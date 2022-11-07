Отправлено: - 23:48

viktorian85:

Это они тебе сами говорили?

viktorian85:

В Русичи несколько человек неонацистов. Против десятков тысяч украинских нацистов с ВСУ, Азова и прочих батальонов. Я молчу про охрану Зеленского которая с нацискими шевронами и уже западные журналисты начали замечать.

Vit:

Сами себе напридумали врагов, сами и боятся теперь. Марикджан все ждуны давно уехали на ПМЖ в РФ. Осталось русских совсем немного, последние из могикан которые хотят в мире и согласии дожить тут до пенсии. Ты вот вечерами с семьёй гуляешь по парку. Ты много русских лиц видешь? 2 человека на весь парк.

Цитата:ДаЦитата:Ой че там батальон отпетых нацистов но наших против тучи нацистов но украинскихНещитово жеТак у вас вроде операция по денацификацииДавайте свой Русич публично накажите,в клетки посадите,по улицам их погоняйте пусть в них все плюют,тогда поверим что вы с нацистами воююете а пока лицемерие галимое,впрочем как всегда Цитата:Не поверишь с сентября хожу по городу и ловлю себя на мысли что давно столько русских в городе не встречал (до понаеховших сейчас то их ещё больше)Причем там точно без ошибок,ни татары ни метисы а явно русские блондины и блондинки молодые ребята по всей видимости студенты 1 курсов с деревень приехалиИ странно что раньше столько их небыло в городеЭто же не бэби бум 2004 года тут так проявилсяУ меня версия что в этом году наши русские подумали и решили не отдавать своих детей в российские универы,мало ли что там со страной станет,вот большая часть студентов сейчас у нас осталась