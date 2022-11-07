Моя родственница из России, прислала список вещей, который выставили в родительском чате (приведу ниже) в школе, где учится их чадо. Список для обеспечения мобилизованных на спецоперацию в Украину. Читать новость
viktorian85: Уже разобрались всё на месте. Это бывший гегерал сказал в эфире что почему нету одежды. Потом выяснилось что есть.
А не оказалось срочно что бывший генерал на ЦРУ работает раз в Госдуме такие крамольные вещи говорит?)) А матери и жены да даже целые поселки которые мобилизованным собирают бабки на бронники и каски в полуармейских магазинах тоже врут или агенты госдепа? А видео пленных мобиков которые одеты кто во что горазд,кто в трениках кто в охотничьей и рыбацкой одежде тоже наверно постановка? А бунт мобилизованных в Белгороде где люди требовали выплат за то что их вытянули с работы а семьи без денег остались А бунт в Казани где генерала матами обклали за то что в части не возможно находится из за антисанитарии и невыносимых условий проживания А видео как в первые дни мобилизованных в чистом поле выкинули не довезя до части и уехали,живи,костер разводи,учись стрелять из палки А письмо в МО от жен и матерей Камчатских мобиков которых кинули на передний край под обстрел и офицеры разбежались в итоге погибло до 300 человек (данные из письма к МО) А видео с прокуренной солдаткой которая учила "мальчишек" что с собой надо взять тампоны и жгуты из автомобильных аптечек потомучто в сан части нихира нет а ещё надо пенку и спальные мешки попросить у жен чтоб купили потомучто армия даст только броник и автомат старый ак 47 остальное все сами,сами А видео из Военпоезда где все мобилизованные охрипли от гриппа а их даже не собираются лечить сразу отправляя на передовую А расстрел в части 15 бойцов на религиозной почве? Это все фейки или так единичные случаи не влияющие ниначто?
Вам самим то в Ольгино не противно от всего этого? Ну ясное же дело что в стране где император Николай 1 со злостью прочитав донесение о масштабах коррупции в стране произнес "теперь я не уверен что стул на котором я сижу принадлежит мне" Страна где сняли гениальный фильм "Премия"о том что сверху донизу никто ни за что не отвечает а все просто красиво отчитывюатся и премии получают-эта вот страна не сможет нормально проводить войны и операции без гигантских проблем и косяков Ладно в мирное время коррупция сказывается на достатке людей Но в военное- коррупция это чья то жизнь Россия два раза уже разваливались по сути из за этого,первый раз влезли в войну с коррупционным правительством и второй раз влезли в Афганистан с напрочь прогнившей коррупционной системой Видать дураки только с третьего раза понимают России надо ужаться до естественных этнических границ концентрации русского населения от Смоленска до Рязани тогда у страны будет будущее А пока она огромна она непутева и неповортлива
saba: Так приговор не отменяет категорию запаса и наличие боевого опыта
По закону осуждённого можно выпустить досрочно только по амнистии,либо за хорошее поведение и то только по некоторым лёгким статьям и когда осуждённый отсидит половину срока Сейчас по зонам Пригожин с каким законом ездит и собирает всех в свою ватагу? Руководство лагерей как на все это смотрит? Что они все там сидящие убийцы и насильники все с боевым опытом и 1 категории запаса? Нет конечно Набирают обычный штрафбат для перемалывания пока мобики подъезжают Как пригожин ответил на вопросы о законности набора зеков-"Вам зеков жалко или вы хотите чтобы ваши дети и мужья шли на передовую?" Вот и весь закон в России
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