Отправлено: - 11:38

Артем Марусич:

Я так понимаю, что заголовок, иначе все трансферы спортсменов в наше гражданство, будут вне закона.

Цитата:Плюс врачи, айтишники и прочие кто получил гражданство. Таких очень мало. А теперь и подавно не будет. Нелогичный ход со стороны правительства.