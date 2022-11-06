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≡ Николай ВОРОНИН: И нам есть чем гордиться!
 
 
Страница 3 из 3«123
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45449
Николай ВОРОНИН: И нам есть чем гордиться!
Отправлено: 06.11.22 - 10:49
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Столицу Казахстана внесли в Книгу рекордов Гиннесса. И удостоилась она такой чести за количество переименований. Этот город за последние 60 лет менял название аж пять раз: Акмолинск, Целиноград, Акмола, Астана, Нур-Султан, опять Астана.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3225
Николай ВОРОНИН: И нам есть чем гордиться!
Отправлено: 07.11.22 - 11:00
#30
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Цитата:
Alehander:
так вот Гагарин - такой же подопытный.


Молодец! Белка и Стрелка = Гагарин!
Какие там личные порывы, личные качества... Все герои ТОЙ страны - это ведь белки и стрелки, подневольные и безвольные
Интересно, а американские астронавты по каким причинам попали в космос?
Ну, уж им то, конечно свойственны патриотизм,самоотверженность, право выбора, тяга к открытиям, к неизведанному, бескорыстие
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3225
Николай ВОРОНИН: И нам есть чем гордиться!
Отправлено: 07.11.22 - 11:22
#31
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Цитата:
abaika95:
Почему тогда улицы Нила армстронга нет?


Элементарно, Ватсон!
Потому, что он не был гражданином СССР, в который входил Казахстан, потому что он не взлетал с Байконура и ещё много "потому", для ЗДРАВОмыслящих
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INKAZ
§ INKAZ
(Пользователи)
Регистрация:
17.04.12
Сообщений:
49
Re: Николай ВОРОНИН: И нам есть чем гордиться!
Отправлено: 07.11.22 - 11:42
#32
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Почему тогда улицы Нила армстронга нет?
____________________________________
Потому что он на Луну не летал...
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13183
Николай ВОРОНИН: И нам есть чем гордиться!
Отправлено: 07.11.22 - 11:47
#33
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Цитата:
таноми52:
Потому, что он не был гражданином СССР, в который входил Казахстан, потому что он не взлетал с Байконура и ещё много "потому", для ЗДРАВОмыслящих

Аааа вот оно чо
Я то думал тут все про планетарный подвиг трындят и о том что Гагарин фигура космического масштаба а главным в его подвиге оказалось по сути мелкое мещанство,фактор гражданства и местечковости
Тоесть полети Гагарин первым в космос из Франции он бы нафиг не интересен был бы нам с его планетарным подвигом?
Теперь понятно я то думал тут все его исторической фигурой горды,требуют улицу в его часть а оказывается всем просто нравится что он имел гражданство СССР и полетел в космос из арендованного сейчас Россией Байконура
Дааа для Казахстана конечно важная фигура
Странно почему по этой логике никто не требует у нас тут улицу Солженицына
Человек имел гражданство СССР
Сидел в Казахстане
Фигура историческая мирового масштаба как борец с тоталитаризмом
Почему улицы в честь него нет у нас а в честь Гагарина есть?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13183
Николай ВОРОНИН: И нам есть чем гордиться!
Отправлено: 07.11.22 - 11:53
#34
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Цитата:
таноми52:
Молодец! Белка и Стрелка = Гагарин! Какие там личные порывы, личные качества... Все герои ТОЙ страны - это ведь белки и стрелки, подневольные и безвольные

А какие личные порывы у Гагарина?
Его выбрали просто потомучто русак и биография для Пропаганды подходящая
Лететь Титов должен был,он больше подходил по всем параметрам кроме одного
На немца сильно похож на чистого арийца да ещё и имя Герман
Вот и стал он из за своей природной голливудской внешности космонавтом номер 2 в истории
Белка и стрелка))Цитата:
таноми52:
Интересно, а американские астронавты по каким причинам попали в космос? Ну, уж им то, конечно свойственны патриотизм,самоотверженность, право выбора, тяга к открытиям, к неизведанному, бескорыстие

Ну явно не по внешним данным и нужной рабоче-крестьянской биографии
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
329
Николай ВОРОНИН: И нам есть чем гордиться!
Отправлено: 07.11.22 - 12:32
#35
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Насколько я помню в 2019-м году, когда улицу Гагарина переименовывали в проспект Назарбаева,то улицу Гвардейская переименовали в Гагарина. Никто не забыт, ничто не забыто. Так о чём спор? Нужна Гагарина олд? Кстати про Мусабаева было бы в тему

[Исправлено: Alehander, 07.11.2022 - 12:33]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13183
Re: Николай ВОРОНИН: И нам есть чем гордиться!
Отправлено: 07.11.22 - 13:48
#36
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Цитата:
Alehander:
Так о чём спор

Спор о том что якобы Гагарин не достоин такой маленькой улицы как бывшая гвардейская
Ему только проспект нужен
Они (старонники сохранения и истории и памяти) просто торгуются уже как бабки на базаре тем самым только делая хуже в плане благочестивого отношения к исторической памяти
Осталось только линейкой измерять каждую улицу и визжать что Гашека длиннее Маяковского а по Карбышева шумно поэтому надо по рангу личностей (котрый они для себя придумали) все улицы поменять местами потомучто это оскорбляет память
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