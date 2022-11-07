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≡ Токаев: Мы готовы защищать национальные интересы не только с помощью дипломатии
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45450
Токаев: Мы готовы защищать национальные интересы не только с помощью дипломатии
Отправлено: 07.11.22 - 14:41
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Президент Касым-Жомарт Токаев высказался о стабильности и безопасности в Казахстане. На встрече с общественностью Токаев отметил, что в последние месяцы информационные системы Казахстана стали подвергаться кибератакам.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19800
Re: Токаев: Мы готовы защищать национальные интересы не только с...
Отправлено: 07.11.22 - 14:41
#1
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Согласен.
За дезинформацию Z-патриотов и всяких Ждунов, надо наказывать особенно жестко.
Даже жестоко..
Ибо мы не хотим, чтобы с Казахстаном было так же, как они это сделали с Украиной..
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8840
Re: Токаев: Мы готовы защищать национальные интересы не только с...
Отправлено: 07.11.22 - 14:48
#2
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Цитата:
111:
Z-патриотов и всяких Ждунов

забыл сюда добавить всяких запрещенных исламистов, туркинистов, америкосов и соросят.
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
564
Re: Токаев: Мы готовы защищать национальные интересы не только с...
Отправлено: 07.11.22 - 14:52
#3
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Цитата:
111:
Ибо мы не хотим, чтобы с Казахстаном было так же, как они это сделали с Украиной..

Токаев не допустит прихода к власти нацистов как это было на Украине. На крайняк ещё раз ОДКБ позовёт и всё будет хорошо.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19800
Токаев: Мы готовы защищать национальные интересы не только с помощью дипломатии
Отправлено: 07.11.22 - 14:58
#4
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Цитата:
yudjin:
исламистов, туркинистов, америкосов и соросят.

Ислам запрещен в Казахстане, как и нация или как там ее, американец?
Ну не распространял бы ты фейки и ты знаешь, что в мечетях Ислам разрешен, как и Вера в Аллаха..
Ну а кто такие туркинисты и соросята, по видимому те, у кого есть Айфон..
Блин..
Ну тебе что, 85 лет уже?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19800
Токаев: Мы готовы защищать национальные интересы не только с помощью дипломатии
Отправлено: 07.11.22 - 15:00
#5
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Цитата:
viktorian85:
Токаев не допустит прихода к власти нацистов

Хех..
А они есть?
Конечно ДШРГ Русич и остальных Вагнеровцев не допустит..
Это и ребенок знает..
Как собственно и Назарбаев не допустил..
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T
§ Tenkisch
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
208
Re: Токаев: Мы готовы защищать национальные интересы не только с...
Отправлено: 07.11.22 - 15:43
#6
Комментарий удален модератором.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13185
Re: Токаев: Мы готовы защищать национальные интересы не только с...
Отправлено: 07.11.22 - 15:43
#7
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Люблю официальный эзопов язык или как говорит Дмитрий Быков изжопов
Читаем между строк
Возрасла критика личности и политики Токаева после того как он объявил что остаётся ещё на 7 лет
Критикуют как из вне так изнутри
Чтобы пресечь критику Токаев готов отрубать интернет и наказывать критикантов
Вот и вся новость.
Цитата:
viktorian85:
Токаев не допустит прихода к власти нацистов как это было на Украине. На крайняк ещё раз ОДКБ позовёт и всё будет хорошо.

Тот момент что токаева поддерживают кремлеботы из Ольгино наталкивает на совсем уж нехорошие мысли
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
564
Токаев: Мы готовы защищать национальные интересы не только с помощью дипломатии
Отправлено: 07.11.22 - 16:53
#8
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Цитата:
abaika95:
Тот момент что токаева поддерживают кремлеботы из Ольгино наталкивает на совсем уж нехорошие мысли

Это они тебе сами говорили?
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
564
Re: Токаев: Мы готовы защищать национальные интересы не только с...
Отправлено: 07.11.22 - 17:01
#9
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Цитата:
111:
Хех.. А они есть? Конечно ДШРГ Русич и остальных Вагнеровцев не допустит..

В Русичи несколько человек неонацистов. Против десятков тысяч украинских нацистов с ВСУ, Азова и прочих батальонов. Я молчу про охрану Зеленского которая с нацискими шевронами и уже западные журналисты начали замечать.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11721
Re: Токаев: Мы готовы защищать национальные интересы не только с...
Отправлено: 07.11.22 - 17:15
#10
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Цитата:
111:

Сами себе напридумали врагов, сами и боятся теперь. Марикджан все ждуны давно уехали на ПМЖ в РФ. Осталось русских совсем немного, последние из могикан которые хотят в мире и согласии дожить тут до пенсии. Ты вот вечерами с семьёй гуляешь по парку. Ты много русских лиц видешь? 2 человека на весь парк.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19800
Токаев: Мы готовы защищать национальные интересы не только с помощью дипломатии
Отправлено: 07.11.22 - 17:42
#11
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Цитата:
Vit:
Ты вот вечерами с семьёй гуляешь по парку. Ты много русских лиц видешь? 2 человека на весь парк.

Хм..
Почему ты врешь?
Ты на моих многочисленных фото в парке видишь какие то национальности и ни одной русской?



Мне например плевать, какой национальности я вижу людей.
Ну идет там таджик или украинец, или русский, как я или ты определишь это?
Брать у каждого удостоверение и проверять?
Поэтому мне плевать, главное у нас мир.
Не так, как хотелось бы сепаратистам и ждунам, к которым я и предлагаю отнестись жестко, или жестоко и каждое их слово на предмет национализма и сепаратизма, таких как территории независимых государств принадлежат не им самим, как украинских, так и наших, за это сажать по максимуму, конфисковывать все, изгонять из страны..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19800
Токаев: Мы готовы защищать национальные интересы не только с помощью дипломатии
Отправлено: 07.11.22 - 17:52
#12
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А как определить тут?
По крайней мере я вижу не русскую девушку только одну, хотя может даде что она и русская, как проверишь?
Где тут "два русских на весь парк"?



Зачем с этим играть вообще?
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