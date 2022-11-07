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≡ Вторая армия мира, в натуре?
 
 
Страница 2 из 2«12
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45449
Вторая армия мира, в натуре?
Отправлено: 07.11.22 - 09:51
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Моя родственница из России, прислала список вещей, который выставили в родительском чате (приведу ниже) в школе, где учится их чадо. Список для обеспечения мобилизованных на спецоперацию в Украину.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19782
Вторая армия мира, в натуре?
Отправлено: 07.11.22 - 13:17
#15
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Пластмассовые жилеты..






[Исправлено: 111, 07.11.2022 - 13:18]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
899
Re: Вторая армия мира, в натуре?
Отправлено: 07.11.22 - 13:18
#16
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Цитата:
abaika95:
Это шутка такая?)))

нет не шутка, российские каналы смотреть надо.
уже, кажется, даже в СовФеде одобрили
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
899
Re: Вторая армия мира, в натуре?
Отправлено: 07.11.22 - 13:20
#17
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Цитата:
abaika95:
В России же якобы мобилизуют только 1 категорию запаса с учётом боевого опыта

Так приговор не отменяет категорию запаса и наличие боевого опыта
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19782
Вторая армия мира, в натуре?
Отправлено: 07.11.22 - 13:20
#18
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Бунт мобилизованных из за дров

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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13183
Вторая армия мира, в натуре?
Отправлено: 07.11.22 - 14:15
#19
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Цитата:
viktorian85:
Уже разобрались всё на месте. Это бывший гегерал сказал в эфире что почему нету одежды. Потом выяснилось что есть.

А не оказалось срочно что бывший генерал на ЦРУ работает раз в Госдуме такие крамольные вещи говорит?))
А матери и жены да даже целые поселки которые мобилизованным собирают бабки на бронники и каски в
полуармейских магазинах тоже врут или агенты госдепа?
А видео пленных мобиков которые одеты кто во что горазд,кто в трениках кто в охотничьей и рыбацкой одежде тоже наверно постановка?
А бунт мобилизованных в Белгороде где люди требовали выплат за то что их вытянули с работы а семьи без денег остались
А бунт в Казани где генерала матами обклали за то что в части не возможно находится из за антисанитарии и невыносимых условий проживания
А видео как в первые дни мобилизованных в чистом поле выкинули не довезя до части и уехали,живи,костер разводи,учись стрелять из палки
А письмо в МО от жен и матерей Камчатских мобиков которых кинули на передний край под обстрел и офицеры разбежались в итоге погибло до 300 человек (данные из письма к МО)
А видео с прокуренной солдаткой которая учила "мальчишек" что с собой надо взять тампоны и жгуты из автомобильных аптечек потомучто в сан части нихира нет а ещё надо пенку и спальные мешки попросить у жен чтоб купили потомучто армия даст только броник и автомат старый ак 47 остальное все сами,сами
А видео из Военпоезда где все мобилизованные охрипли от гриппа а их даже не собираются лечить сразу отправляя на передовую
А расстрел в части 15 бойцов на религиозной почве?
Это все фейки или так единичные случаи не влияющие ниначто?

Вам самим то в Ольгино не противно от всего этого? Ну ясное же дело что в стране где император Николай 1 со злостью прочитав донесение о масштабах коррупции в стране произнес "теперь я не уверен что стул на котором я сижу принадлежит мне" Страна где сняли гениальный фильм "Премия"о том что сверху донизу никто ни за что не отвечает а все просто красиво отчитывюатся и премии получают-эта вот страна не сможет нормально проводить войны и операции без гигантских проблем и косяков
Ладно в мирное время коррупция сказывается на достатке людей
Но в военное- коррупция это чья то жизнь
Россия два раза уже разваливались по сути из за этого,первый раз влезли в войну с коррупционным правительством и второй раз влезли в Афганистан с напрочь прогнившей коррупционной системой
Видать дураки только с третьего раза понимают
России надо ужаться до естественных этнических границ концентрации русского населения от Смоленска до Рязани тогда у страны будет будущее
А пока она огромна она непутева и неповортлива
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13183
Вторая армия мира, в натуре?
Отправлено: 07.11.22 - 14:21
#20
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Цитата:
saba:
Так приговор не отменяет категорию запаса и наличие боевого опыта

По закону осуждённого можно выпустить досрочно только по амнистии,либо за хорошее поведение и то только по некоторым лёгким статьям и когда осуждённый отсидит половину срока
Сейчас по зонам Пригожин с каким законом ездит и собирает всех в свою ватагу?
Руководство лагерей как на все это смотрит? Что они все там сидящие убийцы и насильники все с боевым опытом и 1 категории запаса? Нет конечно
Набирают обычный штрафбат для перемалывания пока мобики подъезжают
Как пригожин ответил на вопросы о законности набора зеков-"Вам зеков жалко или вы хотите чтобы ваши дети и мужья шли на передовую?"
Вот и весь закон в России
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11719
Вторая армия мира, в натуре?
Отправлено: 07.11.22 - 14:27
#21
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Цитата:
abaika95:

Сибирь отдать Америке? Поставить там натовскую базу и продавать китайцам газ/нефть. И тогда англосаксы успокоятся и оставят русских в покое?
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