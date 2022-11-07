Отправлено: - 14:52

111:

Ибо мы не хотим, чтобы с Казахстаном было так же, как они это сделали с Украиной..

Цитата:Токаев не допустит прихода к власти нацистов как это было на Украине. На крайняк ещё раз ОДКБ позовёт и всё будет хорошо.