Установка сотни новых остановочных павильонов стала поводом для беспокойства костанайцев. 26 октября отдел ЖКХ акимата Костаная сообщил в Instagram о заключении договора с алматинским ТОО «Айым-2020» на установку до конца ноября 100 новых остановочных павильонов. А также о том, что старые остановки из центра города демонтируют и перенесут на окраины. Что думают об этом костанайцы и что отвечают чиновники, в репортаже «НГ». Читать статью
А зачем демонтировать имеющиеся остановки, если неизвестно когда будете устанавливать новые? В такую погоду, действительно, очень "комфортно" стоять в ожидании автобуса - ветер, снег/дождь... как обычно, все через ****)))
И вот ещё что интересует - почему бы это все не сделать летом, по теплу? Обязательно к зиме, когда слякоть, либо в морозы...где логика?
В который раз узнаю о новости в телеграмме.. Ну подождем, какие будут, вот только надо вблизи еще и туалеты делать какие то.. Если полностью крытая остановка, она сама превращается в туалет по большому..
- Ранее был опубликован предварительный эскиз остановочного павильона, - сообщил «НГ» 2 ноября пресс-секретарь акима Костаная Мажит ШУЛЕНОВ. - А вообще, остановки будут закрытые, они полностью защищают пассажиров от осадков и продувания ветром. Старые не выполняли эту функцию, потому их решили заменить, была проведена ревизия...
Тут, с М.Шуленовым не соглашусь, кстати лично с ним знаком не один десяток лет. Так, в окончательном эскизе, якобы закрытой остановки, имеются щели между основанием (землёй) и несущими перегородками павильона. Во первых, зимнее время года будет задуваться снегом. Во вторых, будет продуваться ветрами.
У нас принято-же смотреть за три девять земель, а как у них там? Более 3 лет тому назад, обсуждали на форуме, тогда по моей просьбе Макс из Канады поместил фото их остановки, для последующего сравнения с нашими. Ниже фото, ещё ниже как обычно, процитирую самого себя.
Кайрат стайер: Да действительно дивные, вот значит откуда идея стеклянных остановок к нам пришла, только у нас недоработали, не полностью здесь вкурили, изготовили вариант для африканских стран. Плюсы и минусы, на мой взгляд на вскидку: у вас тыльная сторона обращена в сторону дороги, у нас фасадная в сторону дороги; Стекла сплошные у нас имеется просвет между потолком и вертикальными боковыми перегородками изготовленными также из стекла, там примерно сантиметром 30-40 и зимой гуляет ветер: Снизу панелей у нас просвет поболее. Сидячих мест у нас поболее, правда зимой можно сидеть только в тулупе.
Ещё одно существенное различие можно отметить: у нас фасадная сторона полностью открыта, то есть частично не остеклена, зимой сильно продувается, у вас с тыльной стороны предусмотрен выход, при этом остальная часть застеклена. Одна надежда на изменение климата, может через определённое время станет теплее в зимнее время года;
В комментариях специалисты отдела ЖКХ пояснили, что установкой павильонов в областном центре занимается именно алматинская фирма, так как один из принципов госзакупок - предоставление потенциальным поставщикам равных возможностей для участия...
На мой взгляд, никаких щелей между землей и перегородками павильонов не должно быть.
Учитывая, что проблемы с остановками длящийся, граждане отмечают, раньше они были теплее и функциональнее и.т.д. При этом, заказчик-же, мог конкретно заложить требование подрядчикам, чтобы павильоны были действительно закрытыми.
Вы че там жить что ли собрались на этих остановках?. Главное что б лавочка была, сесть людям у кого ноги болят. А остальным постоять 15 минут под падающим снегом, это же кайф. Или под солнышком позагарать. Да даже в дождь немного промокнуть, прийти мокрым домой, раздется, одется в сухое, выпить горячего чая и насладится теплом дома. Всё таки в СССР жили настоящие люди, а щас одни нытики.
Меня всё время мучает один вопрос,почему именно остановка должна быть вся закрытая от дождя и ветра,а как добраться от дома до остановки,или от остановки до места работы? Получается всё равно промокнешь ,тогда какая разница была крыша или нет. Если кому то некомфортно стоять под дождём, то тут поможет только личный авто .
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