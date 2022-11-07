Отправлено: - 13:33

Надо проработать форму простого заявления, в котором человек может сказать, что он не планирует и не собирается в течение ближайшего года оформлять какой-либо кредит в любом банке

[Исправлено: 111, 07.11.2022 - 13:35]

Цитата:И должен быть уверен, что у него не помрет жена, сын, не будет ремонта, а и просто захочется выпить или к ипотеке детям добавить..