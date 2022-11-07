Отправлено: - 14:15

viktorian85:

Уже разобрались всё на месте. Это бывший гегерал сказал в эфире что почему нету одежды. Потом выяснилось что есть.

Цитата:А не оказалось срочно что бывший генерал на ЦРУ работает раз в Госдуме такие крамольные вещи говорит?))А матери и жены да даже целые поселки которые мобилизованным собирают бабки на бронники и каски вполуармейских магазинах тоже врут или агенты госдепа?А видео пленных мобиков которые одеты кто во что горазд,кто в трениках кто в охотничьей и рыбацкой одежде тоже наверно постановка?А бунт мобилизованных в Белгороде где люди требовали выплат за то что их вытянули с работы а семьи без денег осталисьА бунт в Казани где генерала матами обклали за то что в части не возможно находится из за антисанитарии и невыносимых условий проживанияА видео как в первые дни мобилизованных в чистом поле выкинули не довезя до части и уехали,живи,костер разводи,учись стрелять из палкиА письмо в МО от жен и матерей Камчатских мобиков которых кинули на передний край под обстрел и офицеры разбежались в итоге погибло до 300 человек (данные из письма к МО)А видео с прокуренной солдаткой которая учила "мальчишек" что с собой надо взять тампоны и жгуты из автомобильных аптечек потомучто в сан части нихира нет а ещё надо пенку и спальные мешки попросить у жен чтоб купили потомучто армия даст только броник и автомат старый ак 47 остальное все сами,самиА видео из Военпоезда где все мобилизованные охрипли от гриппа а их даже не собираются лечить сразу отправляя на передовуюА расстрел в части 15 бойцов на религиозной почве?Это все фейки или так единичные случаи не влияющие ниначто?Вам самим то в Ольгино не противно от всего этого? Ну ясное же дело что в стране где император Николай 1 со злостью прочитав донесение о масштабах коррупции в стране произнес "теперь я не уверен что стул на котором я сижу принадлежит мне" Страна где сняли гениальный фильм "Премия"о том что сверху донизу никто ни за что не отвечает а все просто красиво отчитывюатся и премии получают-эта вот страна не сможет нормально проводить войны и операции без гигантских проблем и косяковЛадно в мирное время коррупция сказывается на достатке людейНо в военное- коррупция это чья то жизньРоссия два раза уже разваливались по сути из за этого,первый раз влезли в войну с коррупционным правительством и второй раз влезли в Афганистан с напрочь прогнившей коррупционной системойВидать дураки только с третьего раза понимаютРоссии надо ужаться до естественных этнических границ концентрации русского населения от Смоленска до Рязани тогда у страны будет будущееА пока она огромна она непутева и неповортлива