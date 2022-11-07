Токаев: Мы готовы защищать национальные интересы не только с помощью дипломатии
Отправлено: 07.11.22 - 14:41
Президент Касым-Жомарт Токаев высказался о стабильности и безопасности в Казахстане. На встрече с общественностью Токаев отметил, что в последние месяцы информационные системы Казахстана стали подвергаться кибератакам. Читать новость
yudjin: исламистов, туркинистов, америкосов и соросят.
Ислам запрещен в Казахстане, как и нация или как там ее, американец? Ну не распространял бы ты фейки и ты знаешь, что в мечетях Ислам разрешен, как и Вера в Аллаха.. Ну а кто такие туркинисты и соросята, по видимому те, у кого есть Айфон.. Блин.. Ну тебе что, 85 лет уже?
Люблю официальный эзопов язык или как говорит Дмитрий Быков изжопов Читаем между строк Возрасла критика личности и политики Токаева после того как он объявил что остаётся ещё на 7 лет Критикуют как из вне так изнутри Чтобы пресечь критику Токаев готов отрубать интернет и наказывать критикантов Вот и вся новость. Цитата:
viktorian85: Токаев не допустит прихода к власти нацистов как это было на Украине. На крайняк ещё раз ОДКБ позовёт и всё будет хорошо.
Тот момент что токаева поддерживают кремлеботы из Ольгино наталкивает на совсем уж нехорошие мысли
111: Хех.. А они есть? Конечно ДШРГ Русич и остальных Вагнеровцев не допустит..
В Русичи несколько человек неонацистов. Против десятков тысяч украинских нацистов с ВСУ, Азова и прочих батальонов. Я молчу про охрану Зеленского которая с нацискими шевронами и уже западные журналисты начали замечать.
Сами себе напридумали врагов, сами и боятся теперь. Марикджан все ждуны давно уехали на ПМЖ в РФ. Осталось русских совсем немного, последние из могикан которые хотят в мире и согласии дожить тут до пенсии. Ты вот вечерами с семьёй гуляешь по парку. Ты много русских лиц видешь? 2 человека на весь парк.
Vit: Ты вот вечерами с семьёй гуляешь по парку. Ты много русских лиц видешь? 2 человека на весь парк.
Хм.. Почему ты врешь? Ты на моих многочисленных фото в парке видишь какие то национальности и ни одной русской?
Мне например плевать, какой национальности я вижу людей. Ну идет там таджик или украинец, или русский, как я или ты определишь это? Брать у каждого удостоверение и проверять? Поэтому мне плевать, главное у нас мир. Не так, как хотелось бы сепаратистам и ждунам, к которым я и предлагаю отнестись жестко, или жестоко и каждое их слово на предмет национализма и сепаратизма, таких как территории независимых государств принадлежат не им самим, как украинских, так и наших, за это сажать по максимуму, конфисковывать все, изгонять из страны..
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