как в Узбекистане например. в той же самой Астане, ещё до мобилизации было полно работников из России которые приехали сюда подзаработать. Так что не надо кричать, у нас всё плохо и всё пропало
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
912
Re: Не знающим казахского не будут давать гражданство:...
Отправлено: 08.11.22 - 13:49
#14
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Кроме того, речь ведь идёт о гражданстве, т.е. человек. в силу тех или иных причин добровольно решил стать гражданином Казахстана. Ну так поднапрягись немного, никто не будет требовать чистого произношения или знания истории от древнейших времён. Просто для работы гражданство совершенно не нужно
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