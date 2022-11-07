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≡ Владимир МАРТЫНОВ: Страховка от жуликов
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45449
Владимир МАРТЫНОВ: Страховка от жуликов
Отправлено: 07.11.22 - 11:15
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На днях вполне себе здравомыслящая знакомая с высшим образованием, работавшая бухгалтером, «подарила» мошенникам несколько миллионов. Рассказывала, что действовала, как под гипнозом, хотя имели место проблески осознания.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
942
Re: Владимир МАРТЫНОВ: Страховка от жуликов
Отправлено: 07.11.22 - 11:15
#1
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Надо сделать проще, отменить оформление кредита онлайн и по телефону. Только личное присутствие заявителя, как раньше.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5590
Re: Владимир МАРТЫНОВ: Страховка от жуликов
Отправлено: 07.11.22 - 12:46
#2
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У меня есть подозрения, что за этими кредитами торчат уши самих банкиров в связке с правоохранителями. Чтоб не быть голословным приведу пример. У нас в Рудном нотариус была которая раздавала деньги по % а в замен брала квартиры в залог. Каким-то образом залог переходил к ней, а сама она купила недвижимость в Сочи и туда же свалила, оставив за себя здесь дочь. Муж ее прикидывается приличным пенсионером и на пару со своим братишкой проворачивал дела, то работяг кидал на липовых вахтах, то услуги всякие. Обманутый народ обращались в соответствующие органы, но там посылали самим судиться, хотя на лицо уголовно наказуемые факты.
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М
§ Мс18
(Пользователи)
Регистрация:
30.01.21
Сообщений:
62
Владимир МАРТЫНОВ: Страховка от жуликов
Отправлено: 07.11.22 - 13:00
#3
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Правильно
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19782
Владимир МАРТЫНОВ: Страховка от жуликов
Отправлено: 07.11.22 - 13:33
#4
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Цитата:
Надо проработать форму простого заявления, в котором человек может сказать, что он не планирует и не собирается в течение ближайшего года оформлять какой-либо кредит в любом банке


И должен быть уверен, что у него не помрет жена, сын, не будет ремонта, а и просто захочется выпить или к ипотеке детям добавить..

[Исправлено: 111, 07.11.2022 - 13:35]
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М
§ Мс18
(Пользователи)
Регистрация:
30.01.21
Сообщений:
62
Владимир МАРТЫНОВ: Страховка от жуликов
Отправлено: 07.11.22 - 14:20
#5
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