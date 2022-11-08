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Не знающим казахского не будут давать гражданство: правительство подготовило законопроект
Не знающим казахского не будут давать гражданство: правительство подготовило законопроект
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45455
Не знающим казахского не будут давать гражданство: правительство подготовило законопроект
Отправлено: 08.11.22 - 11:26
Правительство Казахстана подготовило новый закон, согласно которому не знающим государственный язык не будут давать гражданство. Мигранты могут изучать язык на базе учебно-методических центров "Тіл" при акиматах.
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(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Костанай
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- 27.04.18
- Сообщений:
- 480
Re: Не знающим казахского не будут давать гражданство:...
Отправлено: 08.11.22 - 11:26
Заголовок врет или текст? Я так понимаю, что заголовок, иначе все трансферы спортсменов в наше гражданство, будут вне закона.
Не знающим казахского не будут давать гражданство: правительство подготовило законопроект
Отправлено: 08.11.22 - 11:38
Цитата:
Плюс врачи, айтишники и прочие кто получил гражданство. Таких очень мало. А теперь и подавно не будет. Нелогичный ход со стороны правительства.
Артем Марусич:
Я так понимаю, что заголовок, иначе все трансферы спортсменов в наше гражданство, будут вне закона.
Я так понимаю, что заголовок, иначе все трансферы спортсменов в наше гражданство, будут вне закона.
Плюс врачи, айтишники и прочие кто получил гражданство. Таких очень мало. А теперь и подавно не будет. Нелогичный ход со стороны правительства.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2930
Не знающим казахского не будут давать гражданство: правительство подготовило законопроект
Отправлено: 08.11.22 - 12:36
Цитата:
Закон обратной силы не имеет. Если получили гражданство, то назад никто не заберет, кроме некоторых оговоренных случаев. А вот после принятия этого закона...
viktorian85:
и прочие кто получил гражданство.
и прочие кто получил гражданство.
Закон обратной силы не имеет. Если получили гражданство, то назад никто не заберет, кроме некоторых оговоренных случаев. А вот после принятия этого закона...
Re: Не знающим казахского не будут давать гражданство:...
Отправлено: 08.11.22 - 13:00
Цитата:
А после принятия этого закона к нему будет прописана масса исключений для привлечения в страну специалистов. Крайними останутся только оралманы/кандасы.
Козлов я:
А после принятия этого закона к нему будет прописана масса исключений для привлечения в страну специалистов. Крайними останутся только оралманы/кандасы.
Re: Не знающим казахского не будут давать гражданство:...
Отправлено: 08.11.22 - 13:16
Артем Марусич:
Закон обратной силы не имеет, все кто получил уже гражданство, у них никто не заберёт, я думаю будет , как в России. Минимальное знание языка и истории Казахстана
Закон обратной силы не имеет, все кто получил уже гражданство, у них никто не заберёт, я думаю будет , как в России. Минимальное знание языка и истории Казахстана
Re: Не знающим казахского не будут давать гражданство:...
Отправлено: 08.11.22 - 13:18
Цитата:
Ка раз таки они знают язык, получше многих. кто живёт в Казахстане, не исключая казахов
Skeptic:
Крайними останутся только оралманы/кандасы.
Крайними останутся только оралманы/кандасы.
Ка раз таки они знают язык, получше многих. кто живёт в Казахстане, не исключая казахов
Re: Не знающим казахского не будут давать гражданство:...
Отправлено: 08.11.22 - 13:21
Это в принципе обычная практика, существующая во многих странах. В той же самой России, США, насчёт Канады и Германии , я думаю нас просветят
Не знающим казахского не будут давать гражданство: правительство подготовило законопроект
Отправлено: 08.11.22 - 13:25
Нормальный закон, я думал он был всегда, но не исполнялся..
Пора бы конечно..
В Германию и Россию не заедишь на ПМЖ, если знать не будешь их язык..
Пора бы конечно..
В Германию и Россию не заедишь на ПМЖ, если знать не будешь их язык..
Не знающим казахского не будут давать гражданство: правительство подготовило законопроект
Отправлено: 08.11.22 - 13:29
А вот кто разжигает межнациональную рознь, тем конечно не место ни на каких форумах.
Потому что элементарно подставят СМИ..
Особенно те, кого не впервые за национализм банят.
Таких Ждунов в шкурах Z-патриотов надо проверять на предметы сепаратизма и национализма, делать соответствующие мероприятия, обыски, и при наличии доказательной базы лишать гражданства Казахстана..
[Исправлено: 111, 08.11.2022 - 13:30]
Потому что элементарно подставят СМИ..
Особенно те, кого не впервые за национализм банят.
Таких Ждунов в шкурах Z-патриотов надо проверять на предметы сепаратизма и национализма, делать соответствующие мероприятия, обыски, и при наличии доказательной базы лишать гражданства Казахстана..
