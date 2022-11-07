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"В каждом доме есть дефекты" - Погорельцев в Аулиеколе заселили до ввода жилья в эксплуатацию
"В каждом доме есть дефекты" - Погорельцев в Аулиеколе заселили до ввода жилья в эксплуатацию
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45451
"В каждом доме есть дефекты" - Погорельцев в Аулиеколе заселили до ввода жилья в эксплуатацию
Отправлено: 07.11.22 - 20:34
- На сегодняшний день акты ввода в эксплуатацию не подписаны в связи с устранением дефектов, - ответил Танжариков. - Подписана декларация о выполнении работ, она принята всеми ответственными службами. Подписано заключение о соответствии выполненных работ проекту.
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(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 8841
Re: "В каждом доме есть дефекты" - Погорельцев в...
Отправлено: 07.11.22 - 20:34
Цитата:
о, форумчанин Deniska директором стал... а я думал, что он уже давно уехал)
Директор ТОО "Институт "Агропромпроект" Денис ШИЛОХВОСТОВ
о, форумчанин Deniska директором стал... а я думал, что он уже давно уехал)
Re: "В каждом доме есть дефекты" - Погорельцев в...
Отправлено: 07.11.22 - 20:56
Цитата:
Спасибо.
Молодец, красавчик..
Рвануть решили конечно они далеко по жизни..
Икар, пмкз..
Какие то девочки..
Ну а мы тут по старинке грыземся старички друг с другом, нам кроме форума в НГ уже ничего наверно не светит..
А молодые прут..
Хех.
Что интересно, он тут в НГ начинал тоже с помощи кому то с септиком и канализацией..
Сколько же времени прошло..
Как будто вчера это было..
И что то плати налоги за хорошие дороги..
Или как эта акция называлась то..
yudjin:
Deniska
Deniska
Спасибо.
Молодец, красавчик..
Рвануть решили конечно они далеко по жизни..
Икар, пмкз..
Какие то девочки..
Ну а мы тут по старинке грыземся старички друг с другом, нам кроме форума в НГ уже ничего наверно не светит..
А молодые прут..
Хех.
Что интересно, он тут в НГ начинал тоже с помощи кому то с септиком и канализацией..
Сколько же времени прошло..
Как будто вчера это было..
И что то плати налоги за хорошие дороги..
Или как эта акция называлась то..
Re: "В каждом доме есть дефекты" - Погорельцев в...
Отправлено: 07.11.22 - 20:58
Цитата:
Как круто..
Можно еще и на старом месте дом фазенду прикупить..
Ну или немного добавить, и в Рудном недвижуху приобрести для детишек..
Каждая семья живет по-разному, каждая семья получила более 5 млн помощи.
Как круто..
Можно еще и на старом месте дом фазенду прикупить..
Ну или немного добавить, и в Рудном недвижуху приобрести для детишек..
Re: "В каждом доме есть дефекты" - Погорельцев в...
Отправлено: 07.11.22 - 21:03
Цитата:
Мда уж..
Можно сказать патриот своей страны..
Надо было мне раньше не спорить с ними со всяким по пустякам, глядишь, сейчас бы на старости и меня взяли каким нибудь Секьюрити охранять какой нибудь их офис или если повезет, подъезд в их доме, открывать шлагбаум и тд..
Мы используем только казахстанское оборудование
Мда уж..
Можно сказать патриот своей страны..
Надо было мне раньше не спорить с ними со всяким по пустякам, глядишь, сейчас бы на старости и меня взяли каким нибудь Секьюрити охранять какой нибудь их офис или если повезет, подъезд в их доме, открывать шлагбаум и тд..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1634
Re: "В каждом доме есть дефекты" - Погорельцев в...
Отправлено: 07.11.22 - 21:04
А вопрос то так и остался без ответа. Если в проекте не было НИКАКОЙ канализации, зачем навтыкали унитазы и ванны?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 900
Re: "В каждом доме есть дефекты" - Погорельцев в...
Отправлено: 07.11.22 - 22:04
Странное какое то послевкусие, с одной стороны вроде президент пообещал, с другой стороны денег получили на всё хватит,но так ведь президент пообещал со стороны государства или нет? А тут всё смешали в кучу и спонсоров и помощь населения. Перед выборами как то, вот подстава для действующего президента со стороны местных чиновников получается, ведь выборы на носу, такую предвыборную конфетку можно было бы слепить. Ну и что , что(простите за тавтологию) выбор с такими остальными кандидатами уже предрешён. Надо учиться, ведь не всё же время административным ресурсом пользоваться, ведь когда то будут честные выборы и у нас, Или не нужно, всё равно победим?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 20.04.20
- Сообщений:
- 177
Re: "В каждом доме есть дефекты" - Погорельцев в...
Отправлено: 07.11.22 - 22:10
Интересно когда весной фундаменты сядут и по стенам трещины пойдут что кто из чиновников говорить будет.
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 25517
"В каждом доме есть дефекты" - Погорельцев в Аулиеколе заселили до ввода жилья в эксплуатацию
Отправлено: 07.11.22 - 22:11
Цитата:
Да, побелит - Токаев...
saba:
всё равно победим?
всё равно победим?
Да, побелит - Токаев...
Re: "В каждом доме есть дефекты" - Погорельцев в...
Отправлено: 07.11.22 - 22:58
Че всё расшумелись. Всё супер, не мутите воду. Щели в палец люди за штукатурят, у них в старых домах щели были и в три пальца и кривые стены. Холодильники подарят, мебель- шмебль, телевизоры. Дениска канализацию проведёт. Потом на 5 лямов каждый купит по квартире в городе. Будут сдавать, конкуренты Марика станут. Небыло счастье, да не счастье помогло. Жизнь налаживается.
"В каждом доме есть дефекты" - Погорельцев в Аулиеколе заселили до ввода жилья в эксплуатацию
Отправлено: 07.11.22 - 23:10
Цитата:
Janus: Интересно когда весной фундаменты сядут и по стенам трещины пойдут что кто из чиновников говорить будет.Не кто не че не будет говорить. В городе целые новые мкр утопают каждую весну. И не че, все живут. А там люди покупали квартиры, в ипотеки залазили. А Трещина в стене раздражает только первую неделю, потом человек привыкает и уже это будет не трещена а дизайнерский проект!
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