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≡ "В каждом доме есть дефекты" - Погорельцев в Аулиеколе заселили до ввода жилья в эксплуатацию
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45451
"В каждом доме есть дефекты" - Погорельцев в Аулиеколе заселили до ввода жилья в эксплуатацию
Отправлено: 07.11.22 - 20:34
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- На сегодняшний день акты ввода в эксплуатацию не подписаны в связи с устранением дефектов, - ответил Танжариков. - Подписана декларация о выполнении работ, она принята всеми ответственными службами. Подписано заключение о соответствии выполненных работ проекту.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8841
Re: "В каждом доме есть дефекты" - Погорельцев в...
Отправлено: 07.11.22 - 20:34
#1
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Цитата:
Директор ТОО "Институт "Агропромпроект" Денис ШИЛОХВОСТОВ

о, форумчанин Deniska директором стал... а я думал, что он уже давно уехал)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19804
Re: "В каждом доме есть дефекты" - Погорельцев в...
Отправлено: 07.11.22 - 20:56
#2
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Цитата:
yudjin:
Deniska

Спасибо.

Молодец, красавчик..
Рвануть решили конечно они далеко по жизни..
Икар, пмкз..
Какие то девочки..
Ну а мы тут по старинке грыземся старички друг с другом, нам кроме форума в НГ уже ничего наверно не светит..
А молодые прут..

Хех.
Что интересно, он тут в НГ начинал тоже с помощи кому то с септиком и канализацией..
Сколько же времени прошло..
Как будто вчера это было..
И что то плати налоги за хорошие дороги..
Или как эта акция называлась то..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19804
Re: "В каждом доме есть дефекты" - Погорельцев в...
Отправлено: 07.11.22 - 20:58
#3
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Цитата:
Каждая семья живет по-разному, каждая семья получила более 5 млн помощи.

Как круто..
Можно еще и на старом месте дом фазенду прикупить..
Ну или немного добавить, и в Рудном недвижуху приобрести для детишек..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19804
Re: "В каждом доме есть дефекты" - Погорельцев в...
Отправлено: 07.11.22 - 21:03
#4
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Цитата:
Мы используем только казахстанское оборудование

Мда уж..
Можно сказать патриот своей страны..
Надо было мне раньше не спорить с ними со всяким по пустякам, глядишь, сейчас бы на старости и меня взяли каким нибудь Секьюрити охранять какой нибудь их офис или если повезет, подъезд в их доме, открывать шлагбаум и тд..
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1634
Re: "В каждом доме есть дефекты" - Погорельцев в...
Отправлено: 07.11.22 - 21:04
#5
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А вопрос то так и остался без ответа. Если в проекте не было НИКАКОЙ канализации, зачем навтыкали унитазы и ванны?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
900
Re: "В каждом доме есть дефекты" - Погорельцев в...
Отправлено: 07.11.22 - 22:04
#6
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Странное какое то послевкусие, с одной стороны вроде президент пообещал, с другой стороны денег получили на всё хватит,но так ведь президент пообещал со стороны государства или нет? А тут всё смешали в кучу и спонсоров и помощь населения. Перед выборами как то, вот подстава для действующего президента со стороны местных чиновников получается, ведь выборы на носу, такую предвыборную конфетку можно было бы слепить. Ну и что , что(простите за тавтологию) выбор с такими остальными кандидатами уже предрешён. Надо учиться, ведь не всё же время административным ресурсом пользоваться, ведь когда то будут честные выборы и у нас, Или не нужно, всё равно победим?
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Janus
§ Janus
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
20.04.20
Сообщений:
177
Re: "В каждом доме есть дефекты" - Погорельцев в...
Отправлено: 07.11.22 - 22:10
#7
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Интересно когда весной фундаменты сядут и по стенам трещины пойдут что кто из чиновников говорить будет.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25517
"В каждом доме есть дефекты" - Погорельцев в Аулиеколе заселили до ввода жилья в эксплуатацию
Отправлено: 07.11.22 - 22:11
#8
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Цитата:
saba:
всё равно победим?

Да, побелит - Токаев... :lol: ;-)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11725
Re: "В каждом доме есть дефекты" - Погорельцев в...
Отправлено: 07.11.22 - 22:58
#9
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Че всё расшумелись. Всё супер, не мутите воду. Щели в палец люди за штукатурят, у них в старых домах щели были и в три пальца и кривые стены. Холодильники подарят, мебель- шмебль, телевизоры. Дениска канализацию проведёт. Потом на 5 лямов каждый купит по квартире в городе. Будут сдавать, конкуренты Марика станут. Небыло счастье, да не счастье помогло. Жизнь налаживается.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11725
"В каждом доме есть дефекты" - Погорельцев в Аулиеколе заселили до ввода жилья в эксплуатацию
Отправлено: 07.11.22 - 23:10
#10
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Цитата:
Janus: Интересно когда весной фундаменты сядут и по стенам трещины пойдут что кто из чиновников говорить будет.
Не кто не че не будет говорить. В городе целые новые мкр утопают каждую весну. И не че, все живут. А там люди покупали квартиры, в ипотеки залазили. А Трещина в стене раздражает только первую неделю, потом человек привыкает и уже это будет не трещена а дизайнерский проект!
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8975
Re: "В каждом доме есть дефекты" - Погорельцев в...
Отправлено: 08.11.22 - 00:05
#11
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Цитата:
Корреспондент "НГ" поинтересовался, что делать людям до того, как временные септики заменят на новые ёмкости.

Источник:

Объясняю,септик-это не центральная канализация,когда он наполняется звонишь ассенизатору,отдаёшь ему 3500тнг и пользуешься дальше благами цивилизации.В чём проблема?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8975
Re: "В каждом доме есть дефекты" - Погорельцев в...
Отправлено: 08.11.22 - 00:11
#12
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Цитата:
- Спонсоры выделили на каждый дом двухкамерный холодильник. Гуманитарная помощь, которая приходила со всего Казахстан, направлена адресно в каждый дом. Каждая семья живет по-разному, каждая семья получила более 5 млн помощи

Источник:

Случилось у людей горе от такого никто не застрахован им оперативно помогли,построили новые дома выделили материальную помощь,что ещё надо?Какие могут быть претензии?
Я лично знаю двоих погорельцов которым власти никак не помогали,просто потому что не было такого резонанса как в этом случае.Кое как заделали дыры в своих хибарах да так и живут.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17409
"В каждом доме есть дефекты" - Погорельцев в Аулиеколе заселили до ввода жилья в эксплуатацию
Отправлено: 08.11.22 - 03:30
#13
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Цитата:
Добринцофф:
Объясняю,септик-это не центральная канализация,когда он наполняется звонишь ассенизатору,отдаёшь ему 3500тнг и пользуешься дальше благами цивилизации.В чём проблема?

Наверное в том что он заполняется часто слишком. У меня например там целая система сделана, чтобы вызывать раз в год.
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