[Исправлено: 111, 08.11.2022 - 13:30]
Не знающим казахского не будут давать гражданство: правительство подготовило законопроект
Отправлено: 08.11.22 - 13:32
Цитата:
Это обычная практика для стран, в которые люди стремятся въехать и жить. У нас ситуация прямо противоположная. Отсюда люди стремятся выехать.
Чтобы люди стремились въехать в страну жить и мечтали получить её гражданство, нужно создать такие условия для жизни и работы, чтобы люди сами хотели выучить язык и въехать. Как в той же Германии. Есть у нас такое?
Есть ещё страны, дающие гражданство тем, кто вложит в их экономику энную сумму. С них знание языка не спрашивают.
Боюсь, скоро Казахстан вынужден будет прийти к такой практике, а этот закон отложат в сторону.
saba:
Это обычная практика для стран, в которые люди стремятся въехать и жить. У нас ситуация прямо противоположная. Отсюда люди стремятся выехать.
Чтобы люди стремились въехать в страну жить и мечтали получить её гражданство, нужно создать такие условия для жизни и работы, чтобы люди сами хотели выучить язык и въехать. Как в той же Германии. Есть у нас такое?
Есть ещё страны, дающие гражданство тем, кто вложит в их экономику энную сумму. С них знание языка не спрашивают.
Боюсь, скоро Казахстан вынужден будет прийти к такой практике, а этот закон отложат в сторону.
Не знающим казахского не будут давать гражданство: правительство подготовило законопроект
Отправлено: 08.11.22 - 13:38
Цитата:
То есть тебя пора банить тут? Цитата:
111:
А вот кто разжигает межнациональную рознь, тем конечно не место ни на каких форумах.
А вот кто разжигает межнациональную рознь, тем конечно не место ни на каких форумах.
То есть тебя пора банить тут? Цитата:
111:
Таких Ждунов в шкурах Z-патриотов надо проверять на предметы сепаратизма и национализма, делать соответствующие мероприятия, обыски, и при наличии доказательной базы лишать гражданства Казахстана..
Таких Ждунов в шкурах Z-патриотов надо проверять на предметы сепаратизма и национализма, делать соответствующие мероприятия, обыски, и при наличии доказательной базы лишать гражданства Казахстана..
Не знающим казахского не будут давать гражданство: правительство подготовило законопроект
Отправлено: 08.11.22 - 13:40
Цитата:
А что, за мной когда то были националистические высказывания?
Странный ты чудак..
viktorian85:
То есть тебя пора банить тут
То есть тебя пора банить тут
А что, за мной когда то были националистические высказывания?
Странный ты чудак..
Re: Не знающим казахского не будут давать гражданство:...
Отправлено: 08.11.22 - 13:43
Цитата:
Я так сильно не заметил, выехать в большинстве своём хотят те, кто не хотят именно, что учить казахский язык , кто хотят лучшей в экономическом плане жизни.
Я никого не осуждаю. мои соседи сказали, не будем учить казахский язык, он не английский. нигде больше нам не пригодится, собрались и мирно выехали в Челябинскую область. Мои однокурсники многие выехали, по большей части из за того. что они видели себя именно в России, по духу она им была ближе.
Живём мы не так , чтобы как в Германии, но и не так , как в Узбекистане например. в той же самой Астане, ещё до мобилизации было полно работников из России которые приехали сюда подзаработать. Так что не надо кричать, у нас всё плохо и всё пропало
Skeptic:
У нас ситуация прямо противоположная. Отсюда люди стремятся выехать.
У нас ситуация прямо противоположная. Отсюда люди стремятся выехать.
Я так сильно не заметил, выехать в большинстве своём хотят те, кто не хотят именно, что учить казахский язык , кто хотят лучшей в экономическом плане жизни.
Я никого не осуждаю. мои соседи сказали, не будем учить казахский язык, он не английский. нигде больше нам не пригодится, собрались и мирно выехали в Челябинскую область. Мои однокурсники многие выехали, по большей части из за того. что они видели себя именно в России, по духу она им была ближе.
Живём мы не так , чтобы как в Германии, но и не так , как в Узбекистане например. в той же самой Астане, ещё до мобилизации было полно работников из России которые приехали сюда подзаработать. Так что не надо кричать, у нас всё плохо и всё пропало
Re: Не знающим казахского не будут давать гражданство:...
Отправлено: 08.11.22 - 13:49
Кроме того, речь ведь идёт о гражданстве, т.е. человек. в силу тех или иных причин добровольно решил стать гражданином Казахстана. Ну так поднапрягись немного, никто не будет требовать чистого произношения или знания истории от древнейших времён. Просто для работы гражданство совершенно не нужно
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