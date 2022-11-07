"В каждом доме есть дефекты" - Погорельцев в Аулиеколе заселили до ввода жилья в эксплуатацию
Отправлено: 07.11.22 - 20:34
- На сегодняшний день акты ввода в эксплуатацию не подписаны в связи с устранением дефектов, - ответил Танжариков. - Подписана декларация о выполнении работ, она принята всеми ответственными службами. Подписано заключение о соответствии выполненных работ проекту. Читать новость
Молодец, красавчик.. Рвануть решили конечно они далеко по жизни.. Икар, пмкз.. Какие то девочки.. Ну а мы тут по старинке грыземся старички друг с другом, нам кроме форума в НГ уже ничего наверно не светит.. А молодые прут..
Хех. Что интересно, он тут в НГ начинал тоже с помощи кому то с септиком и канализацией.. Сколько же времени прошло.. Как будто вчера это было.. И что то плати налоги за хорошие дороги.. Или как эта акция называлась то..
Мда уж.. Можно сказать патриот своей страны.. Надо было мне раньше не спорить с ними со всяким по пустякам, глядишь, сейчас бы на старости и меня взяли каким нибудь Секьюрити охранять какой нибудь их офис или если повезет, подъезд в их доме, открывать шлагбаум и тд..
Странное какое то послевкусие, с одной стороны вроде президент пообещал, с другой стороны денег получили на всё хватит,но так ведь президент пообещал со стороны государства или нет? А тут всё смешали в кучу и спонсоров и помощь населения. Перед выборами как то, вот подстава для действующего президента со стороны местных чиновников получается, ведь выборы на носу, такую предвыборную конфетку можно было бы слепить. Ну и что , что(простите за тавтологию) выбор с такими остальными кандидатами уже предрешён. Надо учиться, ведь не всё же время административным ресурсом пользоваться, ведь когда то будут честные выборы и у нас, Или не нужно, всё равно победим?
Че всё расшумелись. Всё супер, не мутите воду. Щели в палец люди за штукатурят, у них в старых домах щели были и в три пальца и кривые стены. Холодильники подарят, мебель- шмебль, телевизоры. Дениска канализацию проведёт. Потом на 5 лямов каждый купит по квартире в городе. Будут сдавать, конкуренты Марика станут. Небыло счастье, да не счастье помогло. Жизнь налаживается.
Janus: Интересно когда весной фундаменты сядут и по стенам трещины пойдут что кто из чиновников говорить будет.
Не кто не че не будет говорить. В городе целые новые мкр утопают каждую весну. И не че, все живут. А там люди покупали квартиры, в ипотеки залазили. А Трещина в стене раздражает только первую неделю, потом человек привыкает и уже это будет не трещена а дизайнерский проект!
- Спонсоры выделили на каждый дом двухкамерный холодильник. Гуманитарная помощь, которая приходила со всего Казахстан, направлена адресно в каждый дом. Каждая семья живет по-разному, каждая семья получила более 5 млн помощи
Случилось у людей горе от такого никто не застрахован им оперативно помогли,построили новые дома выделили материальную помощь,что ещё надо?Какие могут быть претензии? Я лично знаю двоих погорельцов которым власти никак не помогали,просто потому что не было такого резонанса как в этом случае.Кое как заделали дыры в своих хибарах да так и живут.
Сейчас посетителей на этом форуме: 54, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 54
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать