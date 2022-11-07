Моя родственница из России, прислала список вещей, который выставили в родительском чате (приведу ниже) в школе, где учится их чадо. Список для обеспечения мобилизованных на спецоперацию в Украину. Читать новость
Vit: Я предлагаю другой вариант. Бабахнуть по Пентагону. И начать на планете новую жизнь с нуля. Без Америки...
Никто по США не бабахнет. На днях была информация, что на украинские СУ-24 в Польше уже приспосабливают крылатые ракеты Storm Shadow дальностью 500-1000 км. Если достоверная информация, тогда скоро эти самолёты с ракетами появятся в Украине. Это, ответная реакция на поставку боеприпасов в РФ Северной Кореей и Ираном, которыми уничтожают мирную инфраструктуру. Последние поставляют беспилотники шахид-136 и планируют поставлять баллистические ракеты дальностью поражения от 300-700 км.
Хотя их власть призывает мародерничать, если чего то нет..
«Сейчас мобилизованные снимают видео: этого не хватает, того не хватает, автомат старый, форма не та. Эй, подождите! Зато с той стороны, у наших врагов есть хорошее оружие, хорошая форма одежды — все у них есть. У них надо забрать, у них заберем! Мы не должны плакать, когда мы нужны Родине, когда мы нужны государству, президенту. Оставьте свои недостатки при себе. Забираем и технику, и оружие — и их оружием их уничтожаем. И будем уничтожать», — заявил Кадыров.
Vit: Сибирь отдать Америке? Поставить там натовскую базу и продавать китайцам газ/нефть. И тогда англосаксы успокоятся и оставят русских в покое?
Много у нас баз поставили в казахстане после развала СССР? Зачем оно им надо они и так по договору нефть и газ будут качать Только сейчас нефтяные бабки из Сибири уходят в Москву оставляя сибирь ни с чем а так будут на местах оставаться и может хоть чучуть выправят диспропорцию Цитата:
Vit: Я предлагаю другой вариант. Бабахнуть по Пентагону. И начать на планете новую жизнь с нуля. Без Америки
Одни радикалы в тапочках тоже так говорили Бахнем по Пентагону и сразу заживём красиво без мирового жандарма Бахнули По Пентагону Жандарм не поняв такой наглости пальчиком махнул 2 страны в труху сразу превратил Потом подумав что слабо как-то наказал этих наглецов в тапочках ещё 6 стран срубил что до сих пор из каменного века выбраться не могут Я бы лучше не злил жандарма он мстительный шибко
Цитата:
Vit: Создать новую цивилизацию, правильную, порядочную без олигархов и баксов. Создать на всей земле комунизм.
Что мешало 30 лет ее создавать? Почему новый мир должен начаться с убийства украинцев? Ну хотите вы в России постоянно социальную справедливость строить ну стройте у себя сами,покажите пример всему миру что ваша система лучше и тогда мир сам к вам потянется подальше от жандарма Все эти бедные африканцы,обиженные вьетнамцы и гордые латиносы партизаны Нет начали строить какую-то дичь в стиле "всё в кашу и вперемешку" где имперцы воюют вместе с коммунистами,черная сотня и евразийцы рядом с поклонниками че Гевары,откровенные фашисты и нацики из отрядов Русич в рядах росгвардии когда по телику трындят о войне против нацизма а бойцы со значками сс фоткаются на фоне нового памятника Ленину в Мелитополе Все смешалось в доме еблониских Поэтому и в мире эту кашу никто понять не может че Россия пытается строить из себя Либо Недоимперию либо недоссср Либо вообще под США периода 70ых косит И союзники сейчас подстать,северная Корея и Эритрея
Цитата:
viktorian85: Ты перечислила 10 случаев из них несколько фейков. Это ни о чём. Десятки тысяч как раз норм одеты. По началу был бардак. Сейчас исправляют постепенно исправляют.
Че там в Паловке то? Разобрались сколько мобиков полегло?)
abaika95: Че там в Паловке то? Разобрались сколько мобиков полегло?)
Зато кадровые военные остались и контрактники. Мобиков еще полно, минные поля просеивать.. Мобики делают свое дело и наступление Украины захлебнулось, их трупами и тем, как Россия уничтожает своих, не жалея.. Кто бы ни говорил, но многочисленные трупы русских мобиков, без брони, без шлемов и со ржавыми автоматами, остановили наступление украинцев.. Путин как оказалось прав..
111: Вот первого числа, попали в оперативное окружение, потеряли около тысячи бойцов, отступили..
Ты регулярно веришь украинским фейкам и постишь их поэтому о чём с тобой говорить. Первого числа потеряли тысячу человек))) Я слежу за украинскими и российскими телеграм каналами. Если в РФ есть процентов 10% фейков, то у украинцев их больше 50%.
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