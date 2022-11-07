Отправлено: - 23:10

Janus: Интересно когда весной фундаменты сядут и по стенам трещины пойдут что кто из чиновников говорить будет.

Цитата:Не кто не че не будет говорить. В городе целые новые мкр утопают каждую весну. И не че, все живут. А там люди покупали квартиры, в ипотеки залазили. А Трещина в стене раздражает только первую неделю, потом человек привыкает и уже это будет не трещена а дизайнерский проект